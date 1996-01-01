ДВМП предоставило гарантии на $170 млн

Акционеры ОАО "Дальневосточное морское пароходство" (ДВМП) на годовом собрании в минувшую пятницу приняли решение не выплачивать дивиденды за 2005 г., а чистую прибыль в размере742 млн 394 тыс. руб. направить на развитие. Таким образом, ДВМП не будет выплачивать дивиденды уже пять лет подряд.

Кроме того, акционеры утвердили совет директоров компании в составе: гендиректор ДВМП Евгений АМБРОСОВ, вице-президенты ООО "Промышленные инвесторы" Вадим АШУРКОВ, Владимир ЛЕЛЮХ и Кирилл РУБИНСКИЙ, председатель совета директоров ООО "Промышленные инвесторы" Симан ПОВАРЕНКИН; старший вице-президент ОАО "Российские железные дороги" Борис ЛАПИДУС, директор по финансовому контролю ООО "Промышленные инвесторы" Антонина МУРАШОВА, глава представительства компании "Проминвесторс Менеджмент Лимитед" в Москве Максим ЛИХАЧЕВ и заместитель директора дирекции инвестиционных банковских операций, директор департамента структурного финансирования ВЭБ Петр ФРАДКОВ.

Также собрание одобрило крупную сделку о предоставлении ДВМП гарантии в пользу HSH Nordbank AG на сумму $170 млн на частичное финансирование строительства трех судов-контейнеровозов на верфи Aker Ostsee (Германия).

Аудиторами компании утверждены ООО "Моор Стивенс СиАйЭс"; ЗАО "Делойт и Туш СНГ"; ЗАО "КПМГ" и ЗАО "Прайсвотерхаус Куперс Аудит".