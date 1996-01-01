Учет по-питерски

Крупнейшие финансово-кредитные организации и страховые компании будут переведены на учет в межрегиональную инспекцию (МРИ) по крупнейшим налогоплательщикам федерального уровня N9, которая будет расположена в Санкт-Петербурге. Как сообщили агентству "Интерфакс-АФИ" в Федеральной налоговой службе (ФНС), приказ о создании этой инспекции был недавно подписан руководителем ФНС России.

По словам собеседника агентства, эта инспекция создана специально для осуществления контроля за крупнейшими банками и страховщиками. Однако ни количество налогоплательщиков, которые будут переведены на учет в эту инспекцию, ни сроки перевода не определены.

"Пока идет оргработа по созданию инспекции, выделению здания, утверждению функций, которыми она будет заниматься", - сказал сотрудник ФНС. Он подчеркнул, что передача документов по учету налогоплательщиков начнется только тогда, когда инспекция заработает.

"Еще ни одного назначения (в штат инспекции) не прошло", - отметил собеседник. Он также не смог назвать кандидатуру на пост руководителя новой инспекции и срок, к которому будет сформирован штат сотрудников.

По его словам, все налогоплательщики, которые должны быть на учете в этой инспекции, будут переведены туда автоматически, "без причинения каких-то неудобств". При этом налоги, зачисляемые в региональные и местные бюджеты, будут по-прежнему поступать по месту регистрации компаний и их обособленных подразделений. Однако всю отчетность, которая представляется в налоговые органы по месту учета, налогоплательщикам придется направлять в Санкт-Петербург, отметил сотрудник ФНС.

Другой сотрудник ФНС сообщил агентству "Интерфакс-АФИ", что критерии, по которым финансово-кредитные организации и страховые компании будут переведены на учет в МРИ N9, абсолютно идентичны общим критериям отнесения к крупнейшим налогоплательщикам федерального уровня, утвержденным приказом ФНС.

Крупнейшими налогоплательщиками федерального уровня считаются те, у которых по итогам отчетного года объем начисленных федеральных налогов и сборов (за вычетом НДС по внутренним операциям, но без учета НДС к возмещению по операциям, облагаемым по ставке 0%) выше 1 млрд рублей, либо доходы или активы превышают 10 млрд рублей. Если крупнейший налогоплательщик связан с организацией, которая способна оказать влияние на результаты его деятельности, то такая организация также признается крупнейшим налогоплательщиком независимо от своих финансовых показателей.

Для организаций связи, транспорта, а также для компаний по производству и обороту алкогольной, спиртосодержащей и табачной продукции установлены специальные критерии отнесения к крупнейшим налогоплательщикам.

До сих пор в системе налоговых органов РФ действовало восемь межрегиональных специализированных налоговых инспекций по работе с крупнейшими налогоплательщиками: N1 (нефтедобывающие предприятия), N2 (газовая отрасль), N3 (производители алкогольной и табачной продукции), N4 (электроэнергетика), N5 (металлургия), N6 (транспорт), N7 (связь), N8 (машиностроение). Первые семь инспекций располагаются в Москве. МРИ N8 была первой инспекцией по крупнейшим налогоплательщикам федерального уровня, которая была создана в Санкт-Петербурге.

Менеджер направления налогового и корпоративного консультирования компании AGA Management Николай ФРЕЙТАК считает, что перевод крупнейших банков и страховых компаний на учет в Санкт-Петербург негативно отразится на их работе. В частности, они "будут лишены возможности решать вопросы с родной инспекцией, с которой формат работы уже налажен, а сотрудники отделов камеральных и выездных проверок понимают специфику деятельности", сказал эксперт.

По словам Н.Фрейтака, перевод в межрегиональную инспекцию чаще всего сопровождается "прощальной" выездной проверкой. "При этом, поскольку местная инспекция отдает своего налогоплательщика навсегда, то нередко появляется желание доначислить по итогам последней проверки как можно больше", - отметил эксперт.