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Собрать земельный налог с многоквартирных домов будет сложно
В скором времени владельцам жилья в многоквартирных домах придется платить налог не только на свое имущество, но и на землю под домом. Об этом сообщается в письме Министерства финансов №03-06-02-02/65 от 17 мая 2006 г. Эксперты говорят, что целесообразнее было бы ввести единый налог на недвижимость, уверяя, что земельный налог с многоквартирных домов собрать будет весьма сложно.
В своем письме Минфин разъясняет порядок налогообложения земли под многоквартирными домами. Правила уплаты налога вступили в силу 1 января 2006 г., но до появления этого документа было неясно, кому именно придется раскошелиться на платеж. Изначально планировалось, что налог на землю под домом будут платить товарищества собственников жилья (ТСЖ), поскольку именно на них новый Жилищный кодекс возложил функцию обслуживания домов. Однако оказалось, что ТСЖ - некоммерческие организации, и они не могут платить налоги. Следовательно, за землю придется платить самим собственникам квадратных метров. Рассылкой уведомлений будет заниматься Федеральная налоговая служба. Федеральная регистрационная служба передаст налоговикам данные об имуществе граждан, а Росземкадастр - сведения о стоимости земли под строениями.
Правда, отмечают эксперты, пока неясно, когда именно жильцам придется платить земельный налог. Дело в том, что обязанность по его уплате появится лишь после того, как участок под домом будет включен в кадастровый учет и оформлен в собственность.
Напомним, что пока не завершен даже процесс определения кадастровой стоимости земельных участков. Соответственно, неясно, о каких суммах платежей за землю идет речь. Скорее всего, если стоимость земли под домом будет не астрономически высокой, то платежи будут вполне доступны.
Чтобы высчитать конкретную сумму, кадастровую стоимость участка земли под домом нужно умножить на ставку земельного налога для жилого фонда, применяемую в конкретном субъекте Федерации. Эта ставка достигает 0,3% от стоимости земельного участка, а в Москве составляет 0,1%. Размер налога для каждой квартиры будет рассчитан в зависимости от того, какой долей строения владеет жилец. Таким образом, для жителей малоквартирных и малоэтажных домов, как полагает руководитель аналитического центра "Индикаторы рынка недвижимости" Олег РЕПЧЕНКО, налог будет выше, чем для обитателей многоэтажек.
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