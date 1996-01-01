Рейдеры готовы к новому закону

С 1 июля все акционерные общества начинают жить по новым правилам: вступают в силу поправки в закон "Об акционерных обществах". Поправки устанавливают право выкупа крупных пакетов акций, а также регламентируют отношения между мажоритарными и миноритарными акционерами.

Поправки депутатов Госдумы Владимира ПЛИГИНА и Лианы ПЕПЕЛЯЕВОЙ в закон "Об АО" были вынесены на рассмотрение Госдумы в апреле 2005 г. В окончательной редакции они были приняты 23 декабря 2005 г., а 5 января 2006 г. подписаны президентом. По замыслу разработчиков, поправки должны уменьшить число недружественных поглощений ОАО рейдерами.

Законодательные новинки

В законе вводится понятие добровольного и обязательного предложения о приобретении акций. В случае добровольного предложения лицо, претендующее на пакет в размере более 30% акций компании, вправе сделать открытое предложение всем акционерам. По мнению экспертов, это позволит усилить контроль за деятельностью рейдеров. "Полулегальный отъем бизнеса негативно сказывается на привлекательности государства. А олигархические структуры будут знать своих потенциальных противников", - говорит управляющий партнер юридической фирмы "Интеллект групп" Андрей НИКОЛАЕВ-ПОЛЫНОВСКИЙ.

Юристы указывают на то, что парламентарии остановились на пакете именно такого размера неслучайно.

"Это кворум, необходимый на повторном голосовании собрания акционеров. По сути, имея его, любой акционер с помощью полулегальных операций может захватить предприятие", - рассуждает старший юрист дирекции M&A ИК "Финам" Константин ПЕТОЯН. "Тем более есть технологии, позволяющие срывать проведение первого общего собрания акционеров, где требуется решение 50% плюс 1 голос. Например, вместо извещения о собрании акционерам рассылаются поздравительные открытки", - отмечает юрист Агентства антикризисных технологий и инвестиций (АНТИ, специализируется на M&A) Виталий ДАДОНОВ.

Кроме того, инвестор, желающий консолидировать более 30% голосующих акций, направляя другим участникам АО публичную оферту, должен в обязательном порядке предоставить банковскую гарантию.

"Банковская гарантия - еще один способ защиты от недружественного поглощения. Во-первых, ни один банк не даст ее компании, которая не имеет истории. Во-вторых, "засветившись" в банке, можно узнать о компании-претенденте подробную информацию, которую требует банк, а также и людей, стоящих за претендентом. Наконец, небольшие компании не смогут получить банковскую гарантию, ведь она стоит денег и может достигать нескольких процентов от предполагаемой сделки", - говорит Андрей Николаев-Полыновский.

Стоимость акций, приобретаемых в ходе добровольной оферты, формируется претендентом по личному усмотрению. В случае обязательной оферты - тремя способами.

Если акции эмитента котируются на бирже, их стоимость не должна быть ниже средневзвешенной за последние шесть месяцев. Во втором варианте привлекается независимый оценщик. И в третьем, если претендент приобретал акции компании в последние шесть месяцев, то их цена не должна быть ниже наибольшей цены, по которой они выкупались. Директор по правовым вопросам ОАО "Пивоваренная компания "Балтика"" Антон РОГАЧЕВСКИЙ полагает, что этот пункт приведет к удорожанию стоимости услуг профессиональных оценщиков. "Увеличится спрос на услуги независимых оценщиков, при этом не исключены судебные разбирательства по поводу корректности оценок. Естественно, оценщики будут закладывать в стоимость услуг возможные судебные издержки. Возрастет стоимость и профессионального страхования подобных рисков", - указывает Антон Рогачевский.

"Поправки делают прозрачной процедуру так называемой рейдерской скупки акций. Владелец 30%-ного пакета теперь обязан провести рыночную оценку стоимости акций, ниже которой он не сможет скупать акции миноритариев. С введением такой схемы рейдер или просто желающий купить акции теряет возможность спекуляции с ценой. Условно говоря, скупив 30%-ный пакет, рейдер уже не сможет купить оставшиеся акции за копейки", - говорит Виталий Дадонов.

Возможности для рейдеров

Поправки помогут защитить ОАО от рейдеров, но всех проблем не решат, говорят эксперты. Аналитик бюро экономической безопасности Торговопромышленной палаты Москвы Дмитрий ЗОТКИН считает: "Парламентарии надеялись, что с 1 июля недобросовестный инвестор, скупив 30% акций, не сможет поглотить общество, сэкономив на других акционерах". "Но рейдеры будут обходить этот пункт через аффилированные компании, чтобы не "светиться". Конечно, этот закон отпугнет от прямых скупок, но приобретения мелких пакетов будут продолжаться",- отмечает партнер юридической фирмы "Джон ТАЙНЕР и партнеры" Валерий ТУТЫХИН.

После получения публичного предложения ОАО, например, не вправе одобрять сделки с заинтересованностью, указывает юрист российской "дочки" транснациональной компании. "При этом у рейдеров есть возможность увеличивать стоимость оферты в течение месяца, таким образом, увеличивая предложение на одну копейку каждые 29 дней, они могут полностью блокировать деятельность компании",- полагает он. А Виталий Дадонов отмечает, что "по-настоящему заинтересованные в приобретении акционерного капитала лица будут уверены, что с момента их предложения активы предприятия не будут переписаны на третьих лиц".

Эксперты указывают и на ряд других спорных моментов "рейдерских" поправок. "Поправки игнорируют более мелкие пакеты, которые могут использоваться рейдерами. Так, непублично аккумулировав 25% акций, такая организация будет блокировать решения ОАО. Кроме того, обладая пакетом в 10%, рейдер получает право на внеочередное собрание, постоянное проведение которых может затормозить деятельность компании", - указывает Андрей Николаев-Полыновский.

95% равно 100%

Новая редакция закона регламентирует отношения между акционерами, консолидировавшими 95% акций, и миноритариями. Согласно поправкам, лицо, которое смогло аккумулировать в ходе добровольной и обязательной оферты 95% акций, обязано выкупить у миноритариев оставшийся пакет.

"Если акционер аккумулировал 95% акций, то он обязан направить миноритариям уведомление о наличии у них права требовать выкупа принадлежащих им ценных бумаг по рыночной цене. В случае, если миноритарии не воспользуются этим правом, у мажоритарного акционера появляется право направить в общество требование о выкупе указанных ценных бумаг (п.1 ст.84.8.).

Фактически оно сводится к тому, что после соблюдения всех технических процедур на лицевой счет мажоритарного акционера в безусловном порядке будут зачислены ценные бумаги, подлежащие выкупу, с лицевых счетов их бывших владельцев, а также с лицевых счетов номинальных держателей", - указывает Дмитрий Зоткин.

Эти обязанности также распространяются на тех акционеров ОАО, которые к 1 июля имеют 95% акций предприятия. Стоимость акций миноритарных акционеров рассчитывается из тех же параметров, что и в случае обязательной публичной оферты. Эксперты видят в этом пункте выгоду не только для бизнес-сообщества, но и для государства. "Это защитит миноритариев, акции которых должны быть выкуплены по рыночной цене. Но эти поправки выгодны Минфину: повысится собираемость налогов. Раньше куплей-продажей акций между российскими компаниями стороны могли занижать сумму сделки, проводя основные расчеты через офшорные фирмы. Теперь это сделать уже нельзя", - рассуждает Андрей Николаев-Полыновский.

Юристы по-разному оценивают этот пункт. "Тысячи людей лишатся своей собственности. Миноритарии, многие из которых получили свой пакет в обмен на ваучеры, будут вынуждены отказаться от своей доли и будут вытеснены из состава акционеров", - говорит директор по корпоративным исследованиям Hermitage Capital Management Вадим КЛЕЙНЕР. Он указывает на то, что ранее пакеты миноритариев постоянно размывали, а дивиденды не выплачивались.

Существует и другая позиция. "Теперь миноритарные акционеры смогут продать крупнейшему акционеру официально по максимально высокой цене пакеты, которые никак не влияют на принятие решений", - отмечает Валерий Тутыхин.