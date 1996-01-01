Администрация края нанесла удар по земельным интересам города

Минувшая неделя в Приморье ознаменовалась спорами между городской и краевой администрациями - яблоком раздора стали "бесхозные" земли краевой столицы. Событие это еще не приобрело широкой огласки, однако можно с уверенностью утверждать, что заложниками конфликтной ситуации станут как предприниматели, так и простые жители Владивостока, имеющие хоть какое-то отношение к земельному вопросу.

Законодательная лазейка

То, что земля становится мощным рычагом влияния в отношениях между органами власти и бизнеса, государство поняло еще лет пять назад. Оказалось, что земля - это реальные и очень большие деньги. Согласитесь, Россия с ее огромной территорией слишком поздно очнулась и теперь судорожно старается навести порядок в своих земельных отношениях.

Хотя Земельный кодекс РФ был принят еще в 2001 году, браться за земельную реформу власти не рисковали. Согласно федеральному законодательству, все земельные отношения между различными субъектами РФ должны быть оформлены до конца 2007 г.

Прерогатива владения земельными участками сегодня отдана трем основным игрокам: органам местного самоуправления, исполнительным органам субъектов РФ (администрациям краев и областей) и военным.

Муниципальная реформа сдвинула лежачий камень: органы местного самоуправления в связи с разграничением полномочий и, как следствие, увеличением возложенных на них обязательств, должны были активно заняться земельным вопросом.

Городам нужны земли под строительство жилья и промышленных объектов, да и сдача в аренду мунсобственности приносит неплохой доход. Гаражи, дачи и просто земельные участки по факту находятся в собственности граждан, и оформлением земельных отношений также должны заниматься органы местного самоуправления.

Есть только небольшая проблема. Большинство муниципальных образований до сих пор до конца не знают, чем они владеют, поэтому часть земель даже не оформлена в собственность, не говоря о том, что образования должны были в течение короткого времени поставить их на кадастровый учет. Главная причина этого - чрезвычайно сложный порядок оформления. Чтобы исправить ситуацию и внести ясность, правительство решило законодательно закрепить земли за муниципальными образованиями. 1 июня 2006 г. вступает в силу № 53-ФЗ "О внесении изменений в Земельный кодекс РФ", принятый лишь 17 апреля. Согласно ему, распоряжение земельными участками, государственная собственность на которые не разграничена, осуществляется органами местного самоуправления муниципальных районов, городских округов.

Однако законодательство предусматривает некую оговорку. "Распоряжение земельными участками, государственная собственность на которые не разграничена, в поселениях, являющихся административными центрами, столицами субъектов Российской Федерации, осуществляется органами местного самоуправления указанных поселений, если законами субъектов федерации не установлено, что распоряжение такими земельными участками осуществляется исполнительными органами государственной власти".

В переводе на обывательский язык, государство допускает, чтобы администрации краев и областей распоряжались землями столиц и административных центров. В большинстве регионов исполнительная власть субъектов РФ эту возможность решила не использовать. Но администрация Приморского края за нее ухватилась. Несмотря даже на то, что краевой закон о столичном статусе Владивостока губернатор не подписывает уже больше года.

Губернатор претендует на две третьих города

"Для нас оказалось полной неожиданностью законодательная инициатива администрации края "О внесении изменений в Закон Приморского края "О регулировании земельных отношений". Согласно этому документу, региональная власть намерена забрать из муниципального ведения большую часть земельных участков", - заявил "ЗР" вице-мэр Владивостока Константин СТОЦЕНКО.

Неожиданностью - это, наверное, еще мягко сказано. Закон вступил в силу в середине апреля, а уже в начале июня губернатор края вышел с инициативой в ЗС ПК утвердить законопроект на внеочередной сессии, причем сразу в трех чтениях.

Скоропалительность, с какой край старается протащить законопроект, вполне объяснима. "Владивосток имеет 56 тыс. гектаров земли и 23 тыс. земельных участков. Если законопроект будет принят, то краевой столице останется 17 тыс. гектаров и 16 тыс. участков", - признал председатель комитета по управлению государственным имуществом Приморского края Владимир КНИЖНИК.

Аргументы администрации Владивостока озвучил Константин Стоценко. По его словам, федеральный закон №131 обязывает органы местного самоуправления заниматься регулированием земельных отношений. "Даже если администрация Владивостока не будет иметь право распоряжаться городскими землями, согласование и соответствие всем нормативным актам будем производить наша администрация. Получается, что если законопроект пройдет, то бизнесмены, претендующие на земельные участки, должны будут ходить уже не по одной администрации, а по двум. Учитывая, что оформление процесс и так довольно длительный, можно предположить, что теперь бюрократии станет гораздо больше".

Администрация края доводы города не опровергает, но и объяснений особых не дает. Хотя мотивация приморских чиновников лежит на поверхности. Край старается забрать у администрации города ресурс влияния на бизнес, а заодно и наполнить бюджет за счет продажи "бесхозной" земли. Правда, в качестве официальной версии выдвигается "легенда" о том, администрация края радеет прежде всего за то, чтобы распоряжение земельными участками происходило более эффективно.

Орган не определен

В минувшую среду эффективность, заявленную краевыми чиновниками, пытались прояснить депутаты комитета ЗС ПК по продовольственной политике и природопользованию. Их интересовало, что скажет по этому поводу представитель администрации Владимир Книжник. "Скажите, если земля отойдет краю, стоимость квадратного метра в строящемся жилье уменьшится?" - спросил один из депутатов. "Вряд ли", - ответил Владимир Книжник. Депутат Николай МОРОЗОВ попросил аргументировать Владимира Книжника свою позицию. Но слова чиновника вновь свелись к формулировке "более эффективно".

Дальнейшие депутатские слушания прояснили еще одну деталь. Органа, который будет заниматься землей, в крае пока нет. "Не волнуйтесь, если надо, мы его быстро создадим", - заявил Владимир Книжник.

Присутствующие на заседании краевого комитета депутаты городской думы и представители общественности тоже высказали свое мнение. Оказалось, об инициативе губернатора они узнали уже по факту и считают неправильным передавать муниципальные функции региональной власти. По словам одного из общественников, дело не в персональном отношении людей к губернатору или мэру, а в потенциале Владивостока. У города "уводят" землю - налогооблагаемую базу, и это обязательно скажется на его жителях. В конфликте интересов представители думы и общественность будут выступать на стороне мэрии. А депутаты Владивостока уже заявили о готовности выставить вопрос на всенародный референдум.

Разменная карта

Заседание комитета показало, что большинство краевых депутатов оказались просто не готовы к решению вопроса. "Это немного неожиданно, и многие только сегодня прояснили для себя, в чем суть конфликта, - рассказал "ЗР" один из депутатов. - Настораживает, что администрация края настаивает на принятии законопроекта стразу в трех чтениях. В этом случае столь острый вопрос не пройдет общественное обсуждение. Одно мы понимаем: законодательная ветвь власти становится разменной монетой в начавшейся земельной войне". В общем, взять на себя ответственность рекомендовать своим коллегам принять закон сразу в трех чтениях, комитет не рискнул.

В итоге обе администрации гадают, в какую сторону склонится депутатское мнение. А вот на взгляд "ЗР", если законопроект будет принят, он неизбежно отразится прежде всего на бизнесе и горожанах. При желании, "серый дом" сможет заблокировать любое "земельное" решение "белого дома" - действовать автономно от муниципалитета краю не позволяет законодательство, а в итоге от такой несогласованности пострадают люди. Кроме того, нельзя сбрасывать со счетов, что земельный комитет в инфраструктуре городской администрации хоть плохонько, но работает. Он укомплектован штатом в 150 специалистов по земле. Создание такой структуры в крае займет время, хотя, возможно, она будет работать более эффективно.

Вот мнение одного из частных адвокатов, специализирующегося на земельных спорах. "Нехватка квалифицированных кадров не способствует хорошей работе земельного комитета в администрации города. Однако если край будет создавать у себя такую структуру, им кадры будет найти еще тяжелее. Зарплата у чиновников невысокого ранга небольшая, и привлечь ею грамотных работников нельзя. Как следствие, в новой структуре можно ожидать повышенной коррупции".

Частное мнение адвоката имеет под собой основания. Коррупция и земля сродни двойняшкам не только во Владивостоке, но и во всей России. Наверное, это понимают как Владимир НИКОЛАЕВ, так и Сергей ДАРЬКИН. И бороться они должны не между собой, а с этими "двойняшками". Тогда и конфликт интересов будет исчерпан.

P.S. Как стало известно "ЗР", между губернатором и мэром уже состоялась личная встреча по "земельному вопросу". В ходе встречи мэр попытался доказать, что этот шаг краевой администрации несет в себе дополнительную бюрократизацию земельных отношений, что крайне негативно скажется на развитии бизнеса в приморской столице. Губернатор обещал над этим подумать.