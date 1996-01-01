Кредитор отозвал заявление о банкротстве ЛуТЭК

Заседание Арбитражного суда Приморского края по делу о банкротстве крупнейшего энергопредприятия Дальнего Востока - ЗАО "Лучегорский топливно-энергетический комплекс" - вновь не состоялось.

Судья Владимир САЛОМАЙ отложил слушания в связи с ненадлежащим уведомлением Федерального агентства по энергетике о предстоявшем 15 июня разбирательстве. До этого переносы сроков мотивировались необходимостью привлечь к участию в деле администрации Приморского края, Пожарского района и Лучегорского городского поселения, а также Министерство промышленности и энергетики РФ.

Напомним, требование признать ЛуТЭК несостоятельным заявили независимо друг от друга лучегорское ООО "Теплоэнергоремонт" и московская фирма "Гидромашкомплект-М". Совокупный долг ЗАО перед ними - около 50 млн руб. На ЛуТЭКе между тем считают, что оснований для начала банкротных процедур недостаточно. Так, отсутствует один из признаков банкротства, предусмотренных Федеральным законом "Об особенностях несостоятельности (банкротства) естественных монополий ТЭК" - сумма кредиторской задолженности не превышает балансовую стоимость имущества предприятия. Приморские власти придерживаются аналогичной позиции. Официальная реакция Минпромэнерго и Агентства по энергетике до сих пор не известна.

К объективному изучению существа спора суд приступит только после получения всех необходимых документов и материалов. В случае подтверждения правомерности требований кредиторов, на предприятии будет введено наблюдение и назначен временный управляющий. Но арбитражный процесс может завершиться, так по- настоящему и не начавшись, если стороны найдут способ мирно урегулировать проблему задолженности.

Это, видимо, уже произошло в случае с "Теплоэнергоремонтом". Накануне заседания 15 июня в суд поступило заявление лучегорской компании с отказом от требований к ЗАО "ЛуТЭК". Бумагу рассмотрят 3 августа - именно на этот день назначено продолжение слушаний по громкому делу. Московский кредитор "Гидромашкомплект-М", которому ЛуТЭК должен около 35 млн руб., пока своих претензий не снимает.