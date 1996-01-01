"Звезда" построит два судна для Сахалинского шельфа

На верфи ФГУП Дальневосточный завод "Звезда" (Большой Камень) состоялась закладка двух швартовых катеров для работы на Сахалинском шельфе.

Заказчиком буксиров проекта Р05-032 выступила Svitzer Wijsmuller Sakhalin (российская дочерняя компания международной группы A.P. Moller-Maersk Group, одного из крупных судовладельцев и операторов в мире).

Это первый в истории Приморского края контракт на строительство судов, где заказчиком выступает иностранная компания. Контракт заключен в марте нынешнего года. Оба буксира будут сданы в конце 2006 г.

Строительство новых судов осуществляется в рамках проекта "Сахалин-2". ФГУП "Адмиралтейские верфи" (Санкт-Петербург) построит два портовых буксира ледового класса, ФГУП "ДВЗ "Звезда" - два швартовых катера.

Планируется, что суда новой постройки будут обеспечивать морские операции Sakhalin Energy в Анивском заливе (юг Сахалина) на этапе эксплуатации нефтяного терминала и завода по производству сжиженного природного газа (СПГ), которые в настоящее время строятся. Все суда будут работать под российским флагом и комплектоваться российскими экипажами на протяжении всего срока действия контракта.