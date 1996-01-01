Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
"Звезда" построит два судна для Сахалинского шельфа
На верфи ФГУП Дальневосточный завод "Звезда" (Большой Камень) состоялась закладка двух швартовых катеров для работы на Сахалинском шельфе.
Заказчиком буксиров проекта Р05-032 выступила Svitzer Wijsmuller Sakhalin (российская дочерняя компания международной группы A.P. Moller-Maersk Group, одного из крупных судовладельцев и операторов в мире).
Это первый в истории Приморского края контракт на строительство судов, где заказчиком выступает иностранная компания. Контракт заключен в марте нынешнего года. Оба буксира будут сданы в конце 2006 г.
Строительство новых судов осуществляется в рамках проекта "Сахалин-2". ФГУП "Адмиралтейские верфи" (Санкт-Петербург) построит два портовых буксира ледового класса, ФГУП "ДВЗ "Звезда" - два швартовых катера.
Планируется, что суда новой постройки будут обеспечивать морские операции Sakhalin Energy в Анивском заливе (юг Сахалина) на этапе эксплуатации нефтяного терминала и завода по производству сжиженного природного газа (СПГ), которые в настоящее время строятся. Все суда будут работать под российским флагом и комплектоваться российскими экипажами на протяжении всего срока действия контракта.
Новости тематики
- Торговая сеть из Приморья выходит на Сахалин
- Алмазные "короли" летят во Владивосток
- Руководство страховой компании "Хоска" подозревают в выводе активов
- Экстренное предупреждение о возможном опасном явлении объявлено в Приморье
- Сбербанк говорит с клиентами и на языке жестов
- Спасательные силы ТОФ приведены в повышенную готовность в связи c циклоном в Приморье
- ПГК наращивает погрузку лесных и зерновых грузов с Дальнего Востока
- Продолжается регистрация торговых марок в конкурсе "Торговая марка года-2017
- Железнодорожники и портовики Дальнего Востока обсудили пути повышения эффективности работы в условиях увеличения объемов экспортных грузов
- Продолжается регистрация в конкурсе "Торговая марка года-2017 Дальний Восток"
Новости раздела
- Торговая сеть из Приморья выходит на Сахалин
- Сахалин решил не ждать моста
- Сахалин принимал "золоторукую" молодежь
- Сахалинские драйверы
- Итуруп, Кунашир и Шикотан вливаются в единую сеть электросвязи России
- Рыбаки Сахалина добыли больше 52 тыс. тонн лосося
- Выставка камчатских товаропроизводителей привлекает все больше туристов
- Сахалинский резидент Свободного порта перевез первую миллионную тонну угля
- Во Владивостоке вновь торгуют алмазами
- На Камчатке завершается строительство завода по переработке минтая
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Эта банкнота с Владивостоком может стоить очень дорого
- В России резко ужесточен контроль за переводами с карты на карту
- Путин сегодня может объявить о смягчении пенсионной реформы
- Минздрав призвали к полной декриминализации обезболивания
- Из-за одного курящего пограничника всем стражам границы стали выдавать сигареты
- Пенсионная реформа в Москве будет отличаться от остальной России
- Население Приморского края продолжает стремительно сокращаться
- Строить или реконструировать дачи теперь можно только с разрешения властей
- В Приморье резидент ТОР решил взять китайские палочки в свои руки
- На Камчатке завершается основной этап строительства 5-звездочного гостиничного комплекса