www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 68.22 р. 100 JPY: 61.86 р.
EUR: 77.65 р. 10 CNY: 99.22 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Бизнес
Распечатать

На КнААПО поменяли директора

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

Совет директоров ОАО "Комсомольское-на-Амуре авиационное производственное объединение им Ю.А. Гагарина" удовлетворил заявление Виктора МЕРКУЛОВА с просьбой освободить его от обязанностей генерального директора объединения в связи с уходом на заслуженный отдых. Кресло генерального директора теперь займет Александр ПЕКАРШ, ранее занимавший должность главного инженера авиастроительного объединения.

О неизбежности отставки Виктора Меркулова давно поговаривали в промышленных кругах Дальневосточного региона. Кстати, некоторая напряженность в отношениях между экс-генеральным КнААПО и председателем совета директоров АО, генеральным директором ОАО "Авиационная холдинговая компания "Сухой" Михаилом ПОГОСЯНОМ, хотя нигде и не афишировалась, но и тайной не была. И, судя по всему, именно отсутствие понимания между комсомольчанином Меркуловым и москвичом Погосяном в вопросах загрузки Комсомольского-на-Амуре авиационного производственного объединения ускорило отставку Виктора Ивановича. Уж очень он был категоричен, требуя загрузки своего предприятия контрактами на боевые машины. Ведь именно такие заказы способны сегодня обеспечить полную загрузку завода, дать комсомольчанам достойный заработок, средства в краевой и городской бюджеты. Вот и "давил на гашетку"...

Вместе с тем на собрании совета директоров Погосян выразил уверенность в том, что в течение ближайших месяцев будут заключены контракты, тем более что уже есть заявки от группы заказчиков. Работа по этим контрактам предполагается до 2009 года включительно.

Однако если это перспектива именно оборонки, то сегодня производство КнААПО уже готово приступить и к гражданским проектам. Это, конечно, российский региональный самолет.

Досье

С "Аэрофлотом" уже подписан и утвержден контракт на поставку 30 лайнеров RRJ. Есть заявки на 50-60 самолетов и от других авиационных компаний. Воплотятся ли они в контракты в 2006 году - покажет время. С 2009 года АХК "Сухой" планирует выйти на производство 30, а с 2010-го - 60 региональных самолетов в год. Для этого у авиастроителей Комсомольска есть производственные мощности и перспективные проекты. Кадровый потенциал тоже в наличии, но пока завод вынужден идти как на уменьшение рабочей недели, так и на сокращение численности рабочих.
Автор:
Теги:



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru