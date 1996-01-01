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На КнААПО поменяли директора
Совет директоров ОАО "Комсомольское-на-Амуре авиационное производственное объединение им Ю.А. Гагарина" удовлетворил заявление Виктора МЕРКУЛОВА с просьбой освободить его от обязанностей генерального директора объединения в связи с уходом на заслуженный отдых. Кресло генерального директора теперь займет Александр ПЕКАРШ, ранее занимавший должность главного инженера авиастроительного объединения.
О неизбежности отставки Виктора Меркулова давно поговаривали в промышленных кругах Дальневосточного региона. Кстати, некоторая напряженность в отношениях между экс-генеральным КнААПО и председателем совета директоров АО, генеральным директором ОАО "Авиационная холдинговая компания "Сухой" Михаилом ПОГОСЯНОМ, хотя нигде и не афишировалась, но и тайной не была. И, судя по всему, именно отсутствие понимания между комсомольчанином Меркуловым и москвичом Погосяном в вопросах загрузки Комсомольского-на-Амуре авиационного производственного объединения ускорило отставку Виктора Ивановича. Уж очень он был категоричен, требуя загрузки своего предприятия контрактами на боевые машины. Ведь именно такие заказы способны сегодня обеспечить полную загрузку завода, дать комсомольчанам достойный заработок, средства в краевой и городской бюджеты. Вот и "давил на гашетку"...
Вместе с тем на собрании совета директоров Погосян выразил уверенность в том, что в течение ближайших месяцев будут заключены контракты, тем более что уже есть заявки от группы заказчиков. Работа по этим контрактам предполагается до 2009 года включительно.
Однако если это перспектива именно оборонки, то сегодня производство КнААПО уже готово приступить и к гражданским проектам. Это, конечно, российский региональный самолет.
ДосьеС "Аэрофлотом" уже подписан и утвержден контракт на поставку 30 лайнеров RRJ. Есть заявки на 50-60 самолетов и от других авиационных компаний. Воплотятся ли они в контракты в 2006 году - покажет время. С 2009 года АХК "Сухой" планирует выйти на производство 30, а с 2010-го - 60 региональных самолетов в год. Для этого у авиастроителей Комсомольска есть производственные мощности и перспективные проекты. Кадровый потенциал тоже в наличии, но пока завод вынужден идти как на уменьшение рабочей недели, так и на сокращение численности рабочих.
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