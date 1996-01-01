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Власть выслушает предпринимателей по телефону доверия

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

Организовать телефон доверия для того, чтобы предприниматели могли высказать свои претензии к власти, не боясь преследования, предложил на заседании совета по предпринимательству губернатор Хабаровского края Виктор ИШАЕВ.

Совет обсудил проблемы взаимодействия власти и предпринимательских объединений. Сегодня предприниматели обеспечивают 13% производства в крае, перечислили в бюджеты всех уровней 4,4 млрд руб. На заседании отмечалось, что представители объединений и ассоциаций предпринимателей включаются в состав коллегий, советов, комиссий, рабочих групп при органах власти края и местного самоуправления. Они являются членами коллегий краевых министерств строительства, имущественных отношений, пищевой промышленности и потребительского рынка, культуры, жилищно-коммунального хозяйства и ряда других органов власти края.

Вместе с тем состояние взаимодействия органов власти и бизнеса еще не соответствует требованиям времени. Необходимы прозрачность бизнеса, соблюдение предпринимателями деловой этики, повышение их социальной ответственности перед обществом. Особо отмечалось давление на бизнесменов со стороны некоторых представителей власти. Предприниматели жалуются на то, что приходится давать взятки, на коррумпированность некоторых чиновников, однако вслух говорить о таких фактах боятся.

В ходе обсуждения представители бизнеса задавали вопросы губернатору, высказывали замечания по работе органов власти края, давали конкретные предложения по улучшению совместной работы.

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