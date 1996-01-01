ОАО "Амурметалл" объединилось с "Амурсталь-профилем"

На минувшей неделе Совет директоров ОАО "Амурметалл" принял решение об объединении с предприятием "Амурсталь-профиль". Воссоединение было ознаменовано началом очередного этапа модернизации предприятия.

Состоялась торжественная закладка фундамента под новую машину непрерывного литья заготовок.

Ее запуск позволит полностью загрузить листопрокатный комплекс ОАО "Амурметалл" и выйти на поставку заказчикам продукции в объеме до 2 млн тонн в год. На сегодняшний день этот объем составляет 700-800 тыс. тонн ежегодно.

Председатель Совета директоров ОАО "Амурметалл", депутат Законодательного собрания Хабаровского края Сергей ХОХЛОВ отметил, выступая на закладке фундамента, что подобное количественное (и качественное) расширение производства позволит выйти металлургам Комсомольска-на-Амуре в лидеры среди поставщиков соответствующей продукции если не в международном масштабе, то уж среди стран АТР - точно. А депутат городской думы города юности Олег МЕРКУШЕВ, являющийся по совместительству генеральным директором ОАО "Амурметалл", заверил собравшихся, что уже в октябре-ноябре 2007 года новый цех приступит к выпуску продукции.