Требуются молодые и амбициозные

V краевой конкурс "Лучший выпускник вуза - 2006" завершен. Фанфары отгремели, победитель и финалисты получили дипломы, призы и поздравления. Самое время подвести итоги и оценить результаты.

Шоу удалось

В финал конкурса вышли 10 выпускников из различных вузов Приморского края - они боролись за звание лучшего на сцене Пушкинского театра ДВГТУ.

Сначала на суд жюри было представлено домашнее задание - ребята рассказывали о своих достижениях и планах на будущее. Все участники подошли к этой задаче творчески: были здесь и стихи, и песни, и философские размышления. Разминка сменилась вопросами на эрудицию и знание своей профессии.

Следующий этап - работа в группе: нужно было найти свободную нишу и создать компанию в той отрасли бизнеса, которая во Владивостоке представлена слабо. Долго обсуждали и пришли к выводу: не хватает компании по благоустройству и озеленению города. После этого ребята распределили роли между собой: кто-то был генеральным директором, кто-то бухгалтером, кто-то юристом. "У нас подобралась хорошая компания, - говорит Надежда СОЛЯНИК, выпускница ВГУЭС. - Я получила массу удовольствия от общения с другими финалистами. Очень порадовал позитивный настрой: все участники вели себя не как конкуренты, которые хотят задушить своих соперников, а работали в команде и поддерживали друг друга. Как дипломированный имиджмейкер, могу сказать: у нас получилось отличное шоу!".

Затем члены жюри проверяли умение выпускников ориентироваться на рынке вакансий. Каждый участник получал список требований и функциональных обязанностей и должен был угадать название должности. Наконец, последний конкурс был полушуточный: нужно было сформулировать рекомендации о самом себе, но в различном амплуа. Зрители и члены жюри веселились от души.

Главное - чтобы заметили!

После окончания состязаний жюри удалилось на совещание, и вот результат: победителем стал выпускник ТГЭУ Василий ПАК. Он и получил главный приз от генерального спонсора конкурса - компании "Мобильные ТелеСистемы" - жидкокристаллический монитор Acer Ferrary. Специальность у лучшего "Выпускника-2006" достаточно редкая - "ресторанный бизнес", но первое предложение о работе он получил еще до того, как вышел на сцену. На ярмарке вакансий в ТГЭУ. Теперь Василий рассчитывает получить и другие предложения, и это неудивительно, ведь победа в конкурсе - это прекрасная возможность привлечь к себе внимание работодателей.

Остальные финалисты тоже не остались без подарков - все они получили призы и дипломы в различных номинациях. Анну БИРЮКОВУ (ВГУЭС) наградили "За верность выбранной профессии", Ивана ГРИЩЕНКО (ДВГУ) - "За активную жизненную позицию", Анну БАРАГУНОВУ (МГУ) - "За яркость и обаяние", Софью ПОДОЛЬСКУЮ (ДВГУ) - "За гибкость и находчивость", Ивана КУЧЕРЕНКО (МГУ) - "За оптимизм", Дмитрия ЧУГУНОВА (ДВГТУ) - "За лидерские качества и творческие способности", Татьяну ГЛЕВА (ДВГТУ) - "За целеустремленность", Евгения МЕГЕДА (Дальрыбвтуз) - "За эрудированность" и, наконец, Надежду СОЛЯНИК - "За позитивный жизненный настрой".

Но, разумеется, главная цель - это показать потенциальным работодателям, на что ты способен, продемонстрировать свои знания, умения, личные и деловые качества и, в конечном итоге, - найти хорошую работу. И действительно, многие конкурсанты, и не только те, кто вышел в финал, предложения уже получили.

"Я бы настоятельно советовал всем будущим выпускникам поучаствовать в этом конкурсе, - говорит Евгений Мегеда. - Главное - заявить о себе, и тебя обязательно заметят работодатели. Даже если по окончании конкурса тебя не пригласили на работу, отчаиваться не стоит: твои данные останутся в службе занятости и кадровом агентстве "Карьера-Форум", которые являются организаторами конкурса. И может быть, не сейчас, но через несколько месяцев твоя кандидатура заинтересует хорошего работодателя". Ну а сам Евгений уже получил предложение о работе от одной из крупнейших компаний Приморского края и настроен более чем оптимистично.

Татьяна Глева - образец современной деловой женщины: она учится, работает, заботится о муже и ребенке, а теперь еще стала финалисткой краевого конкурса. Татьяна живет в Дальнереченске и работает в своем городе в системе "Сбербанка", но останавливаться на достигнутом не собирается: "В этом году я планирую вместе с семьей перебраться во Владивосток - здесь больше возможностей для развития и карьерного роста, поэтому участие в конкурсе и выход в финал были для меня очень важны. И конкурс оправдал мои ожидания - сейчас передо мной открылись хорошие перспективы, но пока я держу их в секрете".

Работодатели довольны

Не только выпускники, но и работодатели в один голос говорили, что конкурс действительно полезный и нужный. Кто-то сделал приглянувшемуся кандидату предложение о работе уже после первого этапа конкурса, который проходил внутри вузов, кто-то - после полуфинальных состязаний, а кто-то - после финала. Но, разумеется, процесс еще не завершен: консультации и собеседования с выпускниками продолжаются.

"Мы участвуем в конкурсе первый раз, и будем надеяться, что не последний, - комментирует итоги конкурса Анна ПИРОГОВА, директор службы персонала компании "Ратимир" и одна из членов жюри, - Когда выпускники приходят к нам на собеседование, все они в один голос говорят, что хотят работать в нашей компании. Но насколько это реально, подходит ли нам такой человек, определить очень трудно. Конкурс как раз и позволяет в этом разобраться. Мы уже присмотрели среди финалистов одного кандидата, потенциально интересного для компании, и планируем продолжить с ним диалог. Теперь его ожидает предметное собеседование с непосредственным руководителем".

Другой член жюри, Наталья ПИМЕНОВА, заместитель генерального директора по персоналу КГУП "Примтеплоэнерго", на конкурсе присмотрела для своей компании сразу нескольких молодых специалистов - по охране окружающей среды и по информационным технологиям. "Сегодня для любой организации основными конкурентными преимуществами являются время и кадры, - отмечает г-жа Пименова, - Конкурс дает нам возможность сократить время на поиск и подбор качественных, инициативных, ответственных кадров. Благодаря таким конкурсам в России, и в Приморском крае в частности, формируется цивилизованный рынок молодых специалистов".

Организаторы конкурса благодарят генерального спонсора - ОАО "Мобильные ТелеСистемы", а также другие компании, которые предоставили подарки для участников: "Дальневосточное морское пароходство", "Кока-Кола Владивосток Боттлерс", "Фабрика мороженого", представительство компании "МАРС" во Владивостоке, "Филипп Моррис Сэйлз энд Маркетинг", "МИКО", "Ратимир", "Примтеплоэнерго", филиал компании "Сибирский Берег" во Владивостоке, "Джи-Ти-Ай Интернэйшнл", "ДельтаЛизинг", "Базис", Приморский филиал компании "Дальсвязь".