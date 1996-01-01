www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 66.26 р. 100 JPY: 58.38 р.
EUR: 75.39 р. 10 CNY: 96.45 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Бизнес
Распечатать

"Приморский газ" выплачивает дивиденды 60 руб. на акцию

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

Акционеры ОАО "Приморский газ" на годовом собрании 8 июня приняли решение выплатить дивиденды за 2005 г., как и годом ранее в размере, 60 руб. на акцию номиналом 1 руб.

Как стало известно "ЗР", ОАО "Приморский газ" в 2005 г. в сравнении с 2004 г. увеличило чистую прибыль на 11,8%, до 8 млн 622 тыс. руб. Всего на выплату дивидендов будет направлено 1 млн 758 тыс. руб. Оставшаяся часть прибыли пойдет на дальнейшее развитие.

В совет директоров АО избраны 9 человек, в том числе два представителя ОАО "Росгазификация". В совет директоров также избраны генеральный директор ОАО "Приморский газ" Владимир ПАХОМОВ, заместитель генерального директора ОАО "Приморский газ" Владимир УЛЬЯНОВ, директор филиала "Уссурийскмежрайгаз" ОАО "Приморский газ" Александр БОКЛАГ, директор филиала "Находкагоргаз" ОАО "Приморский газ" Алексей ХМЕЛЬ, генеральный директор ОАО "Брок Ко" Фуад КАФАРОВ, заместитель генерального директора ОАО "Брок Ко" Олег ГОРКАВЦЕВ, заместитель директора ООО "Промпродснаб" Олег БОРОДИН.

Досье

ОАО "Приморский газ" специализируется на газоснабжении Приморского края. Уставный капитал АО составляет 29 300 руб. Разделен на 29 300 обыкновенных акций номиналом 1 руб. 25,5% акций принадлежат бывшему Минимущества РФ, ОАО "БрокКо" - 15,28%, Чун Йен Инвестмент Компани Лимитед (Гонконг) - 17,79%.
Автор:
Теги:



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru