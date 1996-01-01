"Приморский газ" выплачивает дивиденды 60 руб. на акцию

Акционеры ОАО "Приморский газ" на годовом собрании 8 июня приняли решение выплатить дивиденды за 2005 г., как и годом ранее в размере, 60 руб. на акцию номиналом 1 руб.

Как стало известно "ЗР", ОАО "Приморский газ" в 2005 г. в сравнении с 2004 г. увеличило чистую прибыль на 11,8%, до 8 млн 622 тыс. руб. Всего на выплату дивидендов будет направлено 1 млн 758 тыс. руб. Оставшаяся часть прибыли пойдет на дальнейшее развитие.

В совет директоров АО избраны 9 человек, в том числе два представителя ОАО "Росгазификация". В совет директоров также избраны генеральный директор ОАО "Приморский газ" Владимир ПАХОМОВ, заместитель генерального директора ОАО "Приморский газ" Владимир УЛЬЯНОВ, директор филиала "Уссурийскмежрайгаз" ОАО "Приморский газ" Александр БОКЛАГ, директор филиала "Находкагоргаз" ОАО "Приморский газ" Алексей ХМЕЛЬ, генеральный директор ОАО "Брок Ко" Фуад КАФАРОВ, заместитель генерального директора ОАО "Брок Ко" Олег ГОРКАВЦЕВ, заместитель директора ООО "Промпродснаб" Олег БОРОДИН.