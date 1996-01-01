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ЛГРК пошла с аукциона
Несмотря на, казалось бы, все меры, предпринятые в мае акционерами Лермонтовской горнорудной компании, торги по ее продаже все же состоятся, как было объявлено, 13 июня в пос. Светлогорье, в 11 часов.
Организатором торгов выступает ООО "Антикризисная группа "Пилот" (Москва). Его представители с 13 мая находятся в пос. Светлогорье, где до 6 июня включительно занимались приемом заявок. Кстати, заявки принимались только в рабочие дни и только с 8-00 до 10-00 утра. Фактически на подачу документов претендентам было отведено всего 34 часа. В итоге, как оказалось по завершении приема заявок, на торги будут допущены несколько участников, причем, как и ожидалось, из числа структур, близких к Международному финансовому холдингу и "Русскому углю". В то же время "за бортом" остались две приморские горнорудные компании - ОАО "Приморский ГОК" и ОАО "Дальполиметалл". Вот один из примеров.
Просидев два последних дня до завершения приема документов в Светлогорье под дверью конкурсной комиссии, генеральный директор "Приморского ГОКа" Владимир ШАГОЙКО так и не уложился в назначенное время.
По словам представителя акционеров ЛГРК, перечисленные ими в начале мая на расчетный счет компании 270 млн руб. для погашения кредиторской задолженности были 30 мая отозваны, когда стало ясно, что аукцион отменен не будет. Накануне Арбитражный суд Приморского края снял с должности конкурсного управляющего Бориса МЕДВЕДЕВА по заявлению основного кредитора ЛГРК - Дальнереченской налоговой инспекции (ей принадлежит 95% долгов). Этим, собственно, процедура участия основного кредитора в возврате долгов компании завершилась. На место Медведева был назначен новый конкурсный управляющий СИМЕНЦОВ, которому, естественно, потребовалось время для вхождения в должность.
Победителем сегодняшнего аукциона будет признано лицо, предложившее наибольшую цену. После этого ему дается два дня на подписание договора купли-продажи и еще три дня - на оплату сделки.
Напомним, что имущество ЛГРК продается единым лотом. Начальная цена аукциона - 104 млн рублей (без НДС), при шаге аукциона - 100 тыс. руб.
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