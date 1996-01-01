Ну, дайте заплатить налоги

Часть приморцев до сих пор не получила уведомления об уплате имущественного и транспортного налогов за прошлый год.

Суммы налогов небольшие, и отдавать свои кровные, может быть, не совсем приятно, но и утаивать не солидно. Так, налог на приватизированную однокомнатную квартиру площадью 19 кв. м, рассчитанный от инвентаризационной стоимости по оценке БТИ, составил в 2004 г. 100 руб. В 2005 г. сумма налога подросла до 130 руб. А впереди еще много вопросов по исчислению и доставке уведомлений по уплате земельного налога. К собственникам земли в крае отнесены уже 317 тыс. граждан.

Если взять на себя труд и позвонить в налоговую инспекцию по месту жительства, то вместе с уведомлением пришлют и набежавшую за это время пеню. Компьютерная программа настроена таким образом, что она не учитывает, получал плательщик предыдущее письмо из налоговой или же нет. Положение закона о налоге на имущество физических лиц, последняя редакция которого была принята 22 августа 2004 г., гласит, что платежные извещения об уплате налога должны быть вручены налоговыми органами плательщикам ежегодно не позднее 1 августа.

Как пояснила "ЗР" Ольга СЕМЕНАХА, заместитель начальника отдела ресурсных, имущественных и прочих налогов УФНС России по Приморскому краю, уплата налога производится собственниками имущества равными долями в два срока на основании налогового уведомления. В налоговом уведомлении должны быть указаны размер налога, расчет налоговой базы, а также сроки его уплаты. Форма налоговых уведомлений (на уплату физическими лицами налога на имущество, земельного и транспортного налогов) на 2006 год утверждена Приказом Федеральной налоговой службой от 31.10.05 № САЭ-3- 21/551@.

Уведомление направляется налогоплательщику заказным письмом с уведомлением или обычным почтовым отправлением. По истечении шести дней от даты направления налоговое уведомление считается полученным. Если собственник имущества по каким-то причинам не получил уведомление об уплате налога на имущество физических лиц, то до наступления первого срока уплаты налога следует обратиться в налоговую инспекцию по месту жительства.

Первые звоночки о том, что плательщик незаконопослушен, - получение требования об уплате налога заказным письмом. Так, при неуплате налогов по сроку 15 сентября районные налоговые инспекции должны направлять требования об уплате не позднее 15 декабря, а по сроку 15 ноября - не позднее 15 февраля. Налоговым законодательством установлено, что требование должно быть направлено налогоплательщику не позднее трех месяцев после наступления срока уплаты налога.

Если плательщик своевременно не был привлечен к уплате налогов, ему могут их начислить не более чем за три предшествующих года. Пересмотр неправильно исчисленных налогов производится не более чем за три года. Сумма излишне уплаченных налогов подлежит возврату по письменному заявлению налогоплательщика. В случае несогласия налогоплательщика с указанной в налоговом уведомлении суммой начисленного налога или по каким-либо другим причинам налогоплательщик вправе обратиться в налоговый орган по месту регистрации для уточнения и пересчета налога. Каждый налогоплательщик должен решить сам - упорно ждать уведомление, либо заплатить добровольно испрошенный налог с процентной ставкой пени, равной одной трехсотой действующей в это время ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации.

Что касается начисления транспортного налога, то Закон Приморского края от 6 февраля 2006 г. № 337-КЗ исключил уплату авансовых платежей. Теперь налогоплательщики-физические лица должны уплатить всю сумму транспортного налога по окончании налогового периода, то есть не позднее 1 февраля 2007 г. Ранее платеж осуществлялся в два срока: первый вносился до 1 июля, второй - до 15 января. По новому закону владельцы транспорта - физические лица должны получить налоговые уведомления не позднее 1 января, а заплатить транспортный налог до 1 февраля.

Как же доказать, что уведомление в прошлом году не пришло? Татьяна МУХАММЕДЖАНОВА, начальник Владивостокского почтамта, так прокомментировала существующую ситуацию. Налоговые инспекции действительно заключают договоры с почтовой службой. В этом году уже три инспекции Федеральной налоговой службы г. Владивостока заключили договоры с УФПС. Пофамильных списков плательщиков почтовики не получают и обязательства не подписывают. Уведомления от налоговой поступают счетом, так же, как и квитанции на уплату услуг "Дальэнерго" и жилищно-коммунальной сферы. Но вопрос - почему же уведомления не доходят? - остается открытым и для почтовой службы.

Червоточина, по мнению работников связи, состоит в том, что целый ряд многоэтажных домов не обеспечен почтовыми ящиками. И уведомления приходится оставлять в почтовых отделениях. Далее все зависит от сознательности гражданина - придет ли он за уведомлением об уплате налога или не придет.