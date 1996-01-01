Рыбной отрасли необходимо включение в национальные проекты

Начало лета для рыбной отрасли - своеобразное перепутье. Рыбаки готовятся к лососевой путине и анализируют итоги основной путины года - минтаевой. Завершившаяся в Охотском море промысловая экспедиция еще раз наглядно показала, что доходность рыбного бизнеса с каждым годом падает. Вины добросовестных рыбаков в этом нет, свои минтаевые лимиты они выбрали практически в полном объеме.

Сегодня на рентабельность бизнеса влияет не организация производства, а массовый демпинг компаний, которые перелавливают свои доли. В то же время положительные реформы, пришедшие в отрасль, начинают буксовать.

Загубленный минтай

В 2006 г. промышленная квота на вылов минтая составила 449 тыс. тонн (без учета добавки 34 тыс.). Это примерно столько же, сколько российское правительство разрешило выловить в прошлом году.

Однако в этом году работе флота препятствовали суровые погодные условия. По словам начальника Охотоморского промыслового района Николая КОВАЛЕНКО, с января по март количество штормовых суток было больше обычного. Поэтому хорошие уловы показывали крупнотоннажные траулеры, а вот среднетоннажный флот практически до марта работал вхолостую. Это принесло дополнительные затраты компаниям, в чьем арсенале еще остались плавбазы. Добывающий флот загружал эти перерабатывающие мощности всего на 50%.

Тем не менее 96% от ОДУ рыболовецкие предприятия края сумели выбрать. Среди приморских компаний в числе лидеров - Находкинская БАМР, "Ролиз", "Интрарос" и ТУРНИФ. Немного недоосвоили квоты компании "Дальморепродукт" (1,5 тыс. тонн) и Преображенская база тралового флота(600 тонн). По мнению экспертов, показатели компаний могли быть на порядок хуже. Капитаны судов уже заявили о том, что научные прогнозы в этом году во многих случаях не оправдывались, поэтому в связи с угрозой неосвоения лимитов рыбаки были вынуждены сами принимать меры. Прежде всего, было принято коллегиальное решение просить Минсельхоз объединить Западно-Камчатскую и Камчатско-Курильскую подзоны в единый промысловый район. Совет капитанов сумел доказать, что это принесет пользу, и Минсельхоз это объединение разрешил.

Самой острой проблемой нынешней минтаевой путины стал возросший уровень браконьерства. Наиболее яркий пример - в этом году часть предприятий показала выход икры более 10%. На практике это означает, что суда перелавливают выделенные им объемы во много раз.

"Наукой установлено, что выход икры при добросовестном освоении квот должен быть не более 4,5%, - рассказывает президент Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморского края (АРПП) Дмитрий ГЛОТОВ. - Если предприятие показывает 10-12%, это значит, что оно выбрало свою квоту почти в двойном размере. На момент окончания экспедиции суммарный выход икры должен был составить около 19 тыс. тонн. Однако по сведениям, поданным судовладельцами в штаб экспедиции, выяснилось, что суммарный выход икры по всему Охотскому морю на 10 тыс. тонн больше. Цифра показывает, что это уже не отдельные случаи нарушения правил рыболовства, а масштабное браконьерство, которое остается безнаказанным. В этом случае государство не просто несет колоссальные убытки: самым варварским образом подрывается сырьевая база. С каждым годом биоресурсов в Охотском море становится все меньше, по этой причине наука не увеличивает ОДУ. И при этом нерадивыми компаниями уничтожается не одна сотня тысяч тонн минтая".

Нарушения правил рыболовства должны отслеживаться и пресекаться контролирующими органами. Надзирающих за промыслом много. Стоит сказать, что в этом году в Охотоморской экспедиции присутствовало более 250 инспекторов-наблюдателей. Это были представители Рыбвода, Россельхознадзора и Госморинспекции, они находились на судах и были обязаны не допустить такого положения дел плюс к этому пограничники, на которых также возложена обязанность охраны морских биоресурсов. Тем не менее переловы не прекратились и браконьерский промысел не снизил масштабов.

Из-за массового браконьерства добросовестный рыбный бизнес несет финансовые убытки, которые увеличиваются с каждым годом. Общий анализ показывает, что на зарубежных рынках цена на икру минтая и сам мороженый минтай резко упала. Вследствие этого приморские компании, участвующие в путине 2006 г., недополучили почти $50 млн. Эта ситуация стала поводом для проведения специального совещания совета АРПП.

"Недополученная компаниями прибыль всегда оборачивается уменьшением налогов, - считает президент АРПП. - С другой стороны, это деньги, которые бы позволили предприятиям обновлять флот, увеличивать заработную плату, начать береговую переработку. Однако получается, что вместо этого рыбопромышленники обеспечивают зарубежные рынки дешевым сырьем, которое потом возвращается к нам как готовая продукция. По этому поводу добросовестные компании бьют тревогу не первый год. Все понимают, что нужны жесткие меры, такие как привлечение капитанов и судовладельцев к уголовной ответственности. В крайнем случае компании, замеченные в браконьерстве, должны лишаться квот, что сегодня отражено в Законе "О рыболовстве". Вот только никаких санкций к нарушителям не применяется. Поэтому рыбаки начинают объединяться и совместными усилиями защищать свой бизнес. В 2007 г. совет АРПП решил принять за норматив выход минтаевой икры на уровне 4,5%. Надеемся, что инициативу поддержат все компании, работающие в рамках закона".

"Единая Россия" отстояла прибрежку

В прибрежном рыболовстве свои проблемы. Правда, конец мая принес радостные вести. 24 мая Государственная Дума рассмотрела и приняла в третьем чтении проект Федерального закона "О государственной границе РФ". Законопроект призван упростить процедуру пересечения российской границы рыболовецкими судами в ходе промысла и существенно уменьшить время оформления судов, что позволит избежать существенных экономических потерь. 2 июня законопроект утвердил Совет Федерации. Немалую помощь в этом вопросе оказал сенатор от Приморского края Игорь ПУШКАРЕВ.

"Два года шла борьба за то, чтобы рыбодобывающие компании, специализирующиеся на прибрежном лове, могли ловить рыбу за пределами 12-мильной зоны без оформления у таможенных и пограничных властей. Рыбацкое сообщество приложило все силы, чтобы законопроект не затерялся в недрах Государственной Думы. Хорошо, что мы были поддержаны фракцией "Единая Россия". После нашей встречи с заместителем руководителя этой фракции в Государственной Думе России Владимиром ПЕХТИНЫМ и обсуждения ситуации, в начале февраля на заседании фракции законопроект был принят в качестве приоритетного для "Единой России". Его сразу рассмотрели три комитета Государственной Думы - и вот уже он принят в третьем чтении. Кто знаком с порядком прохождения законопроектов, понимает, что это реальная помощь "Единой России" рыбакам нашей страны. Но во всей этой ситуации есть важный момент - после принятия законопроекта необходимо будет разработать правила упрощенного пересечения границы, на которые ссылается закон. Пока нет правил, закон не будет работать. Правильно было бы Правительству России сделать это одновременно с разработкой законопроекта, но раз не получилось, надо делать это сейчас. Опыт показывает, что без внимания рыбаков вопрос может опять зависнуть. Поэтому мы будем и далее взаимодействовать с "Единой Россией", - утверждает Дмитрий Глотов.

Приморские рыбаки уже заявили о том, что принятие законопроекта самым положительным образом скажется на функционировании рыбодобывающих компаний. "Для нас это означает сокращение потерь времени на оформление, улучшение экономических показателей рыболовецких предприятий, повышение эффективности. Жители края также ощутят на себе положительные изменения. Реанимируется частично закрытая рыбопереработка в прибрежных поселках, а на прилавках края появится свежая рыба, уже было исчезнувшая в последние годы", - считают руководители прибрежных предприятий.

Лосось сохранили

Поддержка властью рыбацких инициатив - фундамент, на котором можно по кирпичику выстроить отраслевое реформирование. Времена, когда рыбаки действовали разрозненно, канули в прошлое. Будущее за саморегулируемыми организациями: они в состоянии не только выйти с предложениями к чиновникам разного уровня, но и решать конкретные задачи.

АРПП в этом плане одна из самых активных общественных организацией на всем Дальнем Востоке. В прошлом году она организовала защиту лососевых рек Приморья от браконьерского нашествия. Мера позволила лососю пройти в места нереста, что будет способствовать возрождению промышленного лова лососевых видов рыб в крае. Также впервые в России общественная организация рыбаков сумела наладить патрулирование прибрежной акватории. Межведомственные группы выходили в море на рыболовецких судах, что позволило отпугнуть браконьеров, которые уже стали считать подзону Приморья своей вотчиной. В этом году охрана рек и патрулирование будут продолжены.

Отрадно, что губернатор Сергей ДАРЬКИН поддержал действия АРПП. В ходе состоявшейся недавно встречи с членами АРПП он заявил, что топливные расходы рыбаков, чьи суда будут участвовать в патрулировании промысловых зон, планируется финансировать из краевого бюджета.

Нацпроект поможет отрасли

"Это всего несколько эпизодов работы нашей ассоциации. Большая ее часть носит постоянный и методичный характер, но эта составляющая не менее важная. Наша задача, чтобы все законопроекты разрабатывались с учетом мнений и предложений рыбаков. Сегодня мы добиваемся включения рыбопромышленного комплекса страны в приоритетный национальный проект по развитию сельского хозяйства. Если у нас это получится, то инвестиционная привлекательность отрасли значительно повысится.

Правительство заявило, что одна из целей этого проекта - обеспечение населения страны продовольствием, но ведь продовольственная безопасность страны всегда зависела и от рыбной отрасли. Если ей создать благоприятные условия, то уже через несколько лет показатели отрасли увеличатся в разы. Проблемы сельхозпроизводителей и рыбных предприятий во многом схожи. Причем одна из основных, тормозящих развитие отрасли, - бешеный рост цен на ГСМ. Схемы лизинга, которые государство планирует для сельхозпроизводителей, необходимы и рыбодобывающим, и перерабатывающим предприятиям. Почему в этом году несколько месяцев среднетонажнный флот практически не работал? Да просто эти суда морально и физически устарели. То же самое можно сказать и в отношении плавбаз. Компании должны менять флот на более современные траулеры - морозильщики, которые хорошо зарекомендовали себя в суровых климатических условиях Охотского моря. Но стоимость траулеров начинается от $4 млн. Естественно, у большинства таких денег нет. Поэтому лизинговые схемы нужны рыбакам как воздух. Во время визита во Владивосток главы Минсельхоза Алексея ГОРДЕЕВА, эта проблема была мною озвучена. Министр с нашими доводами согласился, по его словам, включение рыбной отрасли в нацпроект было бы правильным и обоснованным. Надеемся, что к концу года решение будет принято", - считает президент АРПП Дмитрий Глотов.