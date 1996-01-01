Налог на землю под гаражами во Владивостоке снизят в 5 раз

Глава Владивостока Владимир НИКОЛАЕВ поддержал инициативу депутатов думы города о снижении ставок земельного налога для гаражно-строительных кооперативов.

Решение было принято на основании обращений председателей гаражно-строительных кооперативов, которые предложили снизить ставку земельного налога с 1,5% до 0,3% от кадастровой стоимости земли. Планируется, что вопрос об изменении размера налога и параметрах ставок будет рассмотрен на ближайшем заседании Думы Владивостока.