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Найди себе руководителя бизнес-стажировки
10 июня, в субботу, с 11.00 до 15.00 в Музее современного искусства "Артэтаж" (Верхняя площадка фуникулера, ул. Аксаковская, 12) состоится концептуальный и интересный проект под названием "Выставка руководителей стажировок". Центр Корпоративного предпринимательства г. Владивостока (ЦКП-В) проводит встречу студентов вузов с представителями бизнес-среды города. Это уникальная возможность будущему выпускнику найти для себя работу, а руководителю компании - нужного специалиста.
Сегодня вопрос, "где взять людей" для многих предпринимателей по-прежнему актуален. "Причем не просто выпускника вуза по необходимой специальности, а амбициозного и заинтересованного - того, кто не боится взять на себя ответственность и способен грамотно руководить. Исполнителей на рынке труда хватает с избытком. Не хватает тех, у кого помимо образования есть чувство ответственности как за себя, так и за работу возглавляемого отдела", - обрисовывает сложившуюся ситуацию на рынке кадров Эдуард ПОРТНОВ, директор строительной компании "Регион".
Где же найти молодых специалистов, причем таких, чтобы они подходили под функции твоей компании? Решением именно этой проблемы, как для работодателя, так и для выпускника, которого никто не хочется брать на работу из-за отсутствия опыта, занимается ЦКП-В, основанный в 2000 году.
- Уже пять лет я сотрудничаю с Центром корпоративного предпринимательства и до сих пор не вижу для себя другого решения кадровой проблемы, - утверждает Эдуард Геннадьевич. - Находясь в ЦКП-В как партнер и одновременно занимаясь в какой-то степени преподавательской деятельностью, я имею возможность присмотреться к своим будущим сотрудникам, понять, к чему стремится тот или иной человек, насколько он ответственен, и подготовить необходимого сотрудника конкретно "под свою компанию". Сегодня в "Регионе" работают четыре выпускника ЦКП-В, все они занимают лидирующие позиции и выполняют управленческие функции. Глядя на них, я точно могу сказать: эти люди мне подходят. Так что студенты должны знать, что всё в их руках.
Учиться в ЦКП-В могут студенты 2-4 курсов любого вуза, прошедшие собеседование. Обучение и практическую подготовку (стажировку) осуществляют опытные предприниматели и преподаватели.
Кстати, вход на выставку - свободный. Студентам предоставляется возможность пообщаться с работодателями, а самые заинтересованные имеют шанс получить бизнес-стажировку. Подробную информацию о ЦКП-В можно узнать на сайте www.ckpv.ru
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