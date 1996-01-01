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Администраторов гостиниц научили европейским стандартам

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

На минувшей неделе в Хабаровске прошел первый за 8 лет семинар-тренинг для отельеров по обучению персонала. В течение двух дней 18 администраторов хабаровских гостиниц учились решать этот животрепещущий вопрос. Для проведения семинара пригласили специалиста из Владивостока Галину ОВСЯНКИНУ, которая занимается обучением гостиничному и ресторанному ремеслу уже более 12 лет.

Досье

Галина Овсянкина - независимый тренер-консультант образовательного института Американской ассоциации отелей и мотелей. Сотрудничает с Дальневосточной ассоциацией рестораторов и отельеров в качестве консультанта по подготовке персонала. Среди реализованных ею проектов: обучение специалистов гостиничных комплексов городов Находки, Владивостока, Хабаровска, Южно-Сахалинска, Петропавловска-Камчатского.

"Организаторы тренинга ставили пред собой задачу - научить и рассказать участникам, как по международным стандартам принять и разместить гостей, - рассказала директор гостиницы "Аметист" Ирина ХУДЯКОВА. - Содержание и подача обучающей информации проводилась в форме ролевых игр. Участникам была предоставлена возможность разыграть конфликтную ситуацию между гостем и администратором и найти пути ее предотвращения".

По словам самих администраторов, те знания, которые они получили, безусловно, будут применяться на практике и очень пригодятся в дальнейшей работе. Хабаровская ассоциация отельеров планирует организовывать подобные тренинги как можно чаще. Также в планах наладить работу с вузами города для того, чтобы студенты, обучающиеся на кафедре гостиничного бизнеса, могли проходить практику, а затем оставаться на постоянную работу в отелях Хабаровска.

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