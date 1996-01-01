Siemens открыл региональный офис в Хабаровске

"На всем Дальнем Востоке компания Siemens намерена обосноваться всерьез и надолго", - именно этими словами Дитрих МЕЛЛЕР, президент Siemens в России, вице-президент Siemens АГ, начал пресс-конференцию по поводу открытия в Хабаровске регионального офиса компании. Siemens в течение нескольких лет работает с партнерами по всему региону, поэтому открытие представительства в дальневосточной столице закономерно.

Начиная с 1990 года Хабаровск и Владивосток ведут тесное сотрудничество с компанией. Совместными усилиями была построена первая междугородняя телефонная станция. Многие медицинские учреждения региона имеют у себя в арсенале оборудование этого всемирно известного бренда.

Как рассказало руководство, Siemens - компания многопрофильная, поэтому на достигнутых результатах в сфере промышленности или телекоммуникаций останавливаться не планирует.

На сегодняшний день у дирекции есть несколько предложений для дальнейшего сотрудничества с правительством Хабаровского края. В первую очередь в рамках реализации национальной программы по здравоохранению. В планах компании - привезти в край медицинское оборудование на сумму более 7 млн евро.

Еще одно из приоритетных направлений совместной работы - техническое перевооружение ряда промышленных объектов края и округа, в том числе таких предприятий, как "Энергомаш", "Амурметалл", портов Восточный и Ванино.