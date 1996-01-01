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Программа минимум для судостроительного завода
Единое работоспособное предприятие будет создано на территории Николаевского-на-Амуре судостроительного завода, переживающего сейчас не самые лучшие времена. Об этом было заявлено на заседании представительной комиссии во главе с министром промышленности, транспорта и связи Хабаровского края Сергеем ЗРАЖЕВСКИМ. Кроме того, на заводе началась работа над созданием тактической программы минимум, в которой будут учтены выплаты долгов по заработной плате, реструктуризация долгов в пенсионный фонд.
ДосьеК концу 2005 года на Николаевском-на-Амуре судостроительном заводе осталось всего 350 человек из 4 тыс., работавших здесь в советское время. Завод отключен за долги от теплоснабжения, нет электричества. Накоплены миллионные долги. И самые основные их них по заработной плате - 17 млн руб., в пенсионный фонд - 19 млн руб. В начале зимы 2005 года представители финансово-промышленных групп купили контрольный пакет акций ОАО "Николаевский-на-Амуре судостроительный завод". Основные инвесторы: крупная московская инвестиционная компания и владивостокская компания, которая занимается инвестированием в области энергетики.
Новые акционеры отводили себе срок в полтора года на то, что завод начнет работать, выпускать продукцию после долгого простоя. Начать хотели с восстановления системы охраны на предприятии, поскольку рассчитывали, что скоро сюда пойдут материалы, оборудование, цветные металлы. На первых порах планировали заниматься всем, что может принести деньги. Но однозначно хотели сохранить профиль предприятия - судостроение и судоремонт.
Однако они столкнулись с неожиданной для себя проблемой. Практически одновременно на заводе появилось новое предприятие - ООО "Николаевская судостроительная компания", возглавил которую прежний директор завода Сергей ДЮДИКОВ. Новая компания возникла, как сказочный феникс из пепла. Однако у нее нет ни рабочих, ни инженерных кадров, не сформирован пакет заказов. А бывшие работники, когда и говорят о прежнем директоре, то непременно вспоминают примечательный факт из его биографии: в пору, когда завод переживал трудные времена и рабочие не получали регулярно зарплату, он приобрел для себя знак лидера российской экономики, заплатив за него из казны предприятия 300 тыс. руб.
Так каким же образом могло случиться, что на территории судостроительного завода оказались два предприятия? Еще в 2003 году, когда завод испытывал трудности с производством, правительство Хабаровского края решило взять за долги в краевое имущество заводские цеха с основными производственными мощностями. Что и было сделано в декабре 2003 года. В обмен на это были погашены долги перед бюджетом. И недавно созданная судостроительная компания получила в пользование всю ту собственность, которая была продана в край, то есть основные производственные мощности. А когда на завод пришли новые акционеры, им фактически достались вспомогательные полуразрушенные цеха.
Как сказал исполняющий обязанности генерального директора ОАО "Николаевский судостроительный завод" Сергей МОРОЗОВ, люди, которые потратили деньги, покупая акции завода, рассчитывали, что они получат в аренду и краевую собственность и начнут конструктивную деятельность, постепенно возрождая завод, гася долги. При таком положении дел, когда на одной территории находятся два предприятия, ни одна компания продуктивно работать не может: у каждой в отдельности недостает ни производственных мощностей, ни рабочих рук. Создание единого предприятия позволит решить эти проблемы.
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