"Золотой Рог" отметил 14-й день рождения

2 июня хабаровское представительство ИК "Золотой Рог" принимало поздравления с днем рождения компании. На вечеринку в кафе "Кошка" собрались наши друзья и деловые партнеры. Все, кто каждый раз с нетерпением ждет вторника, потому что в этот день выходит очередной номер "Золотого Рога" в Хабаровске".

Были праздничный стол и поздравления, подарки и конкурсы и даже аукцион. На специально вывешенной доске гости писали поздравления, из которых автору этих строк предстояло выбрать лучшее. Сделать это было нелегко, ведь кругом такие солидные авторы! Особенно, когда рядом начальник сектора общественных связей Дальневосточного банка Сбербанка России и к тому же мой однофамилец Александр ЮРЧЕНКО воскликнул: "Женя, вспомни свою фамилию!" В итоге пришлось избрать известный метод "научного тыка" в доску с поздравлениями.

Судьба улыбнулась Региобанку!

В заключение хочется еще раз сказать спасибо всем гостям и тем, кто нам помог организовать этот праздник и лично директору кафе "Кошка" Игорю ДАНИЛЕНКО. Мы надеемся, что в этом году у нас прибавится читателей и деловых партнеров и мы отметим свой следующий, уже юбилейный день рождения самым широким кругом! Через год издательская компания "Золотой Рог" отметит свое 15-летие!

С уважением, зам. редактора газеты "Золотой Рог" в Хабаровске", Евгения ЮРЧЕНКО.