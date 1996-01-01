Лучший бухгалтер России работает в НК "Альянс"

Решением Седьмого Международного форума бухгалтеров и аудиторов "Мировой опыт и экономика России" главный бухгалтер НК "Альянс" Ольга ЯКУШЕВА награждена Почетным знаком и дипломом "Лучший бухгалтер России".

В постановлении экспертного совета форума, куда входят видные государственные и общественные деятели России, отмечается "активная и эффективная деятельность Ольги Якушевой по организации и ведению бухгалтерского учета в соответствии с основными направлениями государственной программы развития отечественной экономики и требованиями международных стандартов финансовой отчетности".

По мнению вице-президента НК "Альянс" по финансам Александра ВИКУЛИНА, "присуждение этого звания - это признание выдающихся профессиональных качеств лауреата и высокая оценка организации бухгалтерского учета и финансовой отчетности в компании".