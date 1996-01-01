Салют молодым и перспективным!

На прошлой неделе завершился V краевой конкурс "Лучший выпускник вуза - 2006". Победителем стал Василий ПАК, выпускник ТГЭУ по специальности "Международный ресторанный бизнес".

Финальные состязания конкурсантов проходили в Пушкинском театре ДВГТУ. За победу боролись 10 финалистов, поддержать ребят пришли сокурсники, родители и друзья. Традиционно финал конкурса проводится в форме деловых игр и дискуссий, где выпускники могут проявить свои лучшие деловые качества и показать себя перед работодателями во всей красе. Члены жюри признавались, что выбрать из этого "звездного" состава победителя было действительно непросто. Все участники конкурса, вышедшие в финал, получили ценные призы и подарки от спонсоров.

Организаторами конкурса выступили краевой департамент образования и науки, департамент ФГСЗН по Приморскому краю и агентство по подбору персонала "Карьера-Форум", а генеральным спонсором - "Мобильные ТелеСистемы". В состав жюри, помимо организаторов и спонсоров, вошли представители крупнейших компаний Приморского края.