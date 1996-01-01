"Дальэнерго" инвестирует 700 млн

ОАО "Дальэнерго" в первом квартале 2006 г. в сравнении с аналогичным периодом 2005 г. снизило чистую прибыль почти в 2,5 раза - до 201 млн 006 тыс. руб.

Инвестиционная программа энергокомпании на 2006 г. составляет 693,329 млн руб., сообщается в отчете компании.

Программа, в частности, включает в себя развитие теплофикации Владивостока за счет подключения потребителей, питающихся от котельных Владивостокского морского торгового порта, к теплоисточникам ОАО "Дальэнерго" - ТЭЦ-1; усиление схемы электроснабжения Владивостока - строительство 2-го пускового комплекса подстанции "Залив"; внедрение Программы создания и модернизации автоматизированной информационно-измерительной системы коммерческого учета электроэнергии (АСКУЭ). На реализацию проекта по внедрению и модернизации АСКУЭ предусмотрено 69 млн руб.