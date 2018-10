"Спасскцемент" за все ответит?

29 мая состоялось годовое собрание акционеров ОАО "Спасскцемент". Решения собрания ставят больше вопросов, чем дают ответов по поводу будущего компании.

Судя по числу зарегистрированных, собрание в очередной раз проигнорировано представителями ЗАО "Ситибанк" (Москва).

Досье Зарегистрированный на 1.01.2006 г. размер уставного капитала ОАО "Спасскцемент" составляет 232 686 000 руб. Крупнейшие акционеры: Lymex Holdings Limited (Москва) - 85,65% и ЗАО "СитиБанк" (Москва) - 10,28%. Состоявшееся 21 декабря 2005 г. внеочередное собрание акционеров ОАО "Спасскцемент" 99% голосов утвердило предложение совета директоров провести дополнительную эмиссию в объеме 581 млн 516 тысяч акций, что в 2 раза увеличит уставный капитал ОАО. "Спасскцемент" и "Теплоозерский цементный завод" находятся в управлении одной УК "Востокцемент".

Несмотря на обширную повестку дня, а на обсуждение акционерам было предложено восемь вопросов, собрание прошло за полтора часа. Первые несколько вопросов повестки дня ничем не отличались от традиционных повесток акционерных собраний. Даже распределение прибыли по результатам финансового 2005 г. и отказ в очередной раз от выплаты дивидендов, хотя прошлый финансовый год складывался для предприятия достаточно благоприятно, получена прибыль около 29 млн руб., прошли спокойно. Ее решено направить на дальнейшее развитие производства.

Собрание избрало новый совет директоров "Спасскцемента" в составе 7 человек. В него вошли пять представителей прежнего совета, за исключением Игоря ПУШКАРЕВА и Григория ЖДАНОВА. Аудитором общества на 2006 г. утверждена компания "Моор Стивенс СиАйЭс" (Москва).

Шестой, седьмой и восьмой вопросы повестки дня касались крупных сделок и в соответствии с законом требовали одобрения большинством в три четверти голосов владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании.

В частности, собранию предлагалось одобрить заключение договора поручительства с ЗАО Инвестиционно-финансовая компания "Солид" в отношении обязательства ООО "Востокцемент". Сделка затрагивает 76,92% балансовой стоимости активов "Спасскцемента", размер которых на 1.04.2006 г. составлял 1 040 млн руб. Одобрить заключение "Спасскцементом" договора займа с ООО "Востокцемент". Данная сделка затрагивает 57,69% балансовой стоимости активов общества. И одобрить покупку "Спасскцементом" пакета акций ОАО "Теплоозерский цементный завод", так как данная сделка затрагивает 96,15% балансовой стоимости активов общества.

При ближайшем рассмотрении все три вопроса касаются по сути одобрения одной сложной сделки, в результате которой "Спасскцемент" должен стать владельцем дополнительно 28% акций ОАО "Теплоозерский цементный завод", стоимость которых его продавцами без понятной причины оценена на уровне 96,15% балансовой стоимости всего ОАО "Спасскцемент", или приблизительно в 1 млрд рублей. При этом стоимость чистых активов Тепоозерского завода по балансу на 1 апреля 2006 г. составила 259 887 тыс. руб., и на фондовом рынке акции не замечены.

Так как свободных денежных средств на такую сделку у "Спасскцемента" нет, то была предложена следующая схема. "Спасскцемент" занимает сроком на три года у своей управляющей компании - ООО "Востокцемент" 600 млн руб., естественно, не безвозмездно, а под 15% годовых. В свою очередь, "Востокцемент", тоже, вероятно, не имея средств для такого займа, ищет их у другого инвестора, в данном случае у ЗАО Инвестиционно-финансовая компания "Солид" (Москва). "Востокцемент" планирует получить на три года у ИФК по облигационному займу и под поручительство "Спасскцемента" 800 млн руб. (включая размер купонных выплат).

Обратимся далее к протоколу акционерного собрания. По восьмому вопросу повестки дня выступил генеральный директор УК "Востокцемент" Олег ЗУБАХИН с предложением об одобрении крупной сделки - приобретение у компании Everitt Investments Ltd 28% акций ОАО "Теплоозерский цементный завод". В соответствии со статьей 81 Федерального закона "Об АО" в совершении данной сделки имеется заинтересованность в связи с совмещением должностей в органах управления сторон по сделке. В частности, один из членов совета директоров "Спасскцемента" Александр ТЯПИН является членом совета директоров компании-продавца - Everitt Investments Ltd. Впрочем, как и членом совета директоров ОАО "Теплоозерский цементный завод". Everitt Investments Ltd., оказывается, владеет крупным пакетом акций Теплоозерского комбината, и, видимо, недавно, так как ни в одном из последних отчетов компании не фигурирует. Как следует из официальных отчетов компаний, "Спасскцемент" и Теплоозерский комбинат находятся в собственности фактически одного акционера - Lymex Holdings Limited (Кипр, г.Никосия). Последний владеет 85,65% Спасскцемента и 78,5% акций ОАО "Теплоозерский цементный завод".

Если прикинуть убытки, которые понесет за три предстоящих года на этой сделке "Спасскцемент", то они оцениваются как раз в объеме, равном размеру эмиссии акций компании, объявленному полгода назад. Как-то это не вяжется с планами, которые были озвучены управляющей компанией накануне эмиссии: средства направить на развитие производства и обновление Новоспасского завода.

Комментарий в управляющей компании "Востокцемент" на этот счет "ЗР", к сожалению, получить не удалось. Хорошо, если "Спасскцементу" не придется исполнять взятые на себя обязательства поручителя за ООО "Востокцемент" по облигационному займу.