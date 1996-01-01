Природные ресурсы Якутии ждут инвестиций

Она проводится совместно с 5-й Международной конференцией "Энергетическая кооперация в Азии: механизмы, риски, барьеры" и при официальной поддержке Министерства экономического развития и торговли и Министерства регионального развития Российской Федерации, а также Межрегиональной ассоциации экономического взаимодействия Дальнего Востока и Забайкалья.

Интерес к Республике Саха вызван, прежде всего, лидирующими позициями, которые занимает Якутия по объемам инвестиций среди субъектов Дальневосточного федерального округа (ДВФО). Этому немало способствует активная работа правительства республики. Так, уже в четвертый раз, начиная с 2002 года, проводится конференция "Инвестиционный потенциал Республики Саха (Якутия)". Она направлена на улучшение инвестиционного климата, что должно способствовать привлечению дополнительных инвестиций в экономику республики, освоение месторождений полезных ископаемых и многие другие проекты, а также всестороннему взаимовыгодному сотрудничеству путем создания инвестиционного имиджа, ознакомления потенциальных инвесторов и представителей власти с инвестиционными проектами республики.

Основной целью проводимой инвестиционной политики республики на долгосрочный период является достижение необходимого уровня инвестиций для увеличения валового регионального продукта (ВРП) Саха (Якутии) через реализацию ряда приоритетных крупных инвестиционных проектов на основе механизма государственно-частного партнерства.

Учитывая перспективу и благоприятную конъюнктуру рынка, сейчас повышается актуальность освоения богатой минерально-сырьевой базы республики Саха (Якутии) как приоритетного направления развития экономики. Для этого необходимы вложения в инфраструктурные проекты. Это, прежде всего, дороги, электроэнергетика, строительная индустрия, лесопромышленный комплекс. Для реализации инфраструктурных проектов необходимо определить роль и участие заинтересованных сторон на основе механизма государственно-частного партнерства.

Пленарные заседания

Конференция "Инвестиционный потенциал Республики Саха (Якутия) - Восточный вектор развития России" будет состоять из двух частей: пленарной и секционной.

Пленарная часть состоит из двух вопросов: "Схема размещения производительных сил, транспорта и энергетики Республики Саха (Якутия)" и "Восточный вектор энергетической политики России".

Основной целью пленарного заседания "Схема размещения производительных сил, транспорта и энергетики Республики Саха (Якутия)" является разработка схемы определения долгосрочных направлений, приоритетов и сценариев комплексного социально-экономического развития и совершенствование пространственной организации республики до 2020 года.

Схема разрабатывается в соответствии с поручениями президента России, которые он дал по итогам совещания в г. Якутске 6 января 2006 г., посвященного вопросам социально-экономического развития Республики Саха (Якутия). Проект схемы на конференции представит разработчик - ГНИУ "Совет по изучению производительных сил" (СОПС), победитель открытого конкурса на выполнение НИР по разработке схемы. Также в обсуждении планируется участие экспертов из различных научных организаций России, федеральных министерств и ведомств.

12 мая текущего года на совещании у президента Республики Саха (Якутия) Вячеслава ШТЫРОВА были рассмотрены методика и концепция разработки схемы. Докладчиками выступили заместитель председателя Межведомственного центра интегрированных регионально-транспортных проектов ГНИУ СОПС В.Н. РАЗБЕГИН и директор Центра Арктики и северной экономики ГНИУ СОПС А.Н. ПИЛЯСОВ.

До настоящего времени опыт разработки региональных схем размещения производительных сил был у Свердловской области. В стадии разработки находятся схемы для Ханты-Мансийского автономного округа и Чеченской республики. Таким образом, схема размещения производительных сил, транспорта и энергетики Якутии является одним из пионерных проектов в этой области.

Особое место в схеме уделено развитию транспортной и энергетической инфраструктуры. Также по поручению президента республики Вячеслава Штырова в схеме необходимо уделить особое внимание рекреационным возможностям республики. Схема должна служить основой как для разработки программ социально-экономического развития республики, так и для разработки отраслевых программ. Схема будет представлена на рассмотрение Президента России Владимира Путина к 1 сентября 2006 года.

Второе пленарное заседание "Инвестиционный потенциал Республики Саха (Якутия) - Восточный вектор развития России" имеет цель рассмотреть проблемы энергетической кооперации, которые становятся все более актуальными в странах Азии.

Неравномерность размещения источников и потребителей энергоресурсов на территории региона вызывает необходимость транспортировки ресурсов и обмена энергией.

Сезонные различия в энергопотреблении разных стран также способствуют расширению топливно-энергетических связей. Кроме того, страны Азии являются взаимодополняемыми по технологическим, финансовым, трудовым и иным ресурсам.

Формирование в регионе межгосударственной энергетической инфраструктуры (электроэнергия, газ, нефть и т.д.) будет способствовать снижению стоимости энергоресурсов для потребителей, повышению надежности энергоснабжения, а также облегчит решение экологических проблем. Поэтому в Азиатском регионе наблюдается интенсификация формирования крупных государственных и межгосударственных энергообъединений и развитие энергетической промышленности, сопровождающиеся трансформациями рынка энергии и энергоресурсов. Наиболее важные проблемы связаны с возможностями и перспективами межгосударственной кооперации на взаимовыгодной для всех участников основе.

Назрела необходимость обсуждения подходов к сбалансированной политике развития нефтегазовой, угольной отраслей и электроэнергетики в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке России, проведения комплексных исследований, охватывающих как выработку согласованной энергетической политики в отношении конкретных энергетических проектов, так и связанные с этим технические, экономические, социальные, политические и другие аспекты. Такое комплексное видение межгосударственной энергетической кооперации и общей энергетической инфраструктуры в регионе может быть достигнуто только общими усилиями всех заинтересованных стран, специалистов и международных организаций.

Основной целью является обсуждение проблем, связанных с механизмами поддержки энергетической кооперации, рисками и барьерами на этом пути, формированием восточной энергетической политики России.

После пленарной части конференция будет разделена на девять секций. Приглашенные специалисты ведущих компаний Азии, Европы и России будут знакомиться с инвестиционными проектами Республики Саха (Якутия), которые отражают основные направления инвестиционного развития региона.

Секция "Лесная промышленность"

Досье Республика Саха (Якутия) является одним из субъектов Российской Федерации, расположенных на северо-востоке страны. Ее площадь составляет 3,1 млн кв. км и занимает 1/3 часть российского Севера. Среди субъектов Федерации, входящих в Дальний Восток и Забайкалье, на долю республики приходится 43,8% площади лесов и 36,3% запасов древесины, что составляет основу развития лесопромышленного комплекса. Общий запас древесины составляет 8,9 млрд куб. м, по возрастной структуре - порядка 5,2 млрд куб. м. Расчетная лесосека - 35,4 млн куб. м. При этом по эффективности использования древесных ресурсов республика значительно уступает многим субъектам РФ - расчетная лесосека в течение ряда лет осваивается всего на 3,4%. Основные лесоэксплуатационные запасы древесины находятся в южной части Якутии - 1,12 млрд куб. м: Ленский улус (район) - 256,0 млн куб. м, Олекминский улус (район) - 365,0 млн куб. м, Алданский улус (район) - 231 млн куб.м, Усть-Майский улус (район) - 265,0 млн куб. м.

Лесосырьевой потенциал Якутии является реальной основой для эффективного развития и функционирования лесоперерабатывающих предприятий по кластерному типу. Этому могут способствовать богатые лесные ресурсы республики, которые способны обеспечить потребности как внутреннего рынка, так и рынков других субъектов Российской Федерации.

В целом для периода 2000-2005 гг. характерна позитивная динамика развития отрасли: объем заготовок деловой древесины увеличился на 33,2%, пиломатериалов - на 43,5%. Увеличился объем экспортных поставок пиломатериалов в 2,4 раза. Вывоз деловой древесины за пределы республики вырос на 44,7%.

С выходом на проектную мощность у деревообрабатывающих предприятий появилась возможность поставлять на экспорт готовые изделия и полуфабрикаты объемом свыше 300 тыс. куб. м в год, деревянных домов заводской готовности более 10,0 тыс. кв. м.

Кстати, вывоз продукции из Республики Саха (Якутия) возможен по трем маршрутам. Во-первых, по железной дороге со станции Беркакит Восточно-Сибирской железной дороги. Во-вторых, через ж/д ст. Лена. И, в-третьих, по Северному морскому пути с перевалкой в морском порту Тикси.

Масштабное техническое перевооружение и модернизация производств лесопромышленных предприятий требует привлечения значительного объема инвестиций. Планы и программы технического перевооружения разработаны многими лесоперерабатывающими предприятиями республики. Поэтому большинству из них требуется привлечение внешнего инвестора для реализации разработанных программ.

Секция "Состояние и развитие транспортной инфраструктуры Республики Саха (Якутия)"

В Якутии наметился устойчивый рост транспортной деятельности. Объем грузовых перевозок с 2000 года по 2005 год увеличился в 3 раза, пассажирооборот возрос на 21%. Введен во временную эксплуатацию железнодорожный участок Беркакит-Томмот с открытием пассажирского движения. Идет модернизация технического оснащения аэропортов. Определены меры государственной поддержки их деятельности с целью обеспечения доступности услуг для пассажиров. Кроме того, за 2002-2005 гг. сдано в эксплуатацию 304,49 км автомобильных дорог и 1035,5 п. м искусственных сооружений.

Речной и морской флот в республике был и остается основным видом транспорта. На его долю приходится до 80%, а в некоторых заполярных районах до 100% всех грузоперевозок в короткую северную навигацию и по плану государственных поставок северного завоза.

Природно-ресурсный потенциал, разведанные месторождения природных ископаемых, востребованные на рынке России и за рубежом, открывают широкие перспективы для дальнейшего промышленного развития республики. Но это требует активного создания транспортной инфраструктуры.

Досье В Якутии выявлено более полутора тысяч месторождений и свыше 5 тысяч проявлений различных видов минерального сырья. Стоимость только подтвержденных запасов оценивается в $1,3 трлн и составляет около 1,5% общемировых запасов. А общий потенциал оценен в $5,4 трлн. В промышленном освоении находится только малая часть этих ресурсов.

Ускорение процесса вовлечения природных ресурсов в хозяйственный оборот в существенной мере сдерживается территориальной изолированностью и отсутствием устойчивых связей с соседними регионами, низкой пропускной способностью транспортных магистралей и недостатком провозной способности транспорта.

В то же время стабилизация численности и прогнозируемый на период до 2015 г. прирост населения республики, рост реальных доходов граждан увеличат спрос на на все виды транспорта. Поэтому планируется, что к 2010 году объем пассажирских перевозок увеличится на 11%, а за последующее пятилетие прирастет еще на 12%.

Секция "Потенциал и перспективы развития угольного комплекса Республики Саха (Якутия). Углепереработка и углехимия"

На секции, во-первых, будут рассмотрены перспективы развития Южноякутского угольного комплекса, возможность увеличения объемов добычи и переработки коксующегося угля. Также рассмотрят физико-технические проблемы подземной добычи углей в районах Крайнего Севера, увеличение доли угля в выработке электроэнергии ДВФО, а также развитие конъюнктуры рынка энергетических углей Азиатско-Тихоокеанского региона (оценка, прогноз).

Во-вторых, будут рассмотрены основные направления в переработке бурых углей, вопросы организации углехимического производства. Техника и технология углепереработки для расширения рынка сбыта угольной продукции в ДВФО, нетрадиционные подходы в вопросах угледобычи и использования угля.

На секции выступят специалисты Министерства промышленности и энергетики РФ, сотрудники СО РАН, представители ОАО ХК "Якутуголь", ОАО "Эльгауголь", "Инвестуголь", "Евразхолдинг", "Мечел".

Секция "Нефть и газ"

На конференции будут рассмотрены перспективы развития единой нефтепроводной системы "Восточная Сибирь - Тихий океан". Наращивание минерально-сырьевой базы Восточной Сибири и Дальнего Востока. Перспективы транспортировки нефти с ряда месторождений Республики Саха (Якутия), Красноярского края и Иркутской области.

Будет уделено внимание созданию в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке единой системы добычи, транспортировки газа и газоснабжения с учетом возможности экспорта газа на рынки Китая и других стран Азиатско-Тихоокеанского региона. Специалисты обсудят обеспечение экономических интересов России в АТР, проведут оценку конъюнктуры рынка природного газа в странах Азиатско-Тихоокеанского региона.

Еще одна тема секции: "Газификация регионов Дальневосточного федерального округа как основа социально-экономического развития регионов Восточной Сибири и Дальнего Востока". Специалисты рассмотрят создание единой газотранспортной системы, охватывающей Республику Саха (Якутия), Амурскую область, Хабаровский и Приморский края, а также Читинскую область и Республику Бурятия. Кроме того, на секции будет уделено внимание проблеме извлечения и утилизации гелия, переработке и рациональному использованию попутных нефтяных газов. Специалисты обсудят организацию глубокой переработки нефти и газа, которая является основой энергетической безопасности регионов Восточной Сибири и Дальнего Востока.

На конференции выступят сотрудники Федерального агентства по недропользованию, Института геологии нефти и газа СО РАН, а также ОАО "Русиа Петролеум", ОАО "Газпром".

Секция "Электроэнергетика"

Досье Электроэнергетика Республики Саха (Якутия) состоит из четырех изолированных энергорайонов. Для выработки электрической энергии потребителям Республики Саха (Якутия) используются твердое топливо (уголь), жидкое топливо (дизельное топливо) и природный газ. В структуре потребления топлива 91,5% составляют уголь и природный газ, добываемые на территории республики, и 8,5% занимает привозное дизельное топливо.

Арктическая территория Республики Саха (Якутия) характеризуется сложнейшими климатическими условиями, большой протяженностью, крайне низкой плотностью населения, где в качестве источника электроэнергии используются дизель-генераторные электростанции. Это так называемая "малая энергетика". Для централизации усилий и оперативного руководства правительством республики все автономные дизель-генераторные станции объединены в одно предприятие - ОАО "Сахаэнерго".

Секция "Коммунальное хозяйство Республики Саха (Якутия): проблемы и перспективы"

Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры является одной из основных задач социально-экономического развития республики, предусматривает проведение комплекса мер, направленных на повышение эффективности, устойчивости и надежности функционирования коммунальных инженерных систем жизнеобеспечения населения путем модернизации и технического перевооружения объектов ЖКХ, а также создание условий, необходимых для привлечения инвестиций в модернизацию коммунальной инфраструктуры.

Секция "Инновационные технологии. Ресурсоэнергосбережение"

Одним из направлений энергоресурсосбережения является снижение затрат на топливные ресурсы. Это обусловлено тем, что фактически половина затрат на содержание ЖКХ республики направляется на закупку топлива.

Отдаленность объектов теплоснабжения от мест добычи топлива, слабо развитая дорожная сеть или ее отсутствие приводит к тому, что приходится использовать дорогостоящее жидкое топливо. Ранее проводимая политика по переводу котельных на сырое нефтяное топливо имела несколько положительных моментов - доступность сырья, возможность автоматизации процесса горения. Сегодня же приходится констатировать факт, что стоимость топлива необоснованно завышена поставщиками-монополистами, и необходимо использовать другие альтернативные источники.

Одним из таких направлений является перевод котельных на газоконденсатное топливо, а также газификация в рамках реализации государственной программы "Газификация населенных пунктов Республики Саха (Якутия) на период 2002-2006 гг. и перспективу до 2010 года". И уже немало сделано.

В 2004-2005 гг. проведены работы по переводу 42 котельных в Вилюйском, Верхневилюйском, Намском, Кобяйском, Мегино-Кангаласском районах и в Якутске.

Секция "Туристическая привлекательность Республики Саха (Якутия)"

Якутия обладает огромным и своеобразным туристическим потенциалом. Индустрия туризма способствует укреплению межрегиональных связей, положительно влияет на занятость населения, а также на другие отрасли экономики, такие, как торговля, сфера услуг, транспорт, связь и т.п. В целях развития туризма необходимо ознакомление инвесторов и партнеров с действующими и потенциальными маршрутами, а также рассмотрение проектов по созданию инфраструктуры и налаживанию партнерских отношений.

Досье Площадь Якутии - 3103,2 тыс. кв. км, что составляет 1/5 часть всей России или почти 2/3 площади Западной Европы. Она занимает почти всю северо-восточную часть Азиатского материка, протянувшись с севера на юг на 2000 км и с запада на восток - на 2500 км. Территория республики омывается морями Лаптевых и Восточно-Сибирским. Большую часть занимают горные хребты Черского (гора Победа, высота 3147 м), Верхоянский и др., плоскогорья и нагорья (на западе - Средне-Сибирское, на востоке - Янское, Оймяконское и др.). На севере расположены Яно-Индигирская и Колымская низменности.

Якутия полна природных контрастов: благодаря резко-континентальному климату амплитуда колебаний температуры воздуха превышает 100 градусов по Цельсию. Зима в Якутии продолжительная, холодная и малоснежная, а лето короткое, на большей части засушливое с относительно высокими температурами. Это идеальный мир для тех, кто очарован романтикой путешествий: страна густых дебрей тайги и необъятных просторов тундры, суровых горных массивов и безбрежной ледяной арктической дали, самобытной культуры и добрых сердечных людей.

Развитие технологии добычи, переработки и транспортировки природных ресурсов будут иметь большое позитивное влияние на общий рост экономики Дальневосточного региона и всей России. Дальний Восток по праву должен стать основной генерирующей силой Азиатско-Тихоокеанского региона. В то же время преобразования в экономике требуют значительных капитальных вложений в приоритетные направления, такие, как развитие лесопромышленного, нефтегазового, угольного комплексов, транспортной инфраструктуры. Поэтому экономика Дальнего Востока остро нуждается в инвестициях.

Якутия приглашает всех заинтересованных лиц принять участие на IV Международной конференции "Инвестиционный потенциал Республики Саха (Якутия) - Восточный вектор развития России".