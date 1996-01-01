Идите в баню!

Пожалуй, нигде так не сможет расслабиться занятый по горло горожанин, как в парилке с березовым веником. Благо бань и саун всевозможных видов развелось на любой вкус и кошелек...

Недавно довелось пообщаться с профессионалами "банного" бизнеса. Один из знакомых "банщиков" (в смысле владелец банного комплекса), считает, что бизнесмен, выстроивший свое дело на вениках и паре, должен быть фанатом своего дела. Иначе ни хорошего пара не будет, ни клиентуры порядочной.

- Когда я начинал свой "банный" бизнес пять лет назад, саун уже понастроили предостаточно, - вспоминает Олег С. - По идее, в них нельзя париться, как в русской бане. Но люди в банной культуре не слишком сведущи, и хлещут себя вениками в финских саунах. Заведения эти с парилкой, бассейном, комнатами отдыха. Иногда с бильярдом или тренажерным залом. В середине 90-х в баню люди ходили не столько париться, сколько дела решать. Так что ни к парилке, ни к отделочным изыскам особо не присматривались. Время шло, у людей появлялся вкус: насмотрелись на московские банные комплексы, поездили за рубеж...

Года три назад в моду стали входить турецкие бани. В них помещение подогревается паром. Одновременно обогреваются пол, стены и лежанки. Правда, технология у нас еще недостаточно отработана, поскольку настоящие турецкие бани делаются из мрамора. Он начинает выделять тепло, с чем и связан очистительный и оздоровительный эффект процедуры. В турецкой бане влажность воздуха поднимается до 95-98%. При такой влажности в финской сауне просто не высидишь. В сауне при 120°С она составляет всего 3-5%. Оптимальная влажность в русской бане - 40-70%.

- При хорошей бане или сауне должен быть профессиональный массажист. Хорошо бы с медицинским образованием, - говорит хозяин "банного" бизнеса Максим К. - А еще хорошая кухня. Я, например, сам чревоугодник, и меню для своей бани составил лично. Вареники с картошкой, капустой, творогом. Пирожки с ягодой. Самогон и медовуха, по старинным рецептам. Пиво, орешки и прочие прелести доставляются по желанию клиентов из магазина.

Года три-четыре назад стали входить в моду русские бани. На дровах и на открытом воздухе. Стилизованно-лубочная русскость нынче в моде. Все заведения стараются ее сымитировать. Изобразить массивные потолочные балки, дубовые столы и лавки. Занавески стилизованные, с петухами, повесить вязку баранок и самовар пустой на стол поставить.

Если же пройтись по городским саунам, то там господствуют два стиля дизайнерской отделки: под "охотничий домик" и "технический минимализм". Первый импонирует мужским непритязательным посиделкам, преимущество второго в том, что за помещением легко ухаживать. Между прочим, общественную парильню нужно ремонтировать не реже чем раз в полтора-два года. Иначе люди уже в баню-сауну не за здоровьем приходят...

- "Банный" бизнес часто становится семейным, - рассказывает еще один "банщик" Игорь П. - Хозяйкой обычно назначают жену или тещу, а родственник в деревне заведует поставкой дров и веников. Бухгалтерию, естественно, также ведут члены семьи. По самым оптимистичным подсчетам, если земля под постройку взята в аренду или арендовано помещение под сауну, бизнес окупается за четыре-пять лет. Если же строить "коммерческую" баню на своей земле, выходит дороже в разы.

Аренда банного помещения для клиента обходится от 400 до 1500 рублей за час, в зависимости от элитности и вместимости заведения. Люди в бани и сауны ходят не бедные, потому банное дело, по словам моих собеседников, ширится. С одной стороны, это строительство частных банек в пригородных коттеджах и мини-саун в квартирах, с другой - специализация "банного" бизнеса.

Первая тенденция сейчас выражена ярче: одно из обязательных наименований продукции частных лесопилен - банные срубы. Домашние мини-сауны пока не нашли широкого распространения, но, по прогнозам профессиональных "банщиков", со временем займут достойный сегмент рынка.

Еще одна перспективная разработка "банщиков": открытие специализированных мужских и женских заведений. В женских банях кроме парильщика и массажиста могут быть представлены услуги косметолога, а в баре вместо пива вам предложат фито-чаи и средства для похудения.

Третье "банное" направление ближайшего будущего - открытие доступных, публичных и при этом недорогих общественных банных комплексов. Любители путешествовать по Китаю уже оценили все достоинства и недостатки таких заведений. А в Москве развивается сеть общественных бань, где к вашим услугам европейский сервис. В такую баню приобретается единый абонемент, и клиент одновременно может попариться в русской бане, посидеть в финской сауне, заглянуть в турецкую, поплавать в бассейне с гидромассажем и получить прочие сопутствующие услуги по единой цене. Как предполагают специалисты "банного" бизнеса, лет через пять такие заведения будут во всех крупных городах России.

Есть, кстати, задумка использовать местную дальневосточную экзотику: например, к турецкой бане добавить японскую, а массажистками держать только китаянок...