Торгово-шпионская история

Век назад словосочетание "Кунст и Альберс" было вполне привычным для русского слуха. В каждой газете, выходящей на восточной окраине России, эти фамилии, набранные огромными буквами, встречались чуть ли не ежедневно. Торговая империя двух германских подданных, основанная в 1864 году, охватила не только весь Дальний Восток. В начале XX века торговый дом "Кунст и Альберс" имел 33 филиала и отделения в Приамурье, Маньчжурии, Китае, Японии, США и странах Европы. Следуя известному рецепту "не хранить все яйца в одной корзине", фирма также основала пароходство, открыла банкирскую контору, завела винокуренный завод, занялась морским и страховым агентированием. К 1914 году ТД "Кунст и Альберс" по валовому обороту - 16 миллионов рублей в год - опередил все другие компании региона.

Война реальная и газетная

Началом развала империи "Кунста и Альберса" стала первая мировая война. Дело было не только в том, что военные действия затруднили поставки товаров из Европы. Торговле стал мешать... русский патриотизм. "Шпионские страсти" стали дежурной темой русской прессы. Уже через две недели после начала войны между Россией и Германией в петроградской газете "Свет" появилась статья за подписью некоего ДАЛИНСКОГО. В ней говорилось: "Воюя с внешним врагом, нужно обратить внимание на врагов внутренних, немецких подданных, в громадном количестве живущих у нас в России и сугубо растаскивающих наше добро... Вся крупная торговля, вся промышленность страны в руках немцев. Немцы всюду и везде в почете; перед ними заискивают даже генерал-губернаторы, их боятся все".

Автор приводил и конкретный пример: "На Дальнем Востоке существуют две фирмы, конкурирующие между собою: русская "Чурин и Ко" и "Кунст и Альберс", чисто немецкая, глава которой Адольф ДАТТАН только недавно принял русское подданство (для того, чтобы лучше обделывать свои гешефты) и, кажется, за это получил чин действительного статского советника и потомственное Российской Империи дворянское достоинство (подумаешь, какое сокровище мы приобрели!). С самого возникновения этих фирм наше правительство оказывало немецкой фирме полное предпочтение. При разделе участков во Владивостоке "Кунсту и Альберсу" дали до 30 участков даром, а Чурину один, да и тот за деньги". Последнее утверждение не было правдой, но кто же станет вникать в "дела давно минувших дней"?

Статья заканчивалась призывом: "Теперь, во время войны, когда все средства нанесения вреда врагу дозволены, полезно бы принять такие меры: немедленно выгнать из Приамурья всех немцев, германских подданных, и имущество их конфисковать в пользу вдов и сирот воинов, павших в боях с немцами". Вскоре опус Далинского не только появился во владивостокских газетах, но и был заботливо распространен по городу в виде листовок. Заодно кто-то из старожилов удачно вспомнил, что еще в 1887 году фирма "Кунст и Альберс" подарила шкуру тигра самому БИСМАРКУ, рейхканцлеру германской империи, и получила от него ответную благодарность. А принц Генрих, брат германского кайзера Вильгельма II, трижды бывал у "Кунста и Альберса" во время своих визитов во Владивосток. Все эти факты вполне отвечали "злобе дня".

Шпионские страсти

С началом войны усилия российской контрразведки были в основном направлены против германского шпионажа. Попал "под колпак" и немец Курт ОРБАНОВСКИЙ, бывший директор Путиловского завода, строившего военные корабли. Он не успел до начала военных действий покинуть Петербург и отправился на родину, в Германию, через Владивосток и США. В поезде его сопровождали агенты контрразведки, наблюдение за ним велось и во Владивостоке. Донесения гласили: Орбановский через два дня после приезда посетил Адольфа Даттана. Ничего странного в этом не было - Даттан продолжал исполнять обязанности вице-консула Германии вплоть до 25 сентября 1914 года. Но агенты выявили, что Орбановский пришел к Даттану с портфелем и саквояжем, а вышел от него уже без них.

16 сентября Курт Орбановский был арестован. При обыске у него обнаружились некоторые документы, которые можно было считать секретными: российская судостроительная программа, сведения о поставках стали, выдержки из технических условий, перечень материалов, необходимых для Ижевского завода, и тому подобное. В ночь на 11 октября 1914 года Владивостокское охранное отделение провело обыск в доме на улице Светланской, где жили совладельцы фирмы Альфред АЛЬБЕРС и Адольф Даттан (здание напротив владивостокского ГУМа), а также в правлении торгового дома и в магазинах фирмы. Замеченные агентами саквояж и портфель найдены не были. Возможно, Даттан (если, конечно, считать его звеном шпионской цепочки) успел передать их кому-то. Что в них было - так и осталось тайной...

Сила "черного пиара"

Между тем фирма "Кунст и Альберс" успешно работала, а российская пресса продолжала широкую кампанию "черного пиара" против нее. Теперь особенно выделялась столичная газета "Вечернее время". Журналист под псевдонимом А.МЗУРА в десятках статей создавал жуткий образ "дальневосточного паука", который сплел в России германскую разведывательную сеть под торговой крышей. На складах фирмы, по его словам, на самом деле хранилось шпионское оборудование, да и покупка товаров у "немецкого спрута" была "непатриотичной": ведь вырученные деньги "уходили в Германию", тем самым помогая врагу. Между тем за первые два месяца войны лично Даттан перечислил на помощь русским раненым более 2 тысяч рублей, а служащие фирмы постановили "отчислять от жалованья в пользу раненых и их семейств - холостые 3 процента, а семейные 2 процента".

Двое старших сыновей Даттана, российские подданные, в это время уже воевали на фронте против Германии. О благонадежности "главного германского шпиона" свидетельствовали многие видные люди того времени, но домыслы прессы, создававшие атмосферу шпиономании, и донесения контрразведчиков (частью, как выяснилось позже, фальсифицированных) сыграли свою роль. Распоряжением Приамурского генерал-губернатора от 13 января 1915 года Адольф Даттан был отправлен под полицейский надзор (то есть в ссылку) в село Колпашево Томской губернии, где он пробыл до 1919 года. Между тем "война компромата" против фирмы "Кунст и Альберс" продолжалась. Причем заказные статьи в столичных газетах, как выяснилось, были лишь "цветочками". Ягодки "черного пиара" созрели чуть позже...

Скандальный шантаж

В феврале 1915 года в Питере тиражом в 10 тысяч экземпляров была издана книга "Мирные завоеватели" ценой в рубль. Автор - никому не известный Марк ЧЕРТВАН. На обложке 160-страничного опуса был изображен огромный паук на фоне Европы и Азии. События романа происходят в городе на Тихом океане, где действует организация шпионов и диверсантов под крышей германской фирмы "Артиг и Вейс". Главная интрига: немцы при помощи японцев и хунхузов тайком сооружают на судоходном фарватере Амурского залива искусственный риф.

А в конце июня 1915 года Альфред Альберс получил из Петрограда письмо о том, что готовится второй тираж книги и даже ее экранизация. Фильм будут снимать "на натуре", во Владивостоке, а главный персонаж будет в гриме Даттана. Однако от всего этого можно откупиться...

Представитель "Кунста и Альберса" вышел в Питере на некоего ШТИГЛИЦА, который назвался секретарем Антона ОССЕНДОВСКОГО, сотрудника "Вечернего времени". По словам Штиглица, ему следовало уплатить 1500 рублей, а Оссендовскому - 25 тысяч. Переговоры о суммах и условиях шли несколько месяцев. В октябре 1915 года фирма "Кунст и Альберс" обратилась в столичную прокуратуру. Против Оссендовского и редактора газеты "Вечернее время" СУВОРИНА было возбуждено дело о клевете. На квартире Оссендовского провели обыск, который подтвердил не только его авторство статей и романа, но и то, что ему выделял средства на это лично КАСЬЯНОВ - глава фирмы "Чурин и Ко", главного конкурента "Кунста и Альберса". Все питерские газеты писали об этом сенсационном деле, подобного которому в России еще не было.

В октябре 1915 года 38-летний Альфред Альберс был призван в российскую армию и отправлен на русско-германский фронт. Фирму пытались "достать", как говорится в русской поговорке, не мытьем, так катаньем... Торговый дом "Кунст и Альберс" остался без обоих владельцев, но продолжал работать. Правда, объем продаж значительно снизился: кампания травли в прессе сказывалась, и многие "истинные патриоты" отказывались покупать товары у "врагов России" и "немецких шпионов". Начальник Владивостокского охранного отделения в докладе о положении в Приморской области писал: "Отношение к лицам немецкого происхождения среди крестьян и рабочих враждебное, доходящее до нетерпимости".

Конец империи

Адольф Даттан вернулся во Владивосток из ссылки в 1919 году. Фирма, несмотря на все невзгоды, еще была вполне конкурентоспособна и даже выпускала свои собственные деньги. Конечно, на такой шаг руководство пошло не из-за имперских амбиций, а потому, что в условиях постоянно сменяющихся властей трудно было понять, какая валюта имеет хождение. С середины 1918-го по май 1919 года покупатели "Кунста и Альберса" могли рассчитаться и получить сдачу обязательствами фирмы с номиналами в 50 копеек, 1, 3, 5 и 10 рублей. В центре этой "денежки" красовалась аллегорическая женская фигура с фирменным флагом торгового дома в поднятой руке. Конечно, чтобы добиться прежних успехов, надо было начинать все сначала.

Но 65-летний Даттан уже не имел сил заниматься делами. В 1920 году, когда во Владивосток прибыл Альфред Альберс, Даттан уехал в Германию, где и умер в 1924 году. После его смерти торговым домом стал владеть один Альберс. Однако он тут же перенес основное предприятие в Харбин. Итак, после 50 лет взлета и 10 лет борьбы за выживание фирма "Кунст и Альберс. Владивосток" переехала в Китай.

Кстати, в Харбине Альфреда Альберса однажды посетил Касьянов, глава фирмы "Чурин и Ко". Его чисто российская компания, имевшая до войны оборот в 24 миллиона рублей (при 16 миллионах "Кунста и Альберса"), теперь сократилась до одного харбинского филиала. Поэтому Касьянов, как бы позабыв о своих методах "конкурентной борьбы", предлагал Альберсу купить "Чурина и Ко", но получил отказ.

Во Владивостоке остался огромный универмаг, который был национализирован в 1925 году. Это означало, что владельцы фирмы должны были теперь взять свои собственные здания в аренду, пополняя платежами местный бюджет. В 1927 году "Кунсту и Альберсу" пришлось уплатить за универмаг во Владивостоке 26 тысяч рублей, в 1928-м - 61 тысячу, в 1929-м все налоги составили в сумме 429 тысяч рублей, что превышало реальную прибыль в 317 тысяч рублей. Эту сумму удалось заплатить, изъяв часть основного капитала. Но в июне 1930 года налоговая инспекция выставила новый счет на 1,3 миллиона рублей с уплатой в 14-дневный срок. Он истек, и 27 июня 1930 года счета "Кунста и Альберса" были арестованы. Так завершилось 66-летнее существование фирмы во Владивостоке.

Что же касается китайского периода деятельности, то там было открыто около 10 филиалов фирмы, однако сам Альфред Альберс вместе с семьей предпочел уехать на родину, в Гамбург. Оттуда он руководил фирмой до самой своей смерти в 1960 году.

В 30-х годах харбино-шанхайский "Кунст и Альберс" вполне процветал, став генеральным представителем таких известных немецких компаний, как "Бош", "Даймлер-Бенц", "Юнкерс", "АЭГ". При этом розничная продажа велась только в Харбине, где был выстроен роскошный универмаг. Но вторая мировая война обошлась "Кунсту и Альберсу" намного дороже первой. В 1945 году все филиалы всех немецких фирм были ликвидированы китайскими властями. Так что знаменитый торговый дом остался только в Гамбурге, а его славное "восточное" прошлое стало историей.