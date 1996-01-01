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Китай любит инвесторов, а не спекулянтов
Быстрорастущая китайская экономика привлекает инвесторов со всего мира. О том, каким образом "долю пирога" может получить российский бизнес, корреспонденту "ДК" рассказал Виктор ВАРАВЕНКО, аспирант кафедры международного и зарубежного права Института права Владивостокского государственного университета экономики и сервиса (ВГУЭС):
- В Китае, как и в России, акции являются одним из объектов гражданских прав и средством привлечения инвестиций в экономику. Они эмитируются коммерческими организациями, созданными в форме акционерных компаний с ограниченной ответственностью - аналог отечественных акционерных обществ. В настоящее время в Китае эмитируются акции четырех типов, режим обращения которых существенно различается. В частности, акции типа "А" эмитируются предприятиями тех отраслей экономики Китая, которые находятся под строгим контролем государства. Они обращаются только на внутригосударственном фондовом рынке Китая, их приобретение иностранными инвесторами крайне затруднительно.
В Китае официально признается и развивается только биржевая торговля акциями. Источниками правового регулирования этой деятельности являются Закон о ценных бумагах, Закон о компаниях, административные правила, а также правила осуществления торговых операций с ценными бумагами, которые разрабатываются фондовыми биржами и утверждаются Китайской комиссией по регулированию обращения ценных бумаг. Внебиржевая же торговля акциями и другими эмиссионными ценными бумагами прямо запрещена законом: сделки по приобретению ценных бумаг, заключенные вне фондовой биржи, являются недействительными.
Основными субъектами, осуществляющими профессиональную деятельность в сфере обращения ценных бумаг, являются фондовые биржи - организаторы торговли и компании по торговле ценными бумагами - непосредственные участники сделок купли-продажи ценных бумаг.
Принимать участие в торговле ценными бумагами на фондовой бирже могут только специальные субъекты - компании по торговле ценными бумагами. Эти компании создаются на основании проверки и утверждения Китайской комиссии по регулированию обращения ценных бумаг. Существует два вида таких компаний: "посреднические", которые вправе совершать сделки купли-продажи ценных бумаг только от имени клиентов, и "многопрофильные", которые вправе совершать указанные сделки с ценными бумагами как от имени клиента, так и от своего имени, а также осуществлять операции по размещению ценных бумаг. Все компании по торговле ценными бумагами в Китае являются брокерскими, поскольку независимо от того, действуют ли они от своего имени или от имени клиента, они обязаны проводить операции с ценными бумагами за счет средств своих клиентов-инвесторов. Под страхом привлечения к административной ответственности им запрещено кредитовать своих клиентов путем предоставления денежных средств или ценных бумаг.
Власти КНР неохотно допускают иностранных инвесторов на внутригосударственный фондовый рынок. Так, по прямому указанию Закона КНР о ценных бумагах клиентами компаний по торговле ценными бумагами могут быть только китайские физические и юридические лица. Деятельность иностранных инвесторов разрешена только на ограниченных территориях: в зонах особого экономического освоения.
Что касается приобретения акций на внутригосударственном фондовом рынке Китая, существуют следующие варианты: приобретение акций через представителя - гражданина КНР или юридическое лицо права КНР; создание юридического лица права КНР и его непосредственное участие в приобретении акций в качестве инвестора.
Гражданское право КНР признает договорное представительство: в соответствии с терминологией закона - представительство по доверенности. Отношения между инвестором и представителем могут быть оформлены договором поручения. Правовое регулирование этих договоров нормами российского и китайского права значительно различается. Эти различия имеют как положительные, так и отрицательные моменты, затрагивающие интересы доверителя, однако необходимо помнить, что стороны договора могут избрать право, которое будет регулировать их отношения. Эта возможность установлена в Законе КНР о договорах.
Итак, с юридической точки зрения возможность приобретения акций китайских компаний через представителя - лицо права КНР - существует. Однако более надежным способом является непосредственное участие заинтересованных лиц в рассматриваемых отношениях. Это возможно, в частности, путем создания совместных российско-китайских предприятий. Деятельность по их созданию подпадает под категорию прямых инвестиций. Создание предприятий с иностранным участием регулируется специальными законами, в частности, Законом КНР о договорных совместных предприятиях.
Акции в Китае являются исключительно инвестиционным инструментом - средством для привлечения финансовых ресурсов в экономику страны. Правила законодательства КНР допускают проведение иностранными инвесторами прямых и косвенных капиталовложений в экономику страны. Но насколько благоприятны эти правила, пусть решают сами потенциальные инвесторы.
Специалисты кафедры Международного и зарубежного права нашего института проводят исследования инвестиционного законодательства КНР, регулирующего деятельность инвесторов и других субъектов фондового рынка. Результаты этой работы могут заинтересовать приморских предпринимателей, желающих наладить деловые отношения с китайскими бизнесменами. Если возникнет потребность в получении консультации, можно предварительно договориться о встрече со специалистами кафедры международного и зарубежного права ВГУЭС по тел.: (4232) 40-40-63, 404083.
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