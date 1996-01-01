Эффективное тепло компании "АКРОСервис"

Два ближайших года обещают быть урожайными на юбилеи российских компаний. Ведь именно в начале 90-х годов прошлого столетия российские предприятия одно за другим акционировались, "вырывались на свободу", меняли собственников и осваивали новые рынки.

Так и владивостокская компания "АКРОСервис", начав свою биографию с агентства норвежской фирмы по производству судового оборудования, пятнадцать лет назад преобразовалась в российскую инжиниринговую компанию, затем освоила судоремонт, а с 1996 г. включила в свой "list" и услуги по оптимизации теплоснабжения. Именно об этом направлении ее работы, особенно важном в свете реформы ЖКХ, наш разговор с генеральным директором группы компаний "АКРОСервис" Андреем АНОШИНЫМ.

Досье Андрей Геннадьевич Аношин - трудовую деятельность начал в 1982 году токарем. После окончания в 1988 г. судомеханического факультета ДВВИМУ имени адмирала Невельского занимался в научно-исследовательском секторе ДВВИМУ разработками приборов для морских судов. С 1989 г. - директор технического направления Внешне-экономической ассоциации ДАЛЬСО. В 1991 после прохождения стажировки в норвежской фирме организовал и возглавил собственную компанию - "АКРОС" (АКРОСервис). В 1998 году прошел стажировку в США. В 2005 году получил дополнительное управленческое образование в Российской академии народного хозяйства и степень магистра по программе МВА. Группа компаний "АКРОСервис" специализируется на поставках, монтаже и обслуживании морского и промышленного оборудования ведущих мировых производителей. В том числе: норвежской компании Autronica (судовые системы сигнализации и контроля); Alfa Laval (сепараторы, опреснители, теплообменники), Danfoss (холодильная автоматика, теплорегуляторы), Jumo (программаторы, выключатели, датчики), York (Sabroe) (холодильное оборудование). Официальный представитель "Данфосс", официальный представитель и сервисный агент Alfa Laval в Дальневосточном регионе.

- Андрей Геннадьевич, мне всегда казалось, что у компаний, которые устанавливают тепловые счетчики, должны быть очень натянутые отношения с производителями тепла и тепловыми сетями. Ведь счетчики существенно сокращают их доходы.

- Счетчики действительно дают потребителям тепла большую экономию. Но это не повод для конфликта, а, скорее, сигнал производителям тепла и тепловым сетям о необходимости модернизации своего хозяйства.

Когда мы только начинали заниматься "теплом", установка тепловых счетчиков позволяла потребителям тепла сократить свои расходы на отопление в 5-8 раз. Но завышенные тарифы были не следствием обмана потребителей производителями. У производителей самих не было на тот момент четкой картины всего процесса теплоснабжения. То ли ТЭЦ не выдает нужную температуру, то ли сети ее теряют?..

Установили счетчики - все определилось. Главный источник потерь - сети. Надо их утеплять, реконструировать, искать экономические рычаги управления, которые стимулировали бы сокращение потерь.

Производителям тепла это выгодно, потому что повышается их рентабельность. Потребителям - потому что появляется основа для стабилизации тарифа или даже его снижения. Скажу больше - это выгодно и нам, компаниям, специализирующимся на оптимизации теплоснабжения, и экономике в целом. Мы можем теперь предложить нашим заказчикам новые технологии энергосбережения. Восемь-десять лет назад нас просто никто не понимал.

- А попытки были?

- Примерно в середине 90-х администрация Владивостока хотела внедрить программу теплосбережения. И мы предложили городу установить в больницах, школах, административных зданиях тепловые счетчики. Но власть в городе сменилась, и программа заглохла. А некоторые коммерческие компании на наше предложение откликнулись. Вот они-то выиграли больше всех. Хотя и сегодня установка счетчика может сэкономить потребителю 20, а то и 40% "тепловых" затрат.

Оптимизация теплоснабжения, впрочем, с установки счетчиков только начинается. Вы вот, например, зимой форточки открываете? Оттого, что батареи слишком горячие?

- Случалось.

- Деньги на ветер... Если бы ваши батареи, как кондиционер, могли поддерживать определенную, комфортную температуру в доме, то и платили бы вы за тепло меньше, и от сквозняков бы убереглись... Для этого существует специальное оборудование.

Современные индивидуальные тепловые пункты могут не только автоматически учитывать и регулировать подачу тепла, но с помощью теплообменного аппарата практически бесплатно нагревать холодную воду для бытовых нужд. При этом потребитель получает двойную выгоду. Во-первых, он может отказаться от централизованного горячего водоснабжения (или существенно его сократить). Во-вторых, его "подогретая" вода будет значительно чище, чем горячая вода из централизованной системы.

Представьте себе коттедж с бассейном, за подогрев которого хозяин не платит ни копейки... Или когда после замены отечественных бойлеров на импортные теплообменники у вас высвободились дополнительные площади?

- Существенные?

- Когда мы произвели эту операцию в Краевом доме физкультуры во Владивостоке, то его директор, насколько мне известно, в подвале на освободившемся пространстве решил оборудовать еще один спортзал - для боксеров или штангистов, чтобы одновременно они и вес сгоняли.

Серьезно, наше оборудование занимает в 5 раз меньше места, чем прежние советские бойлеры. В иных случаях за счет неординарной прокладки труб - например, по потолку - мы высвобождаем при реконструкции теплоузлов до 90% площадей. В новостройках это выливается в существенные дополнительные метры жилой площади.

- Коттеджи, многоквартирные дома или другие объекты, о которых вы говорите, должны иметь автономное теплоснабжение или быть подключены к централизованному?

- Не имеет значения. На Михайловской птицефабрике и на Владивостокском СРЗ, где стоят наши теплообменники - автономные системы отопления, в Краевом доме физкультуры и Краевом арбитражном суде - централизованная. Вообще с самого начала "АКРОСервис" поставил себе цель не просто продавать оборудование известных фирм, но и предоставлять заказчикам весь комплекс услуг, связанных с оптимизацией теплоснабжения. Поймите, бизнес мы делаем не на продаже "железа". Мы продаем свои знания об этом оборудовании и инженерные решения, основанные на его использовании.

Заказчик ведь не всегда точно знает, что именно ему нужно. В силу того, что не располагает необходимой информацией о новых технологиях. Может быть, ему будет выгодно вовсе отказаться от централизованного отопления и поставить собственный котел. Может быть, наоборот... Как правило, он приходит к нам с просьбой установить счетчик.

Хорошо, говорим мы, но позвольте нам поглубже заглянуть в организацию вашего теплоснабжения, может быть, мы поможем вам сэкономить не 30%, а 40 или 50. Если общий язык найден, то дальше идет проект, поставка оборудования, монтаж и сервис.

Вода в "системе" плохая - не беда. У нас есть специальная установка химической промывки теплообменных аппаратов. Весь процесс занимает всего несколько часов. Мы даже снизили с восьми лет до трех так называемый их "необслуживаемый" период. При том, что срок "жизни" наших теплообменников составляет более 20 лет.

Я сознательно говорю "наших", потому что статус "АКРОСервиса", подтвержденный производителями, позволяет нам называть себя их законными региональными представителями. Со всеми вытекающими последствиями. Имея дело с "АКРОСервисом", заказчик де-факто и де-юре имеет дело с самим производителем. По крайней мере, так дело обстоит, когда мы говорим о работах по оптимизации теплоснабжения.

- Для предпринимателей это обстоятельство имеет значение. А для чиновников? Спрашиваю потому, что уверен - ваши самые крупные потенциальные заказчики - бюджетные организации. А там сейчас все так запутано... Со стороны и не поймешь - кто и за кого платит.

- Наверное. Тем не менее именно организации бюджетной, социальной сферы более всего нуждаются в правильном, экономном теплоснабжении. Школы, больницы... В большинстве из них, особенно в глубинке, десятилетиями ничего не реконструировалось. Текущие издержки - громадные. Поэтому сегодня мы идем "в глубинку", налаживаем контакты с муниципалитетами. Деньги на реконструкцию теплового хозяйства есть, понятно, далеко не у всех из них. Поэтому мы готовимся вместе с ними защищать наши совместные проекты на всех уровнях власти, от которых будет зависеть принятие решения о финансировании - в муниципальных районах, городских и краевых администрациях.

Разумеется, мы отдаем себе отчет в том, что "расшевелив" этот рынок, мы еще не гарантируем себе заказы. Они, как известно, распределяются сейчас через конкурсы. Но, с одной стороны, иного пути все равно нет. С другой - мы уверены, что технические и экономические решения, предложенные "АКРОСервисом", будут конкурентоспособны. Как говорится, опыт есть!

Уверен, что в известном смысле мы знаем продукцию, которую поставляем на Дальний Восток, иногда даже лучше, чем ее производители. Каждый регион имеет свои специфические проблемы, и только региональный представитель может, постоянно "держа нос по ветру", знать точно, какая именно продукция, какое оборудование покажет в регионе наибольшую эффективность и будет более востребовано.

- Много у вас конкурентов в регионе?

- Мы подсчитали, что поставляем на рынок Дальнего Востока примерно 12% теплового оборудования. Но определить сегодня его общий потенциал сложно - полной ревизии ему никто никогда не делал. Поэтому сказать, какую часть этого рынка "закрывают" наши 12%, тоже не представляется возможным. Очевидно, что запас огромен. Так что, говоря о конкуренции, я бы предложил посмотреть на эту проблему с другой стороны.

Нашими клиентами сегодня являются, как ни странно, и специализированные предприятия, которые занимаются реконструкцией, модернизацией тепловых пунктов. Казалось бы, они должны быть нашими конкурентами, но на практике с некоторыми из них у нас выстраивается очень плодотворное сотрудничество, и мы из разряда конкурентов уже переводим их в разряд партнеров. Им выгодно для своего заказчика взять у нас качественное оборудование. Нам выгодно, потому что с их помощью мы расширяем сферу своего влияния.

Такой подход, к слову, помогает нам решать и проблему "удаленного доступа". Ведь эффективно работать с заказчиком можно только находясь рядом с ним. Поэтому, приходя в районы, мы первым делом ищем компании, которые могли бы под нашим техническим контролем принять на себя обязанности по монтажу оборудования и его дальнейшему обслуживанию.

Сегодня мы очень довольны, например, своим партнерством в Хабаровске. Специалисты наших компаний отлично справились с монтажом тепловых пунктов в Спасо-Преображенском кафедральном соборе и детском доме, доме ветеранов, нескольких гостиницах и многих других. Да что далеко ходить - наши бригады монтажников во Владивостоке представляют собой, по сути, самостоятельные подразделения, которые вольны сами выбирать себе работодателя. Тем не менее они давно уже работают только с "АКРОСервисом", потому что им это интересно. Переговоры о сотрудничестве мы ведем сейчас на Сахалине и Камчатке, в Находке, Уссурийске, Дальнереченске, Лесозаводске...

- Сейчас все чаще говорят об альтернативных источниках энергии. Вы к ним не присматривались?

- Следим за новинками, но солнечные батареи, тепловые насосы, как нам кажется, могут пока лишь дополнять уже существующие традиционные системы. В Скандинавии, я знаю, очень эффективно работают и приливные электростанции, и ветряки. Но у нас почему-то они не приживаются. Впрочем, если появятся платежеспособные заказчики, надежные партнеры и эффективные технологии - почему нет?