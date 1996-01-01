"Август" взял курс на Владивосток

Апрель 2006 г. ознаменовался открытием во Владивостоке филиала одного из крупнейших операторов на автомобильном и железнодорожном транспорте Дальнего Востока - компании "Август", головной офис-центр которой находится в Хабаровске.

Одна из причин появления компании на Приморском рынке - это представление интересов своих партнеров и клиентов, чья деятельность тесно связана с приморскими городами.

Другая причина - все чаще возникающее желание и требование приморских компаний и частных предпринимателей вести цивилизованный европейский бизнес, чему целиком и полностью отвечает компания "Август".

Компания в Хабаровске основана в 2003 году. На сегодняшний день ее клиентами являются более 700 предприятий и частных предпринимателей Дальнего Востока. Среди них такие, как ОАО "Балтика", ОАО "Владпиво", ЗАО "Мобиком-Хабаровск", ОАО "Ликеро-водочный завод Хабаровский", ООО "Грасп" и многие другие.

В операторском управлении компании находится более 800 единиц крупнотоннажных, 400 единиц малотоннажных грузовых автомобилей, около 2000 платформ и полувагонов крупнейших собственников подвижного состава РФ. Заключены договоры с аналогичными компаниями в крупнейших городах России, что позволяет осуществлять доставку грузов "от двери до двери".

Особой гордостью компании являются ее сотрудники, считает президент "Августа" Сергей НУГАЕВ.

Большое внимание уделяется профессиональной подготовленности людей. На сегодняшний день очень сложно удерживать позиции лидеров в области грузоперевозок. Для этого необходимо иметь команду настоящих профессионалов, менеджеров высшего и среднего звена. Сотрудники проходят ежегодное обучение и повышение квалификации в сфере логистики на транспорте и складской переработки. Компания проводит семинары с аналогичными компаниями из Москвы, Санкт-Петербурга, где обсуждаются проблемы и пути развития логистики в России.

Нетрудно заметить, что сегодня настоящий бизнесмен смотрит на бизнес не только как на средство обогащения, но и как на способ развития и поддержания различных социальных программ, это и налоги, и рабочие места, и духовное развитие граждан.

"Мы хотим, чтобы бизнес был по настоящему конкурентоспособным за счет серьезного обслуживания клиентов и партнеров, а также приемлемых цен на товары и услуги, - говорит Сергей Нугаев. - Мы уверены, наше появление на Приморском рынке принесет нечто новое, но так необходимое тем людям, компаниям, предприятиям, чей вид деятельности так или иначе связан с грузоперевозками и складской работой".