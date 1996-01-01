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Мы не новички в пивном бизнесе
ОАО "Пивоваренная компания "Балтика" - "Балтика-Хабаровск", отметив три года со дня основания, чувствует себя на дальневосточном рынке очень уверенно.
В апреле крупнейший производитель пива на Дальнем Востоке - филиал компании "Балтика" - "Балтика-Хабаровск" отметил свой третий день рождения. Молодое предприятие за это время успело не только обзавестись постоянными почитателями пенного напитка, но и стать крупнейшим налогоплательщиком, вложив в краевой бюджет только в прошлом году 380 млн руб. Подробнее об итогах трехлетней работы в интервью "ДК" рассказал генеральный директор ОАО "Пивоваренная компания "Балтика" - "Балтика - Хабаровск" Алексей ИЛЬИН.
ДосьеПо итогам 2005 г."Балтика-Хабаровск" входит в число крупнейших налогоплательщиков в Хабаровском крае. За три года общая сумма налогов, перечисленных в бюджет, составила более 780 млн руб. Из них только в 2005 г. - более 380 млн руб. (на 129 млн больше, чем в 2004 г. )
Предприятие постоянно развивается, Работу завода мощностью 1 млн гектолитров пива в год обеспечивает персонал чуть более 400 человек.
Пивоваренная компания "Балтика" открыла новый завод в Хабаровске в апреле 2003 г. Только в строительство завода компания вложила $54 млн. На техническое оснащение цехов было затрачено более $35 млн из общей суммы инвестиций. Оборудование было закуплено у голландских, немецких и бельгийских компаний. Уже выпущено около 322 млн литров пива. В этом году планируется произвести 149 млн литров. Производственные мощности используются в полном объеме, что в первую очередь доказывает востребованность высококачественной продукции. После открытия завода в Хабаровске "Балтика" существенно увеличила объем продаж в регионе и закрепила занятые позиции. Доля рынка продукции компании на территории Дальнего Востока составляет 44%. Доля рынка среди производителей пива по стоимости составляет 37,1%.
"Визитная карточка" завода - пиво "ДВ" - уверенно демонстрирует высокие показатели на рынке: по итогам 2005 г. рост продаж бренда "ДВ" составил 35% . Помимо региональной торговой марки, завод выпускает еще 14 сортов пива и газированную и негазированную минеральную воду "Хрустальная 4".
- Алексей Александрович, вы работаете на "Балтике-Хабаровск" с первого дня. Какие задачи ставились перед филиалом в самом начале?
- Главная задача была и остается - присутствие на рынке Дальнего Востока. Компанию привлекли этот большой регион, не охваченный до недавнего времени, и близость к странам АТР. Необходимо было в кратчайшие сроки построить завод в Хабаровске, что и было сделано - всего за 15 месяцев мы построили самый современный пивоваренный завод, и 11 апреля 2003 года он был запущен. Кроме того, мы подобрали квалифицированный персонал. Людей искали не только в Хабаровске, но и по всей стране. Большое внимание уделяем обучению: кто-то проходил стажировку в Туле, кто-то в Санкт-Петербурге. И несмотря на то, что на "Балтике-Хабаровск" по сравнению со всеми остальными филиалами - самый молодой коллектив (средний возраст 35-37 лет), сейчас можно с гордостью говорить о том, что у нас работают лучшие специалисты. А кадры, как известно, решают все.
- Как вы считаете, смогла бы "Балтика-Хабаровск" за 3 года стать действительно успешным предприятием?
- Безусловно. Завод "Балтика - "Балтика-Хабаровск" сегодня - это успешное, современное, постоянно совершенствующееся предприятие, где производят высококачественный продукт, который пользуется большой популярностью у дальневосточников. Мы не жалеем денег на системы очистки воды, которую используем для производства пива, на оснащение лаборатории и всего завода. Результат - лидирующие позиции во всех рейтингах по продажам. Самое продаваемое пиво - пиво "ДВ". Кроме того, мы активно участвуем в жизни региона, различных социальных проектах.
- Территория распространения пива, произведенного на хабаровском заводе, - весь Дальний Восток. Однако наверняка в каждом крае или области у местных жителей свои предпочтения. Или "ДВ" одинаково любят все без исключения?
- Есть свои региональные особенности. Вот, например, в Якутии, лидер продаж - "Медовое - крепкое".
- А вы какое предпочитаете?
- "Балтику №3".
- В настоящее время происходит процесс объединения компаний "Балтика", "Ярпиво", "Пикра" и "Вена" путем присоединения к "Балтике". Какие плюсы вы в этом видите?
- С 2005 года происходит объединение этих компаний. Главная выгода - объединенная компания будет иметь более сильные позиции на российском рынке. Все лучшее будет собрано в одной "Балтике". Объединенная компания, в состав которой войдут 10 пивоваренных заводов общей мощностью 40 млн гектолитров в год, будет иметь бесспорное лидерство во всех ценовых сегментах и уникальный по охвату рынка портфель ведущих пивных брендов в России.
- Тем не менее сегодня на рынке пива довольно серьезная конкуренция. Вот, например, второе рождение переживает приморское пивоварение. Не боитесь потерять этот рынок?
- На 1 января 2006 г. продажи продукции "Балтики" во Владивостоке составили 38,3% . Еще на 1 января 2005 г. эта цифра была - 31,9%. "Балтика" очень уверенно себя чувствует на рынке не только в регионе, не только в России, но и успешно конкурирует с ведущими марками пива за рубежом. Мы давно не новички в своем деле. А потребителя сложно обмануть - он выбирает лучшее.
- Через 10 лет каким вы видите завод "Балтика-Хабаровск"?
- Как в рекламе, смотрели, где бочки с пивом "Балтика" в космосе летают? Вот такой вижу. А если серьезно, то вижу динамично развивающуюся компанию, ищущую современные решения и использующую инновационные технологии. У нас один путь - движение только вперед!
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