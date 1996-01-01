Нет туалета - не будет и торговли

Проблему отхожих мест в центре города решили за счет летних кафе. Ведь на сегодняшний день в Центральном районе Хабаровска работает всего два платных общественных туалета - на пересечении улиц Муравьева-Амурского - Калинина и Муравьева-Амурского - Шеронова.

Не секрет, что с наступлением теплого времени года потребность в этом достижении цивилизации ощущается как никогда. Особенно при так называемых "грибках" (летних кафе). С этого года количество их заметно сократилось, а оставшиеся обязали оборудовать биотуалетами.

Как рассказала начальник управления торговли администрации города Хабаровска Любовь РАСИЛЬБЕКОВА, в городе летом будет функционировать 70 летних площадок, из которых около 50 будут оборудованы биотуалетами. Остальные 20 - места летнего отдыха, где в радиусе 100 метров имеются стационарные туалеты. Например, площадка перед рестораном "Саппоро" или "грибки" у Речного вокзала. В таких случаях к отхожим местам дорогу будут показывать специальные указатели.

Без оборудования биотуалетов ни одно летнее кафе не получило бы санитарное заключение и разрешение на деятельность, поэтому, как заверила Любовь Александровна, подобные случаи практически исключены. Средняя стоимость установки одного туалета составляет около 28 тыс. руб., встречаются и туалеты стоимостью от 40 тыс. руб.

Таким образом, проблема общественной гигиены властями города была в некоторой мере решена, пусть и за счет частных предпринимателей. Что придумают в администрации Хабаровска к зиме пока неизвестно. Вполне возможно, что в очередной раз сочтут два туалета достаточным для статуса столицы ДВФО.