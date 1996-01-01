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В Городе юности названы "Предприниматели 2005"

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

Группа руководителей предприятий и фирм Комсомольска-на-Амуре в краевом конкурсе "Предприниматель 2005 года" завоевала почетные титулы.

В их числе генеральный директор завода подъемно-транспортного оборудования Валерий ПИСЛЕГИН. С этим человеком связано возрождение ПТО - завода, который еще пять лет назад балансировал на грани банкротства. Новый руководитель нашел эффективный путь для выхода завода из кризиса, переведя его в новый статус муниципального предприятия. Предоставленные предприятию кредиты по линии "Техноэкополис КАС", реструктуризация налоговых платежей (под гарантии муниципалитета), сохранение технического и кадрового потенциала, помогли краностроителям начать движение вперед. Главной составляющей производства стала модернизация ведущих участков выпуска мостовых и козловых кранов. Второе ноу-хау Пислегина - отказ серийного производства в пользу индивидуальных заказов. А это подразумевает серьезные маркетинговую и рекламную кампании в поиске новых заказчиков. Таковыми стали предприятия металлургии и энергетики, железнодорожники и разработчики островного нефтяного шельфа.

Именно выполнение индивидуальных заказов позволило коллективу заводу в течение двух-трех лет увеличить объемы производства в 11 раз!

Досье

Комсомольчане изготовили и поставили заказчикам из различных регионов страны более 300 кранов различных мощностей и назначений. Практически все краны - уникальные по конструкции. Значимым был для предприятия и минувший 2005 год, когда объемы производства увеличились чуть ли не на треть. Планируемый рост объемов производства в этом году - на 60%. Одновременно продолжается реконструкция и развитие производства. Общий вес программы реконструкции в 2006 году - 200 млн руб. Это в несколько раз больше, чем было затрачено в предыдущие годы.
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