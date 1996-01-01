В Городе юности названы "Предприниматели 2005"

Группа руководителей предприятий и фирм Комсомольска-на-Амуре в краевом конкурсе "Предприниматель 2005 года" завоевала почетные титулы.

В их числе генеральный директор завода подъемно-транспортного оборудования Валерий ПИСЛЕГИН. С этим человеком связано возрождение ПТО - завода, который еще пять лет назад балансировал на грани банкротства. Новый руководитель нашел эффективный путь для выхода завода из кризиса, переведя его в новый статус муниципального предприятия. Предоставленные предприятию кредиты по линии "Техноэкополис КАС", реструктуризация налоговых платежей (под гарантии муниципалитета), сохранение технического и кадрового потенциала, помогли краностроителям начать движение вперед. Главной составляющей производства стала модернизация ведущих участков выпуска мостовых и козловых кранов. Второе ноу-хау Пислегина - отказ серийного производства в пользу индивидуальных заказов. А это подразумевает серьезные маркетинговую и рекламную кампании в поиске новых заказчиков. Таковыми стали предприятия металлургии и энергетики, железнодорожники и разработчики островного нефтяного шельфа.

Именно выполнение индивидуальных заказов позволило коллективу заводу в течение двух-трех лет увеличить объемы производства в 11 раз!