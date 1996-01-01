Лучшего продавца нашли в "Евросети"

"Кто не умеет улыбаться, тот не должен заниматься торговлей", - именно так звучит девиз лучшего продавца - консультанта Хабаровска. Им стала Елена БЕЛЯЙ, сотрудница компании "Евросеть".

По словам самой победительницы, секрет ее успеха - это искренняя любовь к своей профессии и способности к обучению, а также совершенствование знаний в выбранном направлении.

Досье Конкурс на лучшего продавца прошел в дальневосточной столице. Он состоял из показа творческих заданий - надо было провести презентацию подарочного набора товаров - и проверки теоретических знаний, таких как умение общаться с покупателями. При ответе на заданные вопросы каждый из участников должен был продемонстрировать знание проблематики организации торговли и законодательства по защите прав потребителей.

Как рассказали организаторы мероприятия - сотрудники городского управления торговли, питания и бытового обслуживания, вопросы, которые они задавали участникам, были направлены на проверку знаний конкурсантов по всем областям торгового дела. Победили опыт, профессионализм и мастерство.