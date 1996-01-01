Чего хотят работодатели

На прошлой неделе пятикурсники приморских вузов состязались в полуфинале V краевого конкурса "Лучший выпускник вуза-2006". В финал вышли 10 участников - именно они продолжат борьбу 2 июня в Пушкинском театре ДВГТУ.

Традиционно полуфинальные состязания включают в себя самопрезентацию участников и собеседование с членами жюри, но в этом году решено было добавить работу в группах. "Это очень полезное нововведение, - считает Евгений ТОРГАШИН, заместитель директора Приморского филиала ОАО "Дальсвязь" по работе с персоналом, член жюри конкурса. - Рамки презентации не всегда позволяют студентам полностью себя раскрыть, показать, на что они способны в реальной обстановке. Бывает, что в ходе групповой работы участник открывается с неожиданной стороны и проявляет себя как лидер, хотя на презентации этого не обнаружилось".

Какие же критерии оценки конкурсантов являются главными для работодателей? Прежде всего, это готовность к работе и умение применить свои знания на практике, ведь хорошо учиться - это одно, а стать успешным специалистом - другое. На первом этапе конкурса отбор выпускников проводят сами вузы, но бывает, что лучший студент с точки зрения преподавателей не производит особого впечатления на работодателей и наоборот.

"Каждый год выпускники одних и тех же вузов на конкурсе выступают по-разному, - говорит заместитель начальника управления ФГСЗН по Приморскому краю Наталья Балакирева, которая работает в жюри конкурса уже пятый раз. - Например, в 2005 г. особенно ярко проявили себя студенты ДВГУ, ДВГТУ и ТГЭУ, ну а в этом году делать выводы пока рано.

Меняются и настроения выпускников. Если три года назад многие конкурсанты выражали желание уехать в другие регионы или за рубеж, то сейчас говорят о том, что хотели бы остаться и реализовать себя здесь, на территории Приморского края. Это радует и нас, и работодателей".

Компания "Мобильные ТелеСистемы", генеральный спонсор конкурса, в прошлом году пригласила на работу сразу трех финалистов.

- Мы очень гордимся новыми "звездочками", которые стали незаменимыми членами нашей команды", - говорит Екатерина ЛОНШАКОВА, начальник отдела набора и обучения МР "Дальний Восток" компании МТС.

- Почему "Мобильные ТелеСистемы" решили выступить спонсором конкурса?

- Компания МТС, как лидер рынка телекоммуникаций, видит свою задачу не только в том, чтобы предоставить своим абонентам передовые технологические решения и услуги, - мы хотим внести свой вклад в развитие общества. Конкурс помогает нам выявить лучших молодых специалистов еще на стадии их обучения в вузе, пригласить на работу и в перспективе вырастить высококвалифицированных, лояльных сотрудников, дать им возможность работать и развиваться на базе новейших технологий.

- В каких специалистах компания нуждается больше всего?

- Традиционно мы привлекаем на работу большое количество инженеров различных специальностей (инженеров по планированию сети, радио-инженеров, коммутационщиков, метрологов и др.). Кроме того, сейчас в МТС реализуются проекты по организации центров, которые дистанционно обслуживают наши филиалы на территории всего Дальнего Востока, - это Бухгалтерский Центр, Центр ИТ, Центр контроля сети, Контактный Центр.

Последний является настоящей кузницей кадров в нашей компании. Благодаря высоким требованиям, которые МТС предъявляет к специалистам, мы можем с уверенностью сказать, что у нас работают лучшие в своей области.

- Какие критерии вы считаете главными при оценке конкурсантов? Какие качества больше всего необходимы для работы в компании МТС?

- Для нас важны и базовые знания, которые студент получает в вузе, и, конечно, личные качества кандидатов - прежде всего, это активная жизненная позиция, высокая обучаемость, ориентированность на результат, хорошее знание английского языка (для технических и IТ-специалистов). А если студенты 4-5 курсов хотят поработать в нашей компании в качестве стажеров - добро пожаловать! Ведь это позволяет нам отобрать перспективных студентов, а им - получить первый профессиональный опыт еще до окончания вуза.

Организаторы конкурса "Лучший выпускник вуза - 2006" 2 июня в 11 ч. приглашают на финальные состязания в Пушкинский театр ДВГТУ всех работодателей Владивостока и Приморского края, заинтересованных в молодых активных специалистах.