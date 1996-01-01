Как убедить селян переписаться?

Более 1,5 тыс. приморских переписчиков, инструкторов и координаторов общенационального проекта с 1 по 25 июля "пойдут в село", чтобы узнать, в состоянии ли мы на сегодняшний момент отстоять свою продовольственную безопасность или нет? Какой имеется потенциал у наших крестьянских и фермерских хозяйств и что необходимо сделать федеральным и региональным властям для обеспечения продовольственной независимости и поднять наше село с колен, где оно пребывает последние 15 лет.

Уже сегодня в Крайстате предстоящую перепись называют не иначе как первым шагом в осуществлении национального проекта в области сельского хозяйства. Вопрос настолько серьезен, что, как нам стало известно из достоверных источников, за срыв или не дай бог провал переписи высших должностных лиц, ответственных за ее проведение, ожидают серьезные проблемы, вплоть до "исключения". Как всегда, все замешано на деньгах. Именно по результатам переписи, сообразуясь с нацпроектом, федеральный бюджет откроет свою кубышку для сельхозпроизводителей. Государство должно знать, кому, сколько и на каких основаниях оказывать финансовую поддержку.

Пока же все идет своим чередом. Уже взяты на карандаш и готовы к переписи частный сектор и дачный массив крупных городов края. Село осталось нетронутым, как говорят в Крайстате, в этом нет надобности, поскольку существует такое понятие как "похозяйственный учет", что, в принципе, заменяет предварительную оценку сельского переписного контингента.

Досье По уточненным данным на 1 января 2006 г., в Приморском крае осуществляли свою деятельность около 420 тыс. сельхозпроизводителей. В том числе 116 крупных и средних организаций, 228 малых предприятий, 1734 крестьянских (фермерских) хозяйства, 361 индивидуальный предприниматель, 180 тыс. 678 садовых, огороднических, животноводческих и дачных некоммерческих объединений граждан, а также почти 250 тыс. земельных участков в сельских поселениях.

В край уже поступили переписные листы, которые из-за объема в 16 листов правильнее было бы назвать "переписными брошюрами". Уточнены организационные планы в городах и районах края и подготовлен предварительный список переписного персонала. Также разработан и утвержден план безопасности лиц, осуществляющих сбор сведений об объектах переписи, а УВД края были даны указания разработать аналогичные планы с районными отделами милиции.

Переписной персонал состоит из трех категорий. Во-первых, заведующие переписными участками (координаторы, 32 чел.), призванные на 101 день, с 10 мая по 18 августа, с зарплатой 3630 руб. в месяц. Во-вторых, инструкторы-контролеры (218 чел.), на 68 дней, с 7 июня по 11 августа, - 3960 руб. И наконец, собственно, переписчики (1316 чел.), на 44 дня, с 19 июня по 1 августа, - 3630 рублей. Эти данные без учета переписного резерва.

По словам заместителя руководителя территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Приморскому краю Ларисы КИСЕЛЕВОЙ, к сельхозпереписи край практически готов. Остались небольшие рабочие моменты, связанные с окончательным подбором переписного персонала, оборудованием помещений, доставкой канцелярских принадлежностей и т.д.

Однако победные реляции, озвучиваемые в ходе подготовки к переписи, могут ввести в заблуждение кого угодно, но только не самого сельхозпроизводителя. Как признают в Крайстате, главная проблема - отношение "переписного контингента" к предстоящему мероприятию. Несмотря на проводимую в последнее время массированную разъяснительную работу, большая часть селян весьма негативно относится к предстоящей переписи.

Не надо ехать "в район", чтобы выяснить настроение селян. Достаточно посетить сельскохозяйственные рынки Владивостока, чтобы представить общее настроение приморских аграриев. Так, по словам фермера из Уссурийского района, "лето не то время, когда нас надо брать на карандаш. В селе полно работы, так что извините".

Общее настроение сельхозпроизводителей не может не тревожить, и в Крайстате это прекрасно понимают. "Свое слово должны сказать главы муниципальных образований, совместно с переписным персоналом они должны объяснить селянам, что данные переписи не пополнят налоговую базу и не повлекут за собой никаких репрессивных мер. Более того, она принесет несомненную пользу. Например, зная количество скота и птицы, с большой долей вероятности можно будет рассчитывать необходимое количество той же вакцины. Сегодня, когда эпидемии ящура или птичьего гриппа стали повседневной реальностью, требующей адекватного ответа, здравый смысл должен взять верх. Селянам надо отбросить предрассудки и принять перепись как помощь со стороны государства", - считает Лариса Киселева.