Заверните магазинчик

Последние несколько лет в Приморье активно торгуют бизнесом. Причем если три года назад кафе, рестораны и сауны предлагались к продаже как объекты недвижимости, то сегодня все чаще продаются действующие предприятия, имеющие клиентов и приносящие прибыль.

Бизнес-брокеры

"Продажа действующего предприятия - процесс не такой простой, каким он кажется на первый взгляд, - рассказывает директор "Центр продажи предприятий" (ЦПП) Игорь ШЛЯХОВ. - Важно грамотно организовать и оформить сделку, для чего нужны как минимум специальные юридические знания и опыт. Кроме того, продавцы бизнеса часто не хотят афишировать факт продажи, чтобы не пугать персонал и клиентов. Во-вторых, многие малые и средние предприятия оптимизируют налоги, соответственно, ведут управленческий и налоговый учет, так что показывать денежные потоки случайному человеку никто не станет, к тому же это и небезопасно. Во всем мире участники рынка уже давно предпочитают покупать частные предприятия при помощи специалистов в так называемых магазинах готового бизнеса. В первом случае покупатель экономит деньги, а во втором - получает гарантию. Бизнес-брокеры не только помогают продавцу и покупателю найти друг друга и оформить документы, но и проводят предпродажную подготовку предприятия, оценивают его реальную стоимость, определяют прибыль и возможные затраты на развитие. Ведь иногда владельцы лукавят и намеренно завышают цену и сумму прибыли".

"Несмотря на то, что компании в Приморье продаются и покупаются, до цивилизованного рынка готового бизнеса еще довольно далеко, - считает президент НП "Клуб Профессионал" Валерия КРИВЕЦ. - Он только зарождается, и процесс идет достаточно сложно. Большой вклад в успешность сделки вносит справедливая оценка того, что потенциальный покупатель собирается приобрести. Участие оценщика на рынке продажи готового бизнеса более чем оправдано, так как лишь профессиональный и независимый оценщик в состоянии дать обоснованную непредвзятую стоимостную характеристику объекта - предприятия, служащую отправной точкой при переговорах сторон. При этом он руководствуется не только информацией и документами, предоставленными владельцем бизнеса, но также осуществляет целенаправленный сбор независимой внешней информации, которую затем тщательно анализирует. Это информация о тенденциях на отраслевых рынках, опыте сделок с аналогичными компаниями и многое другое. Такой подход не позволяет участникам сделки необоснованно "двигать цену" предприятия, что отвечает взаимным интересам обеих сторон, а не только одной из них".

Первый год работы ЦПП показал, что местный рынок нужно разогревать. "Сегодня большинство предложений о продаже составляют объекты стоимостью до $30 тыс. Мы просто не имеем возможности полноценно вести эти сделки. Работа наших специалистов на всех этапах, начиная от первоначальной подготовки объекта (что предполагает предоставление отчета об оценке, аудиторского заключения и составление инвестиционного меморандума, полное юридическое сопровождение, организацию необходимых для эффективной продажи маркетинговых мероприятий) и заканчивая переоформлением всех учредительных документов на нового владельца, высокозатратна и, безусловно, превосходит сумму предполагаемого вознаграждения, исходя из расчета 10% от суммы сделки в случае реализации бизнеса. Небольшим компаниям мы предлагаем воспользоваться нашим интернет-ресурсом www.kupibizness.ru и выставлять там информацию о предприятиях. Также мы можем проконсультировать своих клиентов по юридическим вопросам", - рассказывает Игорь Шляхов.

От покупки кафе до приобретения судоходных компаний

"Первые объявления о продаже появились в "Дальпрессе" в середине 2003 г., - утверждает Валерия Кривец. - Это были мелкие торговые предприятия, кафе, парикмахерские и т.п. Объявления размещались среди объектов недвижимости, да и в целом эти предприятия продавались скорее как недвижимость. Таким образом, можно сказать, процесс пошел".

В приморской экономике большая часть бизнеса - субъекты малого предпринимательства. И на сегодняшний день - это самые активные участники рынка готового бизнеса. Много предложений о покупке или продаже публикуются на сайте "Форпост", в разделе "Продажа бизнеса". Если внимательно проанализировать предложения за полгода, то видно, что количественно лидируют предприятия, цена которых от $3 тыс. до $5 тыс. Как правило, это розничные торговые точки (места на рынках, отделы в магазинах, видеопрокаты). На втором месте предложения о продаже небольших магазинов, кафе, салонов красоты и парикмахерских. И только на третьем месте находятся предприятия стоимостью более миллиона рублей.

Опросив несколько владельцев выставленного на продажу бизнеса, "ЗР" выяснил, что прибегать к услугам специализированных контор продавцы не спешат. Причины этого явления разные. Одни с некоторым недоверием относятся к новому направлению деятельности, другие просто не знают о существовании специализированных контор. Хотя многие заметили, что пакет документов им помогают готовить юридические компании, поскольку решить в одиночку проблему "деловых бумаг" для покупателей и продавцов достаточно сложно. Особенно в тех случаях, когда приобретается бизнес за рубежом.

"Такие сделки, в которых участвуют иностранные лица, представляют наибольшую сложность. В этом случае необходима помощь специализированных компаний, - рассказывает директор юридической компании ЮРРУСФЛОТ Евгений ЛЫСАК. - В портовом городе, как правило, самый прибыльный бизнес связан с морем. И купля-продажа таких объектов, как морские суда, очень популярна среди морских брокеров именно как покупка бизнеса. Дело в том, что большинство судовладельцев регистрирует свои суда как отдельную компанию (single ship company). И в большинстве случаев покупки морских судов покупатель приобретает не само судно, а полностью компанию, на которую это судно зарегистрировано. Это делается для того, чтобы минимизировать расходы по перерегистрации судна".

Почем "золотые яйца"

Отметили участники рынка и еще один существенный момент. Большинство покупателей хотят знать, почему продается курица, несущая золотые яйца. Продажа бизнеса отличается от продажи недвижимости или других активов тем, что цена объекта складывается с учетом возможности получения дохода.

Поэтому инвесторы всегда ищут скрытый подвох. По словам экспертов, причин может быть множество. Например, возникновение другого, более интересного и эффективного проекта, переезд на новое место жительства, преклонный возраст владельца, другие причины. Было бы неправильно думать, что если бизнес продается, то значит, дела у него совсем плохи. Хотя риск всегда есть.

"Мы приобрели продуктовый магазин в отдельно стоящем здании. Купили как бизнес с товаром на полке и "персоналом", - рассказывает местная предпринимательница. - Цена показалась приемлемой. Бывшие владельцы рассказывали, что продажа бизнеса продиктована разногласиями среди учредителей. Магазин позиционировался как стабильно работающее торговое предприятие с приличной месячной прибылью. Однако после того, как мы его приобрели, оказалось, что прибыль намного меньше. Причем в этом виноват расположенный неподалеку более крупный магазин. Теперь я думаю, что истинной причиной продажи этого бизнеса была растущая конкуренция".

"Иногда можно скрыть изъян бизнеса даже от пытливого взгляда специалиста. Однако все же предприятие, у которого "неважные" дела, зачастую можно "вычислить", причем порой достаточно один раз на нем побывать. Какие-то параметры обязательно будут свидетельствовать об этом. Например, простаивающее оборудование в цеху, малочисленный персонал, не соответствующий имеющимся основным средствам. В любом случае, надо понимать, что привлечение специалистов к процессу продажи (юристов, оценщиков, аудиторов) весьма снижает неопределенность и риски для покупателя. Кроме того, эти специалисты должны помочь преодолеть имеющиеся изъяны и навести "лоск" на предлагаемый объект. В этом случае цена объекта может подняться, что выгодно продавцу. Одновременно снижаются риски и у покупателя. Так что от работы команды специалистов выигрывают все заинтересованные стороны", - считает Валерия Кривец.

Спекуляции не грозят

Пока в Приморье рынок находится в зачаточном состоянии, в центральных регионах России покупка бизнеса является формой инвестирования наряду с вложением средств в акции, драгметаллы или недвижимость. По данным аналитиков, действующая компания дает доход от 40 до 100% годовых в валюте. Между тем эксперты отмечают, что этот вид инвестирования подходит далеко не каждому, так как требует постоянного внимания владельца, иногда значительных средств. Объяснение простое. Выше цена - больше прибыль. Небольшие компании окупаются за 12-20 месяцев, но в абсолютном выражении их доходность невелика. Так, например, видеопрокат может приносить владельцу от $500 до нескольких тысяч долларов, небольшой ресторан, работающий на арендованных площадях, - от $5 тыс. до $15 тыс. чистой прибыли в месяц. Доходность аптек может составить 60-70% годовых, розничных магазинов - 60-90%, производства - 40-50%.

"Конечно, некоторые объекты могут не продаваться долгое время. В этом ничего страшного нет. Пока предложение превышает спрос. Рынок только начинает формироваться. Но к нему уже есть интерес и со стороны западных регионов страны, и из-за рубежа. Эту тенденцию мы можем отследить по нарастающему количеству заявок на покупку готового бизнеса от коллег и партнеров", - утверждает Игорь Шляхов.

"В настоящий момент мы выполняем одновременно две работы по оценке бизнеса в рамках совместного проекта с "Центром Продажи Предприятий". Еще две работы по оценке проходят стадию предварительных переговоров. Это довольно интересные и далеко не маленькие предприятия, - рассказывает Валерия Кривец. - Радует то, что если этот рынок "узаконить" и работать по общепринятым схемам, он может стать весьма популярным у бизнесменов. Правда, создание и раскрутка бизнеса специально для его последующей продажи Приморью не грозит. Это слишком хлопотно. Гораздо проще спекулировать на рынке недвижимости. Хотя спекулятивные мотивы, конечно, могут иметь место и в данной сфере. К тому же потенциально эти спекуляции мо гут быть более высокодоходными, хотя и одновременно более рискованными. Ведь речь идет о нематериальных активах. Бизнес тем и отличается, что к материальным средствам, в том числе и недвижимости, добавляется нематериальный фактор. Фактор, если взглянуть на него глубже, человеческий, а, следовательно, крайне подвижный и подверженный всевозможным влияниям".

Возможно, уже через несколько лет местные предприниматели оценят преимущества нового вида инвестиций и начнут массово вкладывать свободные средства в покупку бизнесов. Но даже если инвестиционная привлекательность останется низкой, возможность продажи своего дела в цивилизованных рамках - это несомненный плюс для всех заинтересованных сторон.