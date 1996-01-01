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"Мясокомбинат Находкинский" проведет ребрендинг
Акционеры ОАО "Мясокомбинат Находкинский" (входит в группу компаний "Синергия") на годовом собрании 25 мая приняли решение о переименовании АО в ОАО "Завод сортовых колбас", сообщил "ЗР" заместитель генерального директора по связям с общественностью ОАО "Синергия-Восток" Алексей КАБАНЧЕНКО.
Акционеры приняли решение не выплачивать дивиденды по итогам 2005 г., а чистую прибыль направить на развитие производства. В совет директоров АО избраны 7 человек, 6 из них представляют ОАО "Синергия".
"Мы (Находкинский мясокомбинат. - Прим. авт.) добились производства качественных продуктов питания, постоянно обновляем оборудование и продуктовые линейки. Но для того, чтобы усилить свои позиции на местном и региональном рынке, а также для достижения максимального качества выпускаемой продукции, требуются кардинальные шаги. И изменение названия предприятия - лишь первое действие в этом направлении", - заявил А.Кабанченко со ссылкой на председателя совета директоров ОАО "Синергия-Восток" Николая МЯГКОВА.
Он также сообщил, что холдинг "Синергия" планирует завершить процесс приобретения 36,36% акций ОАО "Завод сортовых колбас" (ранее - ОАО "Находкинский мясокомбинат") в течение ближайшего периода.
В 2000 г. холдинг "Синергия" получил кредит от ЕБРР на приобретение пакета акций Находкинского мясокомбината. Одним из условий кредитования стало вхождение Европейского банка реконструкции и развития в состав акционеров предприятия с последующим правом выкупа "Синергией" пакета акций, принадлежащих банку.
В начале 2005 г. ОАО "Синергия" достигло договоренности о покупке 40% акций ОАО "Находкинский мясокомбинат" и 40% акций ОАО "Молочный завод "Уссурийский", ранее принадлежавших ЕБРР и венчурной компании "НИФ Венчур Ко., Лтд". В результате сделки "Синергия" консолидирует около 90% акций каждой компании.
Инвестиции ЕБРР в молочный завод и мясокомбинат в 1997-1998 гг., проведенные через инвестиционный венчурный фонд "Дайва", составили $2,1 млн, из которых $600 тыс. были привлечены в виде кредитов и $1,5 млн - в качестве инвестиций в уставный капитал. В группу компаний "Синергия" мясокомбинат вошел в 2000 г, молокозавод - в 2001 г.
Напомним, что фонд принял решение о выходе из проектов в связи с завершением своей инвестиционной программы.
ДосьеВенчурный фонд "Дайва" являлся одним из 11 региональных фондов ЕБРР в России и работал с предприятиями Дальнего Востока и Восточной Сибири. Капитал фонда складывался из $30 млн, предоставленных ЕБРР на инвестиции, и $20 млн, полученных от правительства Японии на операционно-хозяйственные расходы и техническую помощь. Еще $3 млн для соинвестиций предоставила ведущая венчурная компания Японии Nippon Investment & Finance, позже переименованная в "НИФ Венчур Ко., Лтд". Инвестиции фонда "Дайва" получили всего восемь предприятий, четыре из которых находятся в Приморье.
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