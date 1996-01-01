www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 66.82 р. 100 JPY: 59.12 р.
EUR: 75.71 р. 10 CNY: 97.33 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Бизнес
Распечатать

ДЭК оценивают минимум в $1,5 млрд

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

Акции Дальневосточной энергетической компании (ДЭК) после ее создания в начале 2007 г. появятся на фондовом рынке. Об этом на конференции "Электроэнергетика Дальнего Востока", которая прошла в Хабаровске, заявил член правления РАО "ЕЭС России" Александр ЧИКУНОВ. По мнению аналитика ИК "Восток-Инвест" Евгения СТАРОДУБЦЕВА, капитализация создаваемой компании после ее "акклиматизации" на российских биржах может составить $1,5-1,8 млрд.

Напомним, что реформирование дальневосточной энергетики предполагает разделение вертикально интегрированных энергокомпаний по видам деятельности: генерация, сбыт, распределение. Реформирование коснется пяти дальневосточных энергокомпаний - "Амурэнерго", "Хабаровскэнерго", ЛуТЭК, "Дальэнерго" и Южного узла "Якутскэнерго", на базе которых будут созданы Дальневосточная генерирующая компания (ДГК), Дальневосточная распределительно-сетевая компания (ДРСК) и "материнская" Дальневосточная энергетическая компания, которая также будет выполнять сбытовые функции.

По словам А. Чикунова, генерирующая и распределительная компании будут на 100% "дочками" ДЭК и включат в себя все генерирующие и распределительные активы реформируемых энергокомпаний. "Сейчас проводится работа по распределению имущества между компаниями, решаются вопросы по перераспределению персонала в каждом из регионов. То есть идет кропотливая работа, которую мы провели по всей стране, разделив уже более 50 АО-энерго",- сообщил он.

1 января 2007 г. произойдет окончательное слияние энергосистем, и на их базе фактически появится ОАО "Дальне-восточная энергетическая компания". ДГК и ДРСК также являются открытыми акционерными обществами, но на фондовом рынке появятся только акции ДЭК. По словам Чикунова, в совет директоров ДЭК войдут два-три дальневосточных губернатора. Позже совет директоров изберет генерального директора ДЭК.

"Мы уверены в том, что Дальневосточная энергетическая компания создаст предпосылки для дальнейшей реформы оптового рынка, на котором должно появиться больше производителей",- сообщил Александр Чикунов. - А если договоримся с КНР о широкомасштабном экспорте, то это даст новую жизнь дальневосточной энергетике, которая сможет вырасти в два, а то и в три раза", - подчеркнул член правления РАО.

Автор:
Теги:



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru