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ДЭК оценивают минимум в $1,5 млрд
Акции Дальневосточной энергетической компании (ДЭК) после ее создания в начале 2007 г. появятся на фондовом рынке. Об этом на конференции "Электроэнергетика Дальнего Востока", которая прошла в Хабаровске, заявил член правления РАО "ЕЭС России" Александр ЧИКУНОВ. По мнению аналитика ИК "Восток-Инвест" Евгения СТАРОДУБЦЕВА, капитализация создаваемой компании после ее "акклиматизации" на российских биржах может составить $1,5-1,8 млрд.
Напомним, что реформирование дальневосточной энергетики предполагает разделение вертикально интегрированных энергокомпаний по видам деятельности: генерация, сбыт, распределение. Реформирование коснется пяти дальневосточных энергокомпаний - "Амурэнерго", "Хабаровскэнерго", ЛуТЭК, "Дальэнерго" и Южного узла "Якутскэнерго", на базе которых будут созданы Дальневосточная генерирующая компания (ДГК), Дальневосточная распределительно-сетевая компания (ДРСК) и "материнская" Дальневосточная энергетическая компания, которая также будет выполнять сбытовые функции.
По словам А. Чикунова, генерирующая и распределительная компании будут на 100% "дочками" ДЭК и включат в себя все генерирующие и распределительные активы реформируемых энергокомпаний. "Сейчас проводится работа по распределению имущества между компаниями, решаются вопросы по перераспределению персонала в каждом из регионов. То есть идет кропотливая работа, которую мы провели по всей стране, разделив уже более 50 АО-энерго",- сообщил он.
1 января 2007 г. произойдет окончательное слияние энергосистем, и на их базе фактически появится ОАО "Дальне-восточная энергетическая компания". ДГК и ДРСК также являются открытыми акционерными обществами, но на фондовом рынке появятся только акции ДЭК. По словам Чикунова, в совет директоров ДЭК войдут два-три дальневосточных губернатора. Позже совет директоров изберет генерального директора ДЭК.
"Мы уверены в том, что Дальневосточная энергетическая компания создаст предпосылки для дальнейшей реформы оптового рынка, на котором должно появиться больше производителей",- сообщил Александр Чикунов. - А если договоримся с КНР о широкомасштабном экспорте, то это даст новую жизнь дальневосточной энергетике, которая сможет вырасти в два, а то и в три раза", - подчеркнул член правления РАО.
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