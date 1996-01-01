Энергетический пасьянс

РАО "ЕЭС России" обещает направить на инвестиции все средства от дополнительного к запланированному уровню повышения тарифов на электроэнергию в 2007 г., заявил глава энергохолдинга Анатолий ЧУБАЙС на конференции "РАО "ЕЭС" - открытая компания" в Москве.

В программе социально-экономического развития РФ на 2007 г. заложен рост тарифов на электроэнергию в размере 6,5%, а РАО "ЕЭС" просит поднять их на 12%, с чем не согласно Минэкономразвития.

"Мы говорим, что 12% нужны не для увеличения затрат, а для инвестиций. Затраты при этом не вырастут ни на рубль, мы в тех же затратах хотим жить", - заявил Анатолий Чубайс.

РАО сделало предложение

По его словам, руководство энергохолдинга ждет от июньского заседания правительства РФ принципиальных решений по привлечению инвестиций в электроэнергетику и завершению реформирования отрасли.

"Мы с нетерпением ожидаем заседания правительства 8 июня, на котором рассчитываем на поддержку разработанных конкретных шагов по разворачиванию инвестиций в энергетику для решения проблем дефицита", - заявил Анатолий Чубайс.

"Мы рассчитываем, что правительство достаточно оперативно рассмотрит эти предложения и примет такие решения, которые обеспечат развитие энергетики страны и завершающий этап реформы", - сказал, в свою очередь, председатель совета директоров энергохолдинга Александр ВОЛОШИН.

Как уже сообщалось, РАО рассматривает в качестве основного механизма привлечения инвестиций в электроэнергетику допэмиссии акций: в пользу частных инвесторов в случае с тепло-ОГК и ТГК, в пользу государства - в случае с "ГидроОГК", ФСК и "Системным оператором".

Энергохолдинг также направил запрос на выделение бюджетных средств для трех последних компаний. Как сказал А.Чубайс, этот запрос сейчас лежит на столе у глав Минэкономразвития, Минфина, Минпромэнерго и председателя Правительства РФ. По его данным, сейчас "идет дискуссия содержательного характера в каждом из министерств", и РАО рассчитывает "в ближайшее время получить ответ на поставленный вопрос".

Кроме механизма допэмиссии РАО рассчитывает привлечь частные инвестиции в теплогенерацию и другими способами. Это механизм гарантирования инвестиций, прямые частные вложения и проектное финансирование.

По словам А.Чубайса, РАО рассчитывает, что первые тендеры для инвесторов в рамках механизма гарантирования инвестиций пройдут уже в третьем квартале 2006 г., а проекты с привлечением прямых частных вложений начнут реализовываться в начале 2007 г. "Есть живые инвесторы, которые в сегодняшнюю реформируемую энергетику готовы вкладывать сотни миллионов или миллиардов долларов", - сказал А.Чубайс.

В материалах РАО "ЕЭС", распространенных на конференции, говорится, что с помощью механизма гарантирования до 2011 г. возможно привлечь $5-6 млрд инвестиций.

Еще одним дополнительным источником средств РАО считает механизмы в рамках Киотского протокола.

"По нашим оценкам, это также дополнительный источник, который может дать по проектам совместного осуществления более $500 млн, по торговле выбросами - более $700 млн", - сказал финансовый директор энергохолдинга Сергей ДУБИНИН.

"Мы, безусловно, ставим задачу освоения этого источника и эффективного использования возможности привлечения средств", - добавил он.

Сбыт на продажу

РАО в случае успешной реализации "пилотного" проекта по продаже акций Ярославской сбытовой компании может принять решение о реализации остальных энергосбытовых организаций, созданных в процессе реформы АО-энерго, сказал Анатолий Чубайс.

"Если получится продажа Ярославской сбытовой, а самое главное, если получится работа после продажи, значит, по этому сценарию, скорее всего, будем развивать абсолютное большинство организаций сбыта", - сказал он на конференции.

Глава РАО добавил, что видит интерес к предстоящему аукциону по продаже акций Ярославской сбытовой компании со стороны частных конкурирующих сбытовых организаций, работающих на оптовом рынке электроэнергии, и что хотел бы, чтобы все они участвовали в торгах. Кроме того, А.Чубайс считает "очень важным, чтобы (итоговая) цена оторвалась от стартовой".

Спустя полгода после продажи РАО проанализирует работу Ярославской сбытовой компании и, в случае положительного результата, "в эту сторону развернет всю стратегию", подчеркнул он.

Стратегия распоряжения сбытовыми компаниями еще не выработана, временным решением является передача их акций в доверительное управление ТГК как минимум до окончания осенне-зимнего периода 2005-2006 гг. Исключение составляют 10 сбытовых компаний, которые участвуют в "пилотных" проектах, среди них - передача в доверительное управление регионам, независимым сбытовым организациям или ОГК и всего одна продажа.

Газ душит уголь

Анатолий Чубайс также считает, что субсидирование цены газа в РФ душит угольную отрасль страны, которая поддерживает уровень добычи и рентабельность за счет экспорта, а не внутреннего спроса.

"Совершенно очевидно неправильна цена газа в стране - пока она будет занижена, мы будем душить свою угольную отрасль. Такого масштаба разрыв (между внутренней и внешней ценой), кажущийся эффективным и выгодным, вызывает структурные перекосы в экономике. Таких искажений экономика не прощает, они же по ней бьют", - добавил он, отметив, что электростанциям РАО при существующей цене газа в $40 за куб. переход на парогазовый цикл, увеличивающий КПД производства электроэнергии на 40%, не выгоден.

Ситуацию же в угольной отрасли РФ глава РАО назвал "абсолютным внутренним парадоксом": с одной стороны, в отрасли произошло финансовое оздоровление, начались реальные инвестиции, улучшилась производительность, а с другой стороны - отсутствует динамика роста добычи.

Анатолий Чубайс сказал, что как наемный менеджер он вынужден делать выбор в пользу наращивания потребления газа, потому что этот вид топлива дешевле, тем не менее рано или поздно рост потребления угля энергетиками неизбежно произойдет.

В этой связи РАО сформулировало предложения, которые представит в правительство РФ и "Газпром". "Через полгода мы дадим вам окончательный ответ - и вы увидите, что там будет твориться, увидите, что мы начнем создавать серьезный спрос на уголь как никто другой в стране", - сказал А.Чубайс, не уточнив сути предложений энергохолдинга.

Досье Доля угля в структуре топливного баланса электростанций РАО составляет 24,6%, в то время как доля газа - 68%. При этом прогнозный баланс развития энергохолдинга и электроэнергетики в целом до 2010 г. не предусматривает существенного изменения этого соотношения, несмотря на планы построить за этот период в отрасли более 23 тыс. МВт мощностей: доля угля при этом увеличится до 27,5%, а газа - снизится до 65,3%.

С китайцами ошибаться нельзя

Анатолий Чубайс также сообщил, что РАО "ЕЭС России" рассчитывает до конца года завершить переговоры с Китаем по проекту поставок электроэнергии в эту страну, сообщил глава российского энергохолдинга Анатолий Чубайс.

"Китайцы просят у нас 60-80 млрд киловатт-часов. Для сравнения: вся генерация на Дальнем Востоке - порядка 30 млрд киловатт-часов. То есть для реализации этого проекта нам надо построить еще две таких же энергосистемы, как есть сейчас. Очень серьезное, масштабное дело, которое изменит всю социально-экономическую ситуацию в регионе, и по масштабам влияния аналогичных проектов ни в регионе, ни в стране я сегодня не знаю. Но поэтому нельзя ошибиться, мы даже сдвинули сроки, и я подписал с китайцами соглашение о том, что мы в течение полугода должны разработать предТЭО проекта. Мы уже выделили деньги на то, чтобы решить, какие станции будут работать, где строиться, какие сети нужны, столько же вопросов и у китайцев. Кроме того, мы должны решить вопрос о цене, если мы будем выходить на окупаемость проекта, то возьмемся за его реализацию, если цена этого не позволит - откажемся. Думаю, что к концу года мы поставим точку в этом деле", - сказал он.

Как уже сообщал "ЗР", РАО и Государственная электросетевая корпорация Китая еще летом 2005 г. договорились проработать возможность увеличения ежегодных поставок российской электроэнергии в Китай до 30-50 млрд кВт.ч с нынешних 500-900 млн кВт.ч. Позднее спрос на российскую электроэнергию со стороны Китая вырос до 60-80 млрд кВт.ч.

Ключевым для начала реализации проекта стал вопрос цены поставок, в частности, китайские чиновники заявляли, что КНР не устраивают ценовые предложения РАО.

В марте 2006 г. РАО и госкорпорация Китая подписали соглашение о сотрудничестве, в котором фиксировались договоренности об определении базисной цены поставок электроэнергии из РФ в КНР и о начале подготовки технико-экономического обоснования этого проекта.