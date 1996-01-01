"Владивосток Авиа" ставит на Airbus и RRJ

Как стало известно "ЗР", ОАО "Владивосток Авиа" планирует до конца 2006 г. взять в лизинг два среднемагистральных А-320 европейской корпорации Airbus. Отметим, что ранее совет директоров крупнейшей авиакомпании России "Аэрофлот" принял решение закупить 22 дальнемагистральных A-350 до 2014 г.

Досье В настоящее время авиапарк "Владивосток Авиа" насчитывает 45 воздушных судов, в том числе 4 пассажирских дальнемагистральных самолета Ту-204-300, 9 пассажирских среднемагистральных самолета Ту-154М, 3 пассажирских среднемагистральных самолета Ту-154Б, 6 пассажирских региональных самолетов Як-40, 2 пассажирских региональных самолета АН-24, 10 вертолетов Ка-32 и 11 вертолетов Ми-8.

По сведениям "ЗР", программа обновления парка воздушных судов "Владивосток Авиа" состоит из трех этапов. На первом этапе в течение 2005 г. предприятие ввело в эксплуатацию четыре Ту-204-300. Первый этап программы модернизации парка воздушных судов в настоящий момент профинансирован за счет кредитов и собственных средств АО. В дальнейшем, в течение 2008-2009 гг., авиакомпания планирует ввод в эксплуатацию еще двух ТУ-204-300.

Второй этап программы связан с обновлением парка воздушных судов на линиях средней протяженности. На сегодняшний день "Владивосток Авиа" на этих линиях эксплуатирует самолеты ТУ-154. Возраст самолетов составляет от 15 до 20 лет, топливная эффективность является крайне низкой. В начале второго этапа модернизации парка воздушных судов планируется замена трех ТУ-154Б двумя А-320, а также ремонт и оснащение оставшихся самолетов ТУ-154М оборудованием, позволяющим выполнять зарубежные полеты без ограничений.

Досье А-320 - среднемагистральный пассажирский самолет европейского авиастроительного концерна "Эйрбас Индастри" ("Airbus Industrie"), выпускаемый серийно с 1993 г. Все три модификации лайнера (А-320-110, А-320-210 и А-320-230) имеют ряд индентичных технических характеристик (размах крыла - 34,09 м, длина самолета - 37,56 м, высота самолета - 11,76 м, пассажиров в кабине двух классов - 150 человек, максимальное количество пассажиров - 179 человек, крейсерская скорость - 900 км в час), различаясь лишь дальностью полета, составляющей для А-320-110 4900 км, для А-320-210 - 5180 км, для А-320-230 - 5370 км.

В первой половине 2003 г. компанией Skytrax (Великобритания) проведено исследование, целью которого было выяснение предпочтений пассажиров. В ходе исследования опрошено более 69 тыс. человек, которые должны были определиться во вкусах, основываясь на предложенном в опросе ряде критериев (в частности, слышимости шума двигателей в салоне, комфортности кресел и расстоянии между рядами). В результате около 59% опрошенных сочли салон самолета А-320 наиболее комфортабельным (в то время, как другой номинант - "Боинг-737" - набрал чуть более 25% голосов).

Ввод двух А-320 в эксплуатацию в авиакомпании планируется на ноябрь-декабрь 2006 г. Самолеты планируется взять в операционный лизинг на 5 лет. В настоящее время "Владивосток Авиа" ведет переговоры с несколькими крупными лизинговыми компаниями для получения наиболее выгодных условий поставки.

В дальнейшем, в течение ближайших 8 лет, планируется постепенный вывод самолетов ТУ-154М из эксплуатации и их замена на выбранный тип воздушного судна.

Третьим этапом программы модернизации авиационной техники станет обновление парка региональных воздушных судов. Как стало известно "ЗР", из двух региональных самолетов - Ан-148 "Ильюшин финанса" и еще не построенного RRJ "Сухого" - "Владивосток Авиа" остановился на последнем. Начало реализации третьего этапа программы планируется на 2010 г.