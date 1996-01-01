Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
"Владивосток Авиа" ставит на Airbus и RRJ
Как стало известно "ЗР", ОАО "Владивосток Авиа" планирует до конца 2006 г. взять в лизинг два среднемагистральных А-320 европейской корпорации Airbus. Отметим, что ранее совет директоров крупнейшей авиакомпании России "Аэрофлот" принял решение закупить 22 дальнемагистральных A-350 до 2014 г.
ДосьеВ настоящее время авиапарк "Владивосток Авиа" насчитывает 45 воздушных судов, в том числе 4 пассажирских дальнемагистральных самолета Ту-204-300, 9 пассажирских среднемагистральных самолета Ту-154М, 3 пассажирских среднемагистральных самолета Ту-154Б, 6 пассажирских региональных самолетов Як-40, 2 пассажирских региональных самолета АН-24, 10 вертолетов Ка-32 и 11 вертолетов Ми-8.
По сведениям "ЗР", программа обновления парка воздушных судов "Владивосток Авиа" состоит из трех этапов. На первом этапе в течение 2005 г. предприятие ввело в эксплуатацию четыре Ту-204-300. Первый этап программы модернизации парка воздушных судов в настоящий момент профинансирован за счет кредитов и собственных средств АО. В дальнейшем, в течение 2008-2009 гг., авиакомпания планирует ввод в эксплуатацию еще двух ТУ-204-300.
Второй этап программы связан с обновлением парка воздушных судов на линиях средней протяженности. На сегодняшний день "Владивосток Авиа" на этих линиях эксплуатирует самолеты ТУ-154. Возраст самолетов составляет от 15 до 20 лет, топливная эффективность является крайне низкой. В начале второго этапа модернизации парка воздушных судов планируется замена трех ТУ-154Б двумя А-320, а также ремонт и оснащение оставшихся самолетов ТУ-154М оборудованием, позволяющим выполнять зарубежные полеты без ограничений.
ДосьеА-320 - среднемагистральный пассажирский самолет европейского авиастроительного концерна "Эйрбас Индастри" ("Airbus Industrie"), выпускаемый серийно с 1993 г. Все три модификации лайнера (А-320-110, А-320-210 и А-320-230) имеют ряд индентичных технических характеристик (размах крыла - 34,09 м, длина самолета - 37,56 м, высота самолета - 11,76 м, пассажиров в кабине двух классов - 150 человек, максимальное количество пассажиров - 179 человек, крейсерская скорость - 900 км в час), различаясь лишь дальностью полета, составляющей для А-320-110 4900 км, для А-320-210 - 5180 км, для А-320-230 - 5370 км.
В первой половине 2003 г. компанией Skytrax (Великобритания) проведено исследование, целью которого было выяснение предпочтений пассажиров. В ходе исследования опрошено более 69 тыс. человек, которые должны были определиться во вкусах, основываясь на предложенном в опросе ряде критериев (в частности, слышимости шума двигателей в салоне, комфортности кресел и расстоянии между рядами). В результате около 59% опрошенных сочли салон самолета А-320 наиболее комфортабельным (в то время, как другой номинант - "Боинг-737" - набрал чуть более 25% голосов).
Ввод двух А-320 в эксплуатацию в авиакомпании планируется на ноябрь-декабрь 2006 г. Самолеты планируется взять в операционный лизинг на 5 лет. В настоящее время "Владивосток Авиа" ведет переговоры с несколькими крупными лизинговыми компаниями для получения наиболее выгодных условий поставки.
В дальнейшем, в течение ближайших 8 лет, планируется постепенный вывод самолетов ТУ-154М из эксплуатации и их замена на выбранный тип воздушного судна.
Третьим этапом программы модернизации авиационной техники станет обновление парка региональных воздушных судов. Как стало известно "ЗР", из двух региональных самолетов - Ан-148 "Ильюшин финанса" и еще не построенного RRJ "Сухого" - "Владивосток Авиа" остановился на последнем. Начало реализации третьего этапа программы планируется на 2010 г.
ДосьеСемейство регионального самолета типа RRJ представлено шестью моделями - RRJ 60, RRJ 75, RRJ 95 - вместимостью 60, 75 и 95 мест соответственно с обычной и увеличенной дальностью полета. Сертификация самолета по российским стандартам завершится в III квартале 2007 г., по европейским стандартам - в I квартале 2008 г. По прогнозам, 35% спроса придется на Северную Америку, 25% - на Европу, 10% - на Латинскую Америку и по 7% - на Россию и Китай. Компания "Сухой" заключила соглашения на поставку 50 данных самолетов авиакомпании "Сибирь", 4 самолетов - "Дальавиа" и 10 самолетов - Финансовой лизинговой компании. Проект RRJ запущен в 2001 г.
Новости тематики
- Спасательные силы ТОФ приведены в повышенную готовность в связи c циклоном в Приморье
- ПГК наращивает погрузку лесных и зерновых грузов с Дальнего Востока
- Продолжается регистрация торговых марок в конкурсе "Торговая марка года-2017
- Железнодорожники и портовики Дальнего Востока обсудили пути повышения эффективности работы в условиях увеличения объемов экспортных грузов
- Продолжается регистрация в конкурсе "Торговая марка года-2017 Дальний Восток"
- Американский художник нарисовал комикс о тигре Упорном
- На Сахалине продолжают очищать ДВЖД от снега от Корсакова до поселка Ноглики
- Куда отправиться во Владивостоке в дни новогодних каникул
- Объявлен старт регистрации в интернет-конкурсе "Торговая марка года-2017"
- ПГК выиграла тендер в Забайкалье на перевозку бензина
Новости раздела
- На восточном побережье Камчатки рекордный объем добытого лосося вырос в 14 раз
- На Камчатке свежезасоленая икра пошла в продажу по цене 2200 рублей за килограмм
- Визовые центры Владивостока под угрозой закрытия
- Из-за аукционов прибрежные регионы могут лишиться доходов от крабового промысла
- Сергей Радюшкин возглавил Приморское отделение ПАО Сбербанк
- Почему камчадалы забыли о российских верфях
- На острова Итуруп и Кунашир добраться стало проще
- Встретимся на Набережной Города Юности
- Пять центров роста Чегдомына
- Якутск собирает идеи
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- В коммунальных квитанциях появится новая строка
- Любую проверку бизнеса приказано заканчивать штрафами
- В приморских ТОРах творится невообразимое
- Во Владивостоке с легкой руки экс-мэра появится конкурент недостроенным пятизвездочным отелям
- Пассажирка рейса Москва - Владивосток дорого заплатит за задержку самолета
- Игорь Пушкарёв сообщил, что он будет делать после выхода на свободу
- Во Владивостоке издана книга Нелли Мизь о Покровском мемориальном парке
- "Спартак-Приморье" не взяли в элиту
- Центробанк положил глаз на депозиты граждан
- В Москве обокрали дочь дальневосточного губернатора