ВМТП потерял прибыль

ОАО "Владивостокский морской торговый порт" (ВМТП) в I квартале 2006 года получил чистый убыток в размере 12 млн 659 тыс. руб. против 6 млн 173 тыс. руб. чистой прибыли за аналогичный период 2005 г., сообщается в отчете компании. В порту не комментируют финансовые итоги квартала.

Выручка компании за январь-март 2006 г. снизилась на 27,5% по сравнению с аналогичным периодом 2005 г. - до 270 млн 936 тыс. руб. Согласно отчету падение выручки обусловлено сокращением объемов грузопереработки.