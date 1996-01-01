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Владрыбпорт снизил дивиденды

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

Акционеры ОАО "Владивостокский морской рыбный порт" (Владрыбпорт) на годовом собрании 25 мая приняли решение выплатить дивиденды по итогам 2005 г. из расчета 7,6 руб. на 1 привилегированную акцию типа "А ", дивиденды по обыкновенным акциям не выплачивать, сообщил "ЗР" генеральный директор АО Дмитрий ЖУЛАНОВ. По итогам 2004 г. АО выплатило дивиденды из расчета 70,5 руб. на привилегированную и 1 руб. на обыкновенную акции.

Ранее сообщалось, что чистая прибыль компании уменьшилась в 9,2 раза по сравнению с 2004 г. - до 3 млн 594 тыс. руб.

Акционеры также избрали новый совет директоров в количестве 9 человек. В него вошли вице-президент ЗАО "УК "ЕвразФинанс" Михаил ХРЯПОВ, председатель совета директоров ЗАО "УК "ЕвразФинанс" Александр КАТУНИН, генеральный директор ЗАО "Сигма Инвест" Андрей ДУНАЕВ, генеральный директор АО "Владрыбпорт" Дмитрий Жуланов, заместитель генерального директора ООО "Приморвторсырье" Михаил ЗГОННИК, генеральный директор ООО "Металл-ДВ" Денис САРАНА, директор ООО "Град" Алексей САРАНА (все входили в предыдущий состав совета директоров), а также генеральный директор ООО "Приморвторсырье" Евгений ПОЖИТКОВ и представитель ЗАО "Геотэкс" Александр ВАСЕНКО.

Досье

Основными акционерами Владморрыбпорта являются ЗАО "Сигма Инвест" (36,97% обыкновенных акций) и ЗАО "Геотэкс" (13,11%). В номинальном держании Дальневосточного банка находится 46,01% обыкновенных акций АО.
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