Политика прогресса

2005 г. для ОАО "Приморнефтепродукт" НК "Альянс" был достаточно успешным. Компания не только сумела сохранить лидерство в розничных продажах, но и остаться ведущим оператором оптового рынка нефтепродуктов. Вместе с тем быстрый темп современной жизни, жесткая конкурентная борьба на рынке топливно-энергетического комплекса нефтепродуктов позволяет задействовать новые резервы и расширять освоение новых, непрофильных рынков.

"В текущем году основной задачей нашей компании по-прежнему остается сохранение лидерства на рынке с приемлемым уровнем прибыльности, - отмечает генеральный директор ОАО "Приморнефтепродукт" Владимир МАСЛОВСКИЙ. - Учитывая, что компания сознательно заняла верхний ценовой сегмент, достигнуть поставленной цели можно будет за счет создания политики конкурентных преимуществ: внедрения прогрессивных методов и форм продаж, оптимизации региональных нефтебаз, сокращения коммерческих расходов, предложения клиенту дополнительных услуг, активного стимулирования сбыта".

Досье Общий объем реализации нефтепродуктов в 2005 г. составил 610 тыс. тонн, из них через сеть АЗС - 197 тыс. тонн, оптом - 253 тыс. тонн. Перевалено 1 млн 279 тыс. тонн. Чистая прибыль по итогам года составила 44 млн руб.

Ставка на розницу

Розничная торговля является для акционерного общества приоритетной. В состав компании входит 110 АЗС. Это самая разветвленная и технически мощная сеть автозаправочных станций региона. В прошлом году через сеть АЗС ОАО "Приморнефтепродукт" было продано более 197 тыс. тонн нефтепродуктов, что составило 32% в общей структуре продаж. При этом от розничных продаж получено более 100 млн руб. прибыли, или 74% общей прибыли от продаж.

Компания активно развивает розничную сеть в городах края. Так, несмотря на все сложности по получению согласований и разрешений на открытие новых АЗС, в 2005 г. ввели в эксплуатацию 3 новые автозаправочные станции в Находке, еще 3 АЗС начнут там свою работу во II квартале 2006 г. Кроме того, реконструированы и запущены в работу еще 6 заправок.

Вместе с тем, как отметил Владимир Константинович, в этом году акционерное общество начало реализацию программы оптимизации сети АЗС. "Мы будем отказываться от низкорентабельных АЗС в пользу автозаправочных станций с высоким уровнем эффективности и наличием дополнительных услуг", - сказал генеральный директор.

Дополнительные услуги

Однако, по мнению руководства компании, чтобы остаться лидером в конкурентной борьбе, необходимо реализовать наступательную политику, не ограничиваясь только реконструкцией и строительством АЗС. Например, прилагать усилия к захвату новых рынков на ключевых направлениях, а также развивать другие виды деятельности. Очевидно, что в перспективе из нефтесбытовой структуры предприятие выйдет на качественно новый уровень и сможет предложить своим клиентам широкий спектр товаров и услуг. Это положительно скажется и на конкурентоспособности, и на прибыли.

"Первый опыт в этом направлении у нас уже есть, - констатирует Владимир Масловский. - В 2005 г. мы завершили реконструкцию двух АЗС во Владивостоке. Теперь при каждой станции работает супермаркет с широким товарным ассортиментом. В ближайшее время на одной из этих АЗС планируется дополнительно открыть автомойку. Для сохранения доли рынка мы нацелены на постоянный поиск новых, более эффективных и привлекательных для потребителя схем сбыта и форм оплаты нефтепродуктов, проводить маркетинговые исследования с тем, чтобы четко представлять рыночную ситуацию и управлять ею".

Автоматизация

Для реализации этих задач важную роль играет автоматизация процессов управления. "Приморнефтепродукт" активно продолжает внедрение автоматизированной системы управления сетью АЗС "IT-Oil". Эта программа является типовой для всех предприятий НК "Альянс". Ее возможности позволяют упростить управление технологическими процессами, ускорить отпуск топлива клиенту и наладить более точный учет топлива. Одна из самых интересных ее возможностей - это автоматизация управления всей сетью АЗС. Данные о продажах ежедневно автоматически собираются с АЗС и хранятся в процессинговом центре. Подобная оперативная информация упрощает принятие управленческих решений и повышает эффективность работы.

Одним из самых важных событий на предприятии в 2005 году стал запуск новой системы топливных карт НК "Альянс". Эти карты - серьезный шаг вперед. По ним можно заправиться на большинстве АЗС НК на всей территории Дальнего Востока, в Хабаровском крае, ЕАО и Амурской области. Топливные карты дают клиенту возможность существенно снизить расходы на ГСМ. Во-первых, по ним предоставляется скидка на топливо, а во-вторых, ежемесячно по каждой карте предоставляется детальный отчет - где, когда и сколько было заправлено. Это позволит оптимизировать расходы на топливо и наладить более четкий контроль за работой водителей.

Экология

Специфика деятельности топливной компании предусматривает повышенное внимание к вопросам экологической безопасности производства. Как рассказал Владимир Константинович, "в 2005 г. мы направили на эти цели 32 млн руб. По сравнению с 2004 г. на 35% увеличили затраты на охрану окружающей среды. Для этого были приобретены новые боновые заграждения и нефтесорбенты. Практика показала, что эти затраты оправданы. Когда на военных нефтескладах в сентябре 2005 г. и в апреле 2006 г. произошли большие разливы мазута, именно наши боновые заграждения спасли Амурский залив от крупной экологической катастрофы. Кроме того, в этом году мы планируем инвестировать в установку понтонов на резервуары светлых нефтепродуктов порядка 5 млн руб., что позволит существенно снизить вредные выбросы. Всего в следующем году на природоохранные мероприятия планируется направить около 52 млн. руб.".

Кадры

Наряду со всем руководство "Приморнефтепродукта" понимает, что основными активами компании являются человеческие ресурсы, и движение вперед без эффективной кадровой политики невозможно. Менеджмент компании не только доносит до сотрудников мысль, что от их внешнего вида и культуры поведения напрямую зависит имидж предприятия, но и выделяет средства на обучение персонала. В 2005 г. повысили квалификацию 822 человека. Финансовые вложения в учебу составили почти 1,5 млн руб.

- Сегодня экономические успехи позволяют нам сохранять лидирующие позиции, - добавил в заключение Владимир Масловский. - Однако налицо ужесточение конкуренции в сфере как розничных, так и оптовых продаж. Это заставляет нас прилагать усилия для анализа экономической ситуации, вырабатывать эффективную экономическую, маркетинговую и техническую политику, а также вкладывать финансовые средства только под выполнение конкретных задач.