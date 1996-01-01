Фискальный рейд

На рынках "Березка" и "Самоцветы" (район Вторая Речка) паники не наблюдалось. Регулярные налоговые проверки приучили бизнесменов использовать кассовые аппараты.

"Мобильная оперативная группа" из 20 налоговых инспекторов рассредоточилась по базарам. На первый взгляд сложно отличить налоговика от покупателя. Выдать может только сама контрольная покупка - пирожок, мыло, чистящий порошок.

Слух о том, что "налоговая уже на рынке", распространился быстро. Пока инспекторы составляли акт у одного павильона, продавец из другого как бы ненавязчиво подходила за кремом, который понадобилось взять взаймы. Буквально губами штрафуемая передавала соседке, что у нее налоговая.

За минуту ведомые солидарностью товарки оббежали своих соседок и, округляя для важности глаза, шептали: "Девочки, налоговая..." Редкие павильоны закрывались. Продавцы боялись "на всякий случай". Казалось бы, и кассовый аппарат работает, и чеки пробивает, но, по мнению торговцев, инспектор строг и наказать может.

Объяснительная, написанная нетвердой рукой продавщицы, не использовавшей кассовый аппарат, выдает неподдельное волнение нарушительницы: "При продаже жипсов лайс по цене 9 руб., жэк не пробыла, немогу". В ходе проверки "не смогли" воспользоваться аппаратом 75% проверяемых.

Практика рейдов показывает, напрячься при появлении инспектора стоит, если отсутствует кассовый аппарат. Продавец также привлекается к ответственности. 1,5 тыс. руб. придется заплатить такому наемному работнику, т.к., соглашаясь работать без кассового аппарата, он заведомо идет на нарушение. Индивидуальный предприниматель - хозяин павильона - заплатит от 3 до 4 тыс. руб. Все зависит от того, впервые на нарушителя наложен штраф либо это - рецидив. 20% нарушений пришлось на торговые точки, где кассовые аппараты отсутствовали вообще.

Самый дешевый кассовый аппарат стоит 16 тыс. руб. Ежегодно необходимо платить ещё 3 тыс. за приобретение электронных контрольных лент, и каждый месяц проплачивать 250 руб. специализированной фирме за техническое обслуживание аппарата. А еще Федеральное агентство по промышленности периодически уточняет список ККТ, разрешенный для использования. Некоторые владельцы торговых точек считают, что арифметика не в пользу приобретения кассового аппарата. И ошибаются.

Нарушители - юридические лица, т.е. ООО, ОАО, заплатят штраф за неприменение или отсутствие кассового аппарата 30 тыс. руб. Предприниматели часто полагают, что, не явившись в налоговую инспекцию после проверки, можно избежать штрафа. В действительности они вредят сами себе. В дальнейшем сумма будет истребована, но уже через судебных приставов.

Все нарушители, выявленные мобильной группой, получили предписание о необходимости явиться в налоговую инспекцию. Даже в том случае, если чек не выдал продавец, - ответственность все равно несет индивидуальный предприниматель - хозяин торговой точки либо юридическое лицо.

По словам налоговиков, практика последних лет показывает: дисциплина предпринимателей растёт по мере того, как они перебираются под крышу в прямом смысле этого слова. Так, китайские товарищи, обретшие кров в торговом комплексе "Бачурин", не только послушно применяют кассовые аппараты, но и давно зарегистрированы в качестве ПБОЮЛ.

Но привлечение к уплате налогов иностранными гражданами это уже совсем другая история. Говорят, для того, чтобы проверить, можно ли без разрешения торговать в Китае выходцу из России, достаточно просто развернуть торговый лоток. Последствия не заставят себя долго ждать.

После нашего рейда налоговики расходились по домам с покупками, а предприниматели остались с предписаниями. У каждого своя работа.