В "Дальэнерго" подводят итоги отопительного сезона

В ОАО "Дальэнерго" подведены предварительные итоги прохождения осенне-зимнего максимума (ОЗМ) нагрузок 2005-2006 гг.

В этом году, традиционно, ОЗМ прошёл без серьёзных сбоев: система теплоснабжения всю зиму отработала надёжно, неприятные сюрпризы энергетикам распределительных сетей преподнесла непогода, однако в целом этот осенне-зимний максимум энергосистема прошла уверенно.

На эффективную работу энергосистемы в прошедший отопительный период повлияла успешная реализация ремонтной программы "Дальэнерго". В этом году, несмотря на то, что в самый разгар ремонтной кампании неплатежи населения в два раза превышали её стоимость, программа ремонта была выполнена полностью. При этом, не превысив плановых объёмов финансирования, специалистам "Дальэнерго" удалось увеличить фактический результат ремонтной кампании. План ремонта теплотрасс был выполнен на 120%, полностью выполнен план ремонта электрических сетей, на 8% перевыполнен план ремонта подстанций.

Серьёзному анализу подверглась работа Тепловых сетей ОАО "Дальэнерго". В частности, положительной оценки генерального директора ОАО "ДВЭУК" Виктора МЯСНИКА заслужила работа, проведённая в Артёме. С того момента, как компания в 2003 году получила в аренду тепловые сети города, более 13 тысяч его жителей стали новыми абонентами энергокомпании и забыли о перебоях в теплоснабжении.

В 2005 году "Дальэнерго" приняло в аренду более 200 тепловых узлов в 174-х жилых домах Артёма. К началу отопительного сезона там было установлено новое оборудование, проведённая регулировка тепловой системы позволила не только улучшить качество теплоснабжения, но и сократить затраты компании на обогрев этих домов. За счёт этого энергетики смоги присоединить к тепловой системе города новых потребителей в 3,7 Гкал при ликвидации еще одной мазутной котельной. Полезный отпуск тепловой энергии вырос за два года почти на 48 тысяч Гкал. За время работы с тепловой системой Артёма ОАО "Дальэнерго" инвестировало в реконструкцию и переоборудование этой сферы почти 45 миллионов рублей.

Генеральный директор ОАО "ДВЭУК" Виктор Мясник отметил успешную работу по развитию тепловых сетей города Артёма. Комплекс проведенных мероприятий свел к нулю жалобы потребителей города на некачественное теплоснабжение, кроме того, за надёжную и бесперебойную подачу тепла жители Артёма платят гораздо меньше, чем могли бы. Как подчеркнул Виктор Мясник, "Дальэнерго" должно не только и далее развивать тепловые сети Артёма, но и стараться внедрять такие же проекты в других городах Приморья.

В прошедший отопительный сезон энергокомпания отрабатывала механизм взаимодействия между подразделениями с учётом предстоящих перемен в рамках реформирования отрасли. Анализируя работу этой зимы, Дальэнерго предстоит окончательно выстроить систему энергообеспечения Приморья в следующий ОЗМ, когда к работе в энергетике приступят фактически уже новые, создаваемые в ходе реформы, компании.