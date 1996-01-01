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Лучший энергетик России работает на Дальнем Востоке
Генеральный директор ОАО "ДВЭУК" Виктор МЯСНИК назван лауреатом национальной премии "Российский национальный Олимп" и получил единоличный почетный титул "Лидер ТЭК России -2005". Торжественное вручение награды прошло на XIII церемонии премии "Российский национальный Олимп" в Храме Христа Спасителя и Государственном Кремлевском дворце.
Единоличные почетные титулы присуждаются оргкомитетом премии на основе экспертной оценки Российской Академии наук и с учетом рекомендаций Правительства РФ, Совета Федерации, Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации и глав регионов.
Награждая генерального директора ДВЭУК Виктора Мясник, оргкомитет Премии оценил прежде всего его успешную работу на благо дальневосточной энергосистемы в кризисный и посткризисный периоды, когда, несмотря на все сложности, энергетики выполняли все обязательства перед потребителями. Учтена и та колоссальная работа, которую проводит сейчас ОАО "ДВЭУК" в рамках реформирования энергетики Дальнего востока. Энергетическая отрасль всегда являлась и остаётся одной из самых экономически и социально значимых отраслей. От стабильной работы энергосистемы зависит благополучие региона, в котором она работает, и ОАО "ДВЭУК", по мнению жюри Премии, успешно справляется с этой обязанностью.
Вместе с Виктором Мясник награды, в частности, получили президент Якутии Вячеслав ШТЫРОВ ("Государственный деятель России 2005 года"), четырехкратный олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Алексей НЕМОВ ("Супер-звезда"), народный артист СССР балетмейстер Юрий ГРИГОРОВИЧ ("Человек-эпоха"), заслуженный врач РФ и микрохирург Леонид АФАНАСЬЕВ ("Человек-легенда"), народный артист СССР, художественный руководитель Московского государственного театра "Ленком" Марк ЗАХАРОВ ("Выдающийся деятель культуры года") и др.
На церемонии было зачитано послание Патриарха Московского и Всея Руси Алексия II, в котором, в частности, говорилось: "Верю, что вручение этой высокой общественной награды станет символом признания заслуг лауреатов, будет вкладом в дело экономического, социального и духовного возрождения России".
ДосьеУчредителями Премии являются специальный Фонд социального развития "Третье тысячелетие", Российская академия наук, Правительство РФ, Торгово-промышленная палата России и Российский союз промышленников и предпринимателей. В состав оргкомитета Премии входят такие известные российские общественные деятели, как Жорес АЛФЕРОВ, Сергей КАПИЦА, Мстислав РАСТРОПОВИЧ, Сергей ШОЙГУ, Майя ПЛИСЕЦКАЯ, Леонид РОШАЛЬ, митрополит Смоленский и Калининградский Кирилл, Аман ТУЛЕЕВ, Вячеслав ФЕТИСОВ и др.
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