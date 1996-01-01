В Находке громят киоски

Власти Находки приняли решение освободить центральную часть города от киосков и ларьков, построенных преимущественно в 90-х годах прошлого столетия. Считается, что нужда в них отпала, поскольку во всех микрорайонах города действуют крупные универсальные магазины. К тому же отличающиеся неприхотливым дизайном киоски не служат украшением городского облика.

По решению администрации Находки от устаревших торговых конструкций уже освобождена аллея улицы Ленинской, к демонтажу ларьков приступили на участках вдоль центральной городской автомагистрали - Находкинского проспекта.

Недавно отказано владельцу в продлении договора аренды и демонтирован пятый с начала года киоск рядом с автовокзалом.

В течение дня он был освобожден от товара и вывезен на специализированную площадку. По замыслу администрации, устаревшие торговые точки будут заменены принципиально новыми мелкорозничными торговыми объектами, размещаемыми в комплексе с остановками общественного транспорта.

Сегодня на территории города находится 82 автобусные остановки, на территории шести из них уже возведены торговые павильоны.