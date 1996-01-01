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Правила "выживания" для тех, кто впервые пошел на работу
В большинстве фирм и на предприятиях существует испытательный срок (обычно до трех месяцев). За это время фирма должна оценить, насколько вы, как "новичок", соответствуете тому образу или "имиджу", который вы представили на собеседовании, так как от этого в немалой степени зависит, получит ли фирма от нового сотрудника ту отдачу, на которую рассчитывает.
Первый рабочий день едва ли можно назвать "рабочим" в полном смысле этого слова, так как выполнять какую-нибудь определенную работу вам, скорее всего, не придется. Этот день следует считать подготовительной фазой. Сначала вас должны будут представить сотрудникам, ознакомить со структурой фирмы, офисной техникой и, конечно, ответить на ваши вопросы, если они возникнут. Очень важно оставаться спокойным и уверенным в себе, хотя, конечно, это и нелегко.
Вы не должны (во всяком случае, пока) проявлять какие бы то ни было особые или выдающиеся способности. Гораздо важнее на этом начальном этапе проявлять свою заинтересованность, внимание и готовность к обучению. И, самое главное, не сделайте ошибку, из-за которой в глазах коллег вы будете выглядеть как всезнайка или выскочка. Поэтому вместо того чтобы давать "полезные" советы, следует самому вначале поинтересоваться, как в этой фирме принято выполнять ту или иную задачу или функцию, и при этом не следует стесняться задавать вопросы своим коллегам, если вы что-то не поняли или не знаете, как поступать дальше.
Обратите внимание на так называемые Soft Factors, то есть на то, что принято называть "корпоративной культурой", или иначе "культурой предприятия" - на принятый в этой фирме этикет общения между сотрудниками, иерархию ценностей: чему придается первостепенное значение, какие качества работников ценятся в первую очередь и т.д. Но с самого начала, что очень важно, следует познакомиться с "неписаными правилами", действующими в этой фирме. Сюда можно отнести следующее: кто из ваших коллег, независимо от занимаемой должности, обладает авторитетом среди сотрудников, кому в случае возникновения на работе кризисной ситуации вы могли бы доверять, от кого могли бы ожидать поддержи, а кого из коллег нельзя игнорировать ни при каких обстоятельствах и т.д.
Следует обратить внимание на еще один немаловажный фактор. Присмотритесь - подходит ли стиль вашей одежды для фирмы?
Часто бывает так, что точное время начала и окончания рабочего дня не отражено ни в договоре, ни каким-либо иным способом. Даже если это и выглядит так, что каждый сотрудник сам выбирает свой рабочий график произвольно, вам также следует самому определить начало и продолжительность рабочего дня, причем важно, чтобы вы сами придерживались этого графика. И если вы начинаете, произвольно менять время начала или окончания рабочего дня, не объясняя причин, то довольно быстро потеряете симпатии ваших коллег.
Не позднее трех-четырех недель работы на новом месте вам следует начать налаживать связи с сотрудниками, которые занимают в фирме ключевые позиции. В некоторых компаниях к каждому новичку назначается свой куратор. Если в вашей фирме такой традиции не существует, то следует самому повнимательнее присмотреться к коллегам. Обычно всегда можно найти одного или нескольких человек, которые охотно помогут вам скорее адаптироваться к новым условиям на новом месте.
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